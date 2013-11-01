Akvis, HDRFactory fotoğraf düzenleme yazılımının 4. sürümünü yayınladı

Ürettiği farklı fotoğraf düzenleme yazılımları ile tanınna Akvis, HDR fotoğrafların oluşturulmasına imkan tanıyan HDRFactory yazılımının 4. sürümünü yayınladı.

Windows ve Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerinde bağımsız olarak ya da popüler fotoğraf düzenleme yazılımları Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements 12 ve Corel PaintShop Pro X6 içerisinde eklenti olarak çalışabilen HDRFactory, 4. sürümüyle artık kişilerin HDR fotoğraflarını direkt olarak Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr veya Google+ gibi sosyal servislere aktarmasına izin veriyor. Ayrıca piyasaya sunulan yeni fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki dosyalarına ve Apple'ın Mac OS X 10.9 Mavericks işletim sistemine destek vermeye başlayan yazılım, aynı zamanda öğrenilen birçok hatadan da kurtuluyor.

69$ fiyat etiketiyle satın alınabilen HDRFactory 4 HDR fotoğraf yazılımına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.photographyblog.com/news/akvis_hdrfactory_4.0/