Alacaklı bankalar, Türk Telekom’un yönetimini devralıyor

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Türk Telekom’dan kredi alacaklarını tahsil edemeyen Türk bankaları, şirketin çoğunluk hissesini devralıyor. Akbank, Garanti ve İş Bankası, Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.





Ojer Telekomünikasyon çatısı altındaki Türk Telekom’a 4,75 milyar dolar değerinde kredi sağlayan bankalar, ortak bir girişim şirketi ("Special Purpose Vehicle": "Özel Amaçlı Kurum") aracılığıyla Türk Telekom’u devralacak.

Bloomberg’de yer alan habere göre bankalar Ojer Telekomünikasyon'a verdikleri krediyle orantılı olarak yüzde 55’lik hisseyi alacak. Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger’e bağlı olan Ojer Telekomünikasyon 2013 yılında Türk Telekom’da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.

En büyük krediyi Akbank verdi

Halka açık konumdaki Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55’i Ojer Telekomünikasyon’a, yüzde 25'i Hazine Müsteşarlığı'na, yüzde 6,68'i Varlık Fonu'na ait. Şirket hissesinin yüzde 13,32'si ise borsada işlem görüyor.

Otaş'a kredi sağlayan 29 yerli ve yabancı bankalar arasında Akbank'ın 1,7 milyar dolar, Garanti Bankası'nın 1 milyar dolar, İş Bankası'nın 500 milyon dolar alacağı bulunuyor. Kredi verenler arasında BNP Paribas ve Deutsche Bank da bulunuyor.