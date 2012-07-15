Akşam 7'den Sabah 7'ye 444'lü numaraları aramak artık ücretsiz

Türk Telekom’dan 444’lü numaraları aramakta sıkıntı çeken abonelerine müjde. Bundan böyle, başta banka işlemleri ve hastane randevuları olmak üzere ihtiyaçları doğrultusunda tüm 444’lü numaraları Akşam 7’den Sabah 7’ye evlerden ücretsiz olarak aranabilecek.

Yeni uygulamayla 444’lü numaraları aramak artık son kullanıcı için bir sıkıntı olmaktan çıkacak. Ancak hemen belirtelim; Tüm Akşam 7’den Sabah 7’ye bedava konuşma hakkı için aylık 3000 dakikalık adil kullanım limiti bulunuyor.

Öte yandan Türk Telekom bireysel müşterileri, 444’lü kampanyanın yanı sıra ücretsiz olarak yangın, yıldırım, dahili su, infilak ve hırsızlık durumlarına karşı Allianz güvencesiyle 5.000 TL tutarında sigorta kapsamına alınıyor. Türk Telekom bireysel müşterileri herhangi bir taahhütte bulunmadan ve hiçbir ek ücret ödemeden konut sigortasından faydalanabilecek.



