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Akvis, SmartMask yazılımının 5. sürümünü kullanıma sundu

4 yıl
212
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akvis, SmartMask yazılımının 5. sürümünü kullanıma sundu
Hazırladığı fotoğraf düzenleme yazılımları ile tanınan Akvis, uzun zamandır satışta olan SmartMask yazılımının 5. sürümünü kullanıma sundu.

32-bit ya da 64-bit işlemcili Windows XP / Vista / Win7 / Win 8 ve Mac OS X 10.4 - 10.9 işletim sistemleriyle bağımsız ve popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarında eklenti olarak çalışabilen Akvis SmartMask, temel olarak fotoğraflardan belirlenen objelerin çıkartılması için görev yapıyor ve oldukça karmaşık arkaplanlarda dahi gelişmiş maskeleme araçlarıyla güzel sonuçlar sağlayabiliyor. Yayınlanan 5. sürümüyle bünyesine Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr ve Google+ temelli sosyal medya / paylaşma entegrasyonu eklenen SmartMask, ayrıca 64-bit Windows sistemlerdeki performansını arttırıyor, silgi ve tarih fırçasının maksimum boyutu yükseltiyor, MagicBrush için performans optimizasyonları kazanıyor, Photoshop CC 2014 bünyesinde eklenti olarak çalışabiliyor ve son olarak bağımsız versiyonu için birçok yeni RAW desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.
69$ fiyat etiketiyle satılan SmartMask yazılımına ve 10 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.photographyblog.com/news/akvis_smartmask_5/ Yorum Yaz
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