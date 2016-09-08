HTC de düşüş sürüyor

Uzun yıllardır akıllı telefon pazarında ayakta durmaya çalışan ve mücadeleyi bırakmayan HTC, buna rağmen düşüş trendinden bir türlü kurtulamadı. Firmanın Ağustos ayındaki ve yıl genelindeki rakamları hayal kırıklığı yaratıyor.
Firmadan yapılan açıklamaya göre Ağustos ayında elde edilen toplam gelir 210 milyon dolar oldu. Temmuz ayına göre yüzde 4 civarında bir artış yakalansa da, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 4.51 düşüş yaşandı. 2016 yılı genelinde ise elde edilen gelir 1.49 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde göre yüzde 47.56 civarında bir düşüş söz konusu.Ayrıca Bkz. "İkinci çeyreğin en çok satanı iPhone 6S"
Geçen yıl One M9 amiral gemi modelinden sonra bölgelere göre farklı amiral gemi versiyonları piyasaya süren HTC, başarılı satışlara imza atmıştı. Samsung Galaxy S6 serisinin düşük kalması, LG ve Sony gibi rakiplerin etkili olamaması nedeniyle kendisine biraz alan bulan firma, 3 milyar doları geçen bir gelir elde etmeyi başarmıştı.
Bu yıl ise Galaxy S7 ve iPhone 6S modeli pazarı adeta sildi süpürdü. Ayrıca Galaxy J gibi orta seviye Samsung telefonları da başarılı satışlar yapıyor. iPhone 7 ile birlikte rekabet iyice ısınacakken, HTC’nin bazı önemli hamlelerini göreceğiz. Öncelikle iki adet Google Pixel telefonuna imza atacak olan firma, Desire 10 Pro ve Lifestyle modellerini de aynı dönemde piyasaya sürecek. Bu bakımdan yıl sonunda firma tabloları biraz daha düzeltmiş olacak.
http://www.phonearena.com/news/HTCs-August-revenue-declines-year-over-year-top-line-down-47.56-for-2016-year-to-date_id85086 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Taiwan devrim esnasında çinden bağımsızlığını alıyor, daha doğrusu anakara dışında bir ada olduğu için kendi kendine bağımsızlık ilan ediyor.cin bu bağımsızlığı hiçbir zaman tanımıyor, ama ABD veriyor gazi TaiwanA, taiwanin asıl ismi de china repiblic Of Taipei, yani Taipei Çin cumhuriyeti. Bir bakıma KKTC ama anasıyla kavgalı.
Neyse, Taiwan devleti çok iyi biliyor ki HTCyi koruyamaz ise pazarını Çinlilerden koruyamayacak, hatta şimdiden cinliler iyi pazar almış durumda. Bu sebeple HTCnin dususu asla bitmiyor. Hep bir yerde tekrar ayağa kalkıyor.
Çünkü One modellerinde çıkan kronik siyah görünce pempe çeken kamera hatalarının firma olarak arkasında resmi olarak durmadılar ama el altından servise gönderdiğimizde kameraları değiştirdiler.
Çünkü arkasında resmi olarak dursalardı insanlar bunu gerekçe göstererek telefonu geri vererek para iadesi alabilecekti.
Sırf bundan dolayı çingenelik yaptılar telefona hiçbirşey yapmadığımız halde içi açılmış tamir görmüş cihaz kullanmak zorunda bıraktılar tek hatası htc telefon almış insanları.
Bunu aynen htc türkiye'ye de yazdım ama cevap tabi ki htc telefonlarda böyle bir sorun olmadığını bana özel bir problem olduğunu ve ne olduğunun tespiti için servise göndermem gerektiğini o zaman sorunu teknik servisin tespit edebileceğini söyleyecek kadar da yalancı bir firma.
Servise gönderince de tabi ki hiçbir bilgi verilmiyor neden kaynaklanmış vs. kamerayı değiştirip adrese gönderiyorlar sadece hiçbir muhattap olma durumu bile yok.
Böyle rezil hizmet veren her firma batmaya mahkumdur.
arkasının bombeli şekilde olması da çok işime geliyor, telefon kalın ama inceymiş gibi hissettiriyor.
telefonunu cebinde taşıyan, sürekli hareket halinde eğilip kalkan ve telefonunun hor kullananlar için kalın olması dayanımını arttırıyor.
bir de gerçekten stabil telefon
m7-m8 tasarımı çok sevmiş biri olarak yeni tasarımından pek hoşlanmasam da param olsa bir htc 10 alırdım
keşke en sorunlu ve en dandik marka olan soni batsa. onun batış haberi gelse. ama yakındır batması dandik soni nin
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