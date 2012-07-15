Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akşam 7'den Sabah 7'ye 444'lü numaraları aramak artık ücretsiz

6 yıl
15b
1
41
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türk Telekom’dan 444’lü numaraları aramakta sıkıntı çeken abonelerine müjde. Bundan böyle,  başta banka işlemleri ve hastane randevuları olmak üzere ihtiyaçları doğrultusunda tüm 444’lü numaraları Akşam 7’den Sabah 7’ye evlerden ücretsiz olarak aranabilecek.
Yeni uygulamayla 444’lü numaraları aramak artık son kullanıcı için bir sıkıntı olmaktan çıkacak. Ancak hemen belirtelim; Tüm Akşam 7’den Sabah 7’ye bedava konuşma hakkı için aylık 3000 dakikalık adil kullanım limiti bulunuyor.
Öte yandan Türk Telekom bireysel müşterileri, 444’lü kampanyanın yanı sıra ücretsiz olarak yangın, yıldırım, dahili su, infilak ve hırsızlık durumlarına karşı Allianz güvencesiyle 5.000 TL tutarında sigorta kapsamına alınıyor. Türk Telekom bireysel müşterileri herhangi bir taahhütte bulunmadan ve hiçbir ek ücret ödemeden konut sigortasından faydalanabilecek.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Einstein 6 yıl en beğenilen
Sağ tarafta, en üstte, kayan pencere şeklinde, üst konu halinde, konuya girmeden önce açılan sayfa şeklinde reklamlar yetmedi bir de Ana sayfa haberleri şeklinde mi reklam veriyorsunuz?
Sağ tarafta, en üstte, kayan pencere şeklinde, üst konu halinde, konuya girmeden önce açılan sayfa şeklinde reklamlar yetmedi bir de Ana sayfa haberleri şeklin...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Bari Akşam 7den Sabah7 ye kadar 0900 hatlara bi kıyak yapında millet orgazm olarak rahat bi uyku çeksin kim ne yapacak 444 dü
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PS3!BF3! 6 yıl
İlk önce adam gibi hizmet vereceksin, sonra reklam yapacaksın. 444 0 375'i 15 defadan önce düşürebilene helal olsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XpressMusic34 6 yıl
yeni bir fatura süprızı yasamamak ıcın ev telefonundan ozel numaraları aramıyoruz. Cebe falanda kapalı zaten. En ıyısı bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Elestirmek cok normal madem bir iyilik yapiyorsun tam yap denilebilir hakli bir elestiri olur. Ancak benim fikrim gercekten yerinde ve tuletici dusunulerek yapilmis bir adim. Cunku calisan biriyseniz ya is yerinden arama durumunuz olurki o da ya is yeri sabit hatti ya da cep telefonunuzdan olur bu durumda da turktelekomun sizin icin yapabilecegi pek bir sey kalmaz. Fakat eve geldiginiz de ki ortalama bu aksam 7 sularini bulur gayette ucretsiz olarak islerinizi gormenizi saglar benim kendi fikrim guzel bir uygulama oldugu yonunde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yasin Eskici 6 yıl
Arkadaşlar ev telefonundan cep telefonuna yapılan aramalardan ücret kesiliyor biliyorsunuz değil mi? Yeni mi başlamış daha önce de böylemiydi bilmiyorum ama son fatura detayımda bu ayrıntıyı farkettim. Bilmeyenlerin dikkatine !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl
demo11
darkaura
demo11Ben türktelekom kullanmıyorum ve kullananlarada karşıyım gelipte buraya türktelekomu kötülemek yerine neden kapattırmıyorsunuz.?? koyun lafını kullananlar siz kendiniz türktelokomu kullanıpta herkeze koyun demenizi çok yanlış buluyorum!ve çocukca davranış bunlar.
her ne kadar ayni fikirde olsamda ortada bir tekel gercegi var. normal kullanici interneti nerden alsin. 3g nin hali ortada. herkezde fiberoptik gibi alternatifler yokki benim gibi butun telekom hatlarini bir daha donmemek uzere kapatabilsinler. zaten bu tekel olmasa kimse yuzlerine bakmaz emin olun
Bende senin gibi düşünüyordum eskiden ama baktım olmuyor kapattırdım ve çok büyük bir yük kalktı üstümden ve şimdi 3g kullanıyorum bu bana yetiyor nedenmi çünkü ben artık internete doydum sizi bilemem ve bu doymam türktelekomdan kurtulmamı sağladı.

İnternete doydum diyen biriyle tartışmaya bile girmem. Bu bir ihtiyaç. Günlük bir alışkanlık. Nasıl bir kere yemek yiyince sonsuza kadar doyamıyorsan bu da öyle. Şunu bıraktım 3G kullanıyorum diyenlere gerçekten ne desem bilmiyorum. Gören de 20-30mbit sınırsız 3g kullanıyorsunuz sanacak. 4gb kotalarla internet kullanıyorsunuz. yağmurdan kaçıp doluya tutulmamızı öneriyorsunuz. akıl fikir dilerim size.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seksenyedi.87 6 yıl
sanki adam akıllı 444 numara kaldı hepsini 0850 ye taşıdınız.. daha da taşınacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo11 6 yıl
darkaura
demo11Ben türktelekom kullanmıyorum ve kullananlarada karşıyım gelipte buraya türktelekomu kötülemek yerine neden kapattırmıyorsunuz.?? koyun lafını kullananlar siz kendiniz türktelokomu kullanıpta herkeze koyun demenizi çok yanlış buluyorum!ve çocukca davranış bunlar.
her ne kadar ayni fikirde olsamda ortada bir tekel gercegi var. normal kullanici interneti nerden alsin. 3g nin hali ortada. herkezde fiberoptik gibi alternatifler yokki benim gibi butun telekom hatlarini bir daha donmemek uzere kapatabilsinler. zaten bu tekel olmasa kimse yuzlerine bakmaz emin olun

Bende senin gibi düşünüyordum eskiden ama baktım olmuyor kapattırdım ve çok büyük bir yük kalktı üstümden ve şimdi 3g kullanıyorum bu bana yetiyor nedenmi çünkü ben artık internete doydum sizi bilemem ve bu doymam türktelekomdan kurtulmamı sağladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soryy 6 yıl
Bu DH Misafiri adminlerin fake hesabı galiba kendileri söylemek istemedikleri şeyleri DH Misafiri hesabından söylüyorlar

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
demo11
Ben türktelekom kullanmıyorum ve kullananlarada karşıyım gelipte buraya türktelekomu kötülemek yerine neden kapattırmıyorsunuz.?? koyun lafını kullananlar siz kendiniz türktelokomu kullanıpta herkeze koyun demenizi çok yanlış buluyorum!ve çocukca davranış bunlar.

her ne kadar ayni fikirde olsamda ortada bir tekel gercegi var. normal kullanici interneti nerden alsin. 3g nin hali ortada. herkezde fiberoptik gibi alternatifler yokki benim gibi butun telekom hatlarini bir daha donmemek uzere kapatabilsinler. zaten bu tekel olmasa kimse yuzlerine bakmaz emin olun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
bu saatden sonra konustuguma para verseler evime sokmam.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirekinci 6 yıl darkaura
darkaura

bu saatden sonra konustuguma para verseler evime sokmam.





Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 6 yıl
evde sabit hat yok zaten ayrıca akşam 7 den sonra hangi 444 lü numaraları arayabiliyoruz ki?
ttkom kendini çok zeki sanıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 yıl
ben sabit telefon kullanmıyorum ki ! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14963 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, türk telekom
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Kingston HyperX 120 SSD video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 13.Bölüm "Ouya, Amazing Alex ve iDownloader diğer 11 konu" 6 yıl Logitech Wireless Touchpad video inceleme "Kontrol için Farklı bir Yol!" 6 yıl Mobilite-4: Galaxy S III'ün rekoru, Nexus 7, Sony Xperia Mint, LG F180 ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim