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Bomba iddia! MediaMarkt, Teknosa’yı satın alıyor

Teknosa, Alman teknoloji perakende firması MediaMarkt'ın ilgisini çekti. İddiaya göre MediaMarkt, Teknosa'yı satın almak için görüşmelere başladı. İddia doğruysa iki dev perakende firması birleşiyor.
10 ay
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57
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bomba iddia! MediaMarkt, Teknosa’yı satın alıyor
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Ülkemizde giderek büyüyen e-ticaret hacminin etkisiyle perakende satıcılar kapandı ya da mağaza sayısını düşürmek zorunda kaldı. Perakende mağazacılıktaki değişimin etkisiyle iddiaya göre MediaMarkt, Teknosa’yı satın almak için görüşmelere başladı.

MediaMarkt, Teknosa'yı satın almak istiyor

Bloomberg International'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Alman teknoloji perakende şirketi MediaMarktSaturn, Sabancı Holding’den Teknosa'yı satın almak için görüşüyor.

Teknosa'ın girişim değeri 170 milyon dolar ve şirket geçtiğimiz sene 933 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Haberin etkisiyle Teknosa hisseleri hareketlendi. Saat 16.30'da 5,19 liradan alıcı bulan Teknosa hisseleri 5,48 lirayı gördü. Daha sonra Teknosa hisseleri 16.50'de 5,06 liraya kadar geriledi. MediaMarkt hisseleri ise yüzde 6'dan fazla artış gösterdi.


http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2135941-media-markt-in-teknosa-yi-satin-almak-icin-gorustugu-belirtildi Yorum Yaz
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Periah 10 ay en beğenilen
Rakipler azaldıkça fırsatlarda azalacak...
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ürüng ayıg toyon 10 ay
Teknosa iyicene çöp bir yer olmuştu zaten,mağazanın yarısı oyuncak dolu.
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gurkanse 10 ay
bimeks battı
vatanın ne olduğu muamma
teknosa satılıyor
e bi media markt kalıyor o zaman nerde rekabet?
1 Yanıt Yanıtla +35
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Ziyyakkiss 5 ay
Teknosa yı filan bırakın kazanç için .☝️☝️☝️☝️

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Ziyyakkiss 5 ay
Teknosa yı filan bırakın kazanç için .☝️☝️☝️☝️
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DH Misafiri 5 ay
VATAN ÇOK GÜÇLÜ BİRDE M.MARKET bunlar yıkılmaz
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enja 10 ay
telefon aldım geçen sene teknosalak firmasından telefona ne foto ne mp3 ne video hiç bir şey yüklenmiyor foto çekeyim dedim oda çalışmıyor reset atım telefona yine tık yok götürdüm ertesi gün dediler servise gitmesi lazım kafayımı yediniz siz dedim yapacak bir şey yok dediler beter olun [8\|]
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The Handsome Family 10 ay
Artık bu saçma mağazalara gerek yok ki. Eskiden cidden güzel insirimler yaptıkları oluyordu, rekabet vardı ve internetten alışveriş bu kadar güçlenmemişti. Artık herhangi bir cihazı internette çok daha ucuza bulabiliyoruz. En son 3 sene önce teknoloji mağazasından alışveriş yapmıştım (bimeks) ve ciddi indirimle almıştım. Sonra bimeks battı ve benim için teknoloji mağazası olayı bitti. 5 sene önce g2mi de bimeksten almıştım ve cidden piyasanın altında satış yapıyorlardı.
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serafon 10 ay
Bu firmalar vatandaşın bilmezliğini kullanarak ayakta kalıyorlardı. Vatandaş uyandıkça zorlanmaya başladılar. İnternet mağazalarını dikkate almadan, ek ürün/hizmet/imkan sunmadan ayakta kalamazsınız. Bizim hazıra alışmış yatırımcılar da sevmez öyle rekabeti, onlara hazır olacak, ağzına düşecek.
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zotacing 10 ay
Teknosa mahalle arası küçük esnaf bilgisayarcılar gibi. Adı sanı duyulmamış bir markayı Çin'de ürettirilen ürünlere bastırıp getirmiş satıyorlar, dükkanların içi bomboş ve inatla fiyatlar hala piyasanın en fahiş fiyatları.
Her mahalle arasına şube açmak yerine, düzgün fiyatlandırma yapsalardı hala ilk 3'e girecek bir firma olabilirlerdi.
Bimeks-Electro Word-Gold Bilgisayar hepsi aynı sonu yaşadı.
Fahiş fiyat çekip her mahalle arasına şube açıp o masrafları müşteriden çıkarmaya çalışırsan batarsın.
Aynısını Vatan'da yapıyor, sahibi çok zengin diye batmıyor, yoksa her şubenin kâr ettiğini hiç sanmıyorum. Piyasada 1500TL olan bir ürün bunlarda illa ki 1799TL
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CoreXXX 10 ay
fahiş fiyatlar. kötü müşteri hizmetleri. vatan ve teknosa ikiside aynı batağa doğru gidiyor. amazon felan ülkemizde açılırsa bu firmaların durumu daha kötü olur. yazık zamanında kullanıcıyı kazanmalıydılar. hem fiyat hem iyi müşteri hizmetleri ile
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Mr. Jingles 10 ay
Teknosa kazık da olsa satılması biz tüketiciler için kötü. Tekelleşmenin olduğu piyasalar her zaman tüketicinin zararınadır.
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Witcher3 10 ay
Teknosa çöpünden alışveriş yapanmı kaldı yahu batarlar inşallah
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