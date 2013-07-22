Akvis, AirBrush isimli fotoğraf düzenleme uygulamasını v2.0 sürümünü yayınladı

Ürettiği farklı fotoğraf düzenleme yazılımları ile tanıdığımız Akvis, AirBrush isimli fotoğraf filtre uygulamasının v2.0 sürümünü yayınladı.

Windows ve Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerinde bağımsız olarak ve popüler fotoğraf düzenleme yazılımları içerisinde eklenti olarak çalışabilen AirBrush v2.0, çekilen fotoğrafların "AirBrush" ismi verilen boyama tekniğine çevrilmesine imkan veriyor ve farklı renklerle de çalışılmasına izin verebiliyor. İçerisinde hazır olarak 55 farklı filtre seçeneği gelen AirBrush v2.0, fotoğrafları oldukça farklı bir yapıya büründürebiliyor.

49$ (Home) ve 69$ (Deluxe) fiyat etiketleriyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabilen AirBrush v2.0'ın 10 günlük deneme sürümüne de buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.ephotozine.com/article/akvis-launch-airbrush-v2-0-22494?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Ephotozine+%28ePHOTOzine%29