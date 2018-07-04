Bomba iddia! MediaMarkt, Teknosa’yı satın alıyor

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Ülkemizde giderek büyüyen e-ticaret hacminin etkisiyle perakende satıcılar kapandı ya da mağaza sayısını düşürmek zorunda kaldı. Perakende mağazacılıktaki değişimin etkisiyle iddiaya göre MediaMarkt, Teknosa’yı satın almak için görüşmelere başladı.

MediaMarkt, Teknosa'yı satın almak istiyor

Bloomberg International'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Alman teknoloji perakende şirketi MediaMarktSaturn, Sabancı Holding’den Teknosa'yı satın almak için görüşüyor.

Teknosa'ın girişim değeri 170 milyon dolar ve şirket geçtiğimiz sene 933 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Haberin etkisiyle Teknosa hisseleri hareketlendi. Saat 16.30'da 5,19 liradan alıcı bulan Teknosa hisseleri 5,48 lirayı gördü. Daha sonra Teknosa hisseleri 16.50'de 5,06 liraya kadar geriledi. MediaMarkt hisseleri ise yüzde 6'dan fazla artış gösterdi.

http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2135941-media-markt-in-teknosa-yi-satin-almak-icin-gorustugu-belirtildi