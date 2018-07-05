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Alacaklı bankalar, Türk Telekom’un yönetimini devralıyor

2013 yılında Türk Telekom'daki yüzde 55 hissesini göstererek kredi çeken Ojer Telekomünikasyon borcunu ödeyemedi. Alacaklı bankalar, Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesini devralacak.
10 ay
7,5b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Alacaklı bankalar, Türk Telekom’un yönetimini devralıyor
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Türk Telekom’dan kredi alacaklarını tahsil edemeyen Türk bankaları, şirketin çoğunluk hissesini devralıyor. Akbank, Garanti ve İş Bankası, Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.


Ojer Telekomünikasyon çatısı altındaki Türk Telekom’a 4,75 milyar dolar değerinde kredi sağlayan bankalar, ortak bir girişim şirketi ("Special Purpose Vehicle": "Özel Amaçlı Kurum") aracılığıyla Türk Telekom’u devralacak.

Bloomberg’de yer alan habere göre bankalar Ojer Telekomünikasyon'a verdikleri krediyle orantılı olarak yüzde 55’lik hisseyi alacak. Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger’e bağlı olan Ojer Telekomünikasyon 2013 yılında Türk Telekom’da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.

En büyük krediyi Akbank verdi

Halka açık konumdaki Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55’i Ojer Telekomünikasyon’a, yüzde 25'i Hazine Müsteşarlığı'na, yüzde 6,68'i Varlık Fonu'na ait. Şirket hissesinin yüzde 13,32'si ise borsada işlem görüyor.

Otaş'a kredi sağlayan 29 yerli ve yabancı bankalar arasında Akbank'ın 1,7 milyar dolar, Garanti Bankası'nın 1 milyar dolar, İş Bankası'nın 500 milyon dolar alacağı bulunuyor. Kredi verenler arasında BNP Paribas ve Deutsche Bank da bulunuyor.



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webbie 10 ay en beğenilen
Hani devlet işletemez, batırırdı?
Hani özel sektör daha dinamik ve kazançlı çalışırdı?
Hani Türk Telekom Türkiye'nin en çok kar eden kuruluşuydu?
Demek ki, göz göre göre benim malımı birileri yedi ve birileri de buna çanak tuttu.
Hani devlet işletemez, batırırdı?Hani özel sektör daha dinamik ve kazançlı çalışırdı?Hani Türk Telekom Türkiye'nin en çok kar eden kuruluşuydu?Dem...
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3 Yanıt Yanıtla +252
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zdniz 10 ay
Yinemi kandırıldık :D türk telekom nasıl zarar eder biri bunu açıklasın...
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BlackGhost12 10 ay
Keşke batsa. 100 tl veriyoruz, 360 p video açmak zorunda kalıyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +115
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tgen 9 ay
İnşallah tarife fiyatları artmaz. Dar gelirliler için en iyi seçenek tt. Eğer tt da pahalanırsa yandık
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MiLLETiNVEKiLi 9 ay tgen
tgen

İnşallah tarife fiyatları artmaz. Dar gelirliler için en iyi seçenek tt. Eğer tt da pahalanırsa yandık

TT nasıl ucuz ki? mobil hattan bahsediyorsan (PTTcell, bimcell dahil ) mobil tarifeler ucuz özellikle kamu çalışanları için fakat yüksek bina olan yerlerde ve eski telefonlarda çekmez

ama diğer sabit hat ile geniş bant internet pahalıdır
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Haşin_ErKeK 9 ay
Bunu dikkatli okuyun Gelin ben size bu isin en acı kısmını anlatayım bu oger denilen Arap şirketi Turk bankalarından aldığı krediyle Telekomu 20 yıllığına kiraladı yıllardır Telekom vasıtasıyla türk vatandaşları üzerinden para kazandı sonrada bankalara olan borcunu dahi ödemeden çekti gitti. nekadar Guzel , nekadar karlı öyle degilmi? Boyle ticarete can Kurban.
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Louis Van Gaal 9 ay
Tt satılmadı hala devletin... 21 yıllığına kiralandı sadece.
Yav haber vs konusu açıyorsanız allah aşkına link kaynak verin diken veya cumhuriyet dışında
merak etmeyin tt zarar getirmez devlete
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acr 9 ay
İş tartışmaksa tartışalım ama kapalı gibi duruyorsunuz. Kapitalizm yada komünizm bunların hiçbirisi doğru ve insana uygun politikalar değildir. İnsanın doğası bunlara terstir ve bir gün kapitalizmde tıpkı komünizm gibi yok olacaktır. Devletler her zaman önce kendini ve halkını korumalıdır. Dengeyi sağlamalısınız, sağlayamazsınız Amerika değil Filistin olursunuz. Bu arada eğer isterseniz bende, belgesel yada kitap önerisi verebilirim.
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muradisdan 9 ay acr
Her türlü fikre açığım. Ancak forumda bu tarz konuları tartışmak birşey kazandırmıyor Telegram whatsapp vb platformlarda tartışabiliriz. özelden kitap belgesel önerirsenin okurum izlerim.
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engink 9 ay
12 senede telekomun suyunu çıkardılar şimdi leşini bırakıp gittiler.
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MrCaner 9 ay
20 senedir aynı altyapı var nasıl batıyor
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drjacob 9 ay
Turk Telekom nasıl zarar eder akıl mantık işi değil
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mcrew 9 ay drjacob
Zarar etmedi ki
Şu an yine kar ediyor
6.6 milyar dolara özelleştirdiler 21 yıllığına
Adamlar 2005 yılında bu zamana kadar islettiler. 13 yil.
Yaklaşık 5.5 milyar dolar kazandılar Türk Telekom üzerinden bu zamana kadar.
6.6 milyar dolar ödediler. Bunun 1.9 milyar dolarını verdiler. 4.7 milyar dolarını kredi çektiler. Odemediler.
Kısacası 13 yılda 1.9 milyar dolar koydular 5.5 milyar dolar aldılar. Şimdi de çıkıyorlar.
Türk Telekom dan gelen parayı da Suudi Arabistan da inşaat firmalarını kurtarmak için harcadılar batırdılar.
Kısacası bizim para çöp oldu.
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SultanApex 9 ay
Bakalım bankalar ne yapacak... Zor işleri
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mavilim0696 9 ay
Belki Karlılığını Arttırır Yeni Yönetim , En Azından Türktelekom Türklerin Kalacak 😂
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e_capkan 9 ay
bloomberght.com/...
BTK Türk Telekom'daki OTAŞ hisselerinin SPV'ye devrine izin verdi
17 Ağustos 2018 Cuma, 08:04 Güncelleme: 17 Ağustos 2018 Cuma, 08:07
Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre BTK, OTAŞ'ın sahip olduğu hisselerin SPV'ye devrine izin verdi.
Cuma günü KAP üzerinden yapılan açıklamanın metni şu şekilde:
15.08.2018 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("OTAŞ"), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de ("Türk Telekom") bulunan %55 oranındaki paylarının, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna izin başvurusunda bulunulmuştu.

Bu bağlamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından;

1) Şirketimiz Türk Telekom'un hisselerinin %55'ine sahip olan OTAŞ'ın şirketimizdeki hisselerinin tamamının, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketine (SPV) devir işlemlerine izin verilmesi,

2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan TT MOBİL İletişim Hizmetleri AŞ, TTNET AŞ, 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri AŞ ve TT International Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin %100 hissedarı olan Türk Telekom bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin söz konusu şirketler bakımından herhangi bir sakınca doğurmayacağı,

hususlarına karar verilmiştir.
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