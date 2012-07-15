Akşam 7'den Sabah 7'ye 444'lü numaraları aramak artık ücretsiz

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Türk Telekom’dan 444’lü numaraları aramakta sıkıntı çeken abonelerine müjde. Bundan böyle, başta banka işlemleri ve hastane randevuları olmak üzere ihtiyaçları doğrultusunda tüm 444’lü numaraları Akşam 7’den Sabah 7’ye evlerden ücretsiz olarak aranabilecek.
Yeni uygulamayla 444’lü numaraları aramak artık son kullanıcı için bir sıkıntı olmaktan çıkacak. Ancak hemen belirtelim; Tüm Akşam 7’den Sabah 7’ye bedava konuşma hakkı için aylık 3000 dakikalık adil kullanım limiti bulunuyor.
Öte yandan Türk Telekom bireysel müşterileri, 444’lü kampanyanın yanı sıra ücretsiz olarak yangın, yıldırım, dahili su, infilak ve hırsızlık durumlarına karşı Allianz güvencesiyle 5.000 TL tutarında sigorta kapsamına alınıyor. Türk Telekom bireysel müşterileri herhangi bir taahhütte bulunmadan ve hiçbir ek ücret ödemeden konut sigortasından faydalanabilecek.
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İnternete doydum diyen biriyle tartışmaya bile girmem. Bu bir ihtiyaç. Günlük bir alışkanlık. Nasıl bir kere yemek yiyince sonsuza kadar doyamıyorsan bu da öyle. Şunu bıraktım 3G kullanıyorum diyenlere gerçekten ne desem bilmiyorum. Gören de 20-30mbit sınırsız 3g kullanıyorsunuz sanacak. 4gb kotalarla internet kullanıyorsunuz. yağmurdan kaçıp doluya tutulmamızı öneriyorsunuz. akıl fikir dilerim size.
Bende senin gibi düşünüyordum eskiden ama baktım olmuyor kapattırdım ve çok büyük bir yük kalktı üstümden ve şimdi 3g kullanıyorum bu bana yetiyor nedenmi çünkü ben artık internete doydum sizi bilemem ve bu doymam türktelekomdan kurtulmamı sağladı.
her ne kadar ayni fikirde olsamda ortada bir tekel gercegi var. normal kullanici interneti nerden alsin. 3g nin hali ortada. herkezde fiberoptik gibi alternatifler yokki benim gibi butun telekom hatlarini bir daha donmemek uzere kapatabilsinler. zaten bu tekel olmasa kimse yuzlerine bakmaz emin olun
ttkom kendini çok zeki sanıyor.
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