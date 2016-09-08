HTC de düşüş sürüyor

Uzun yıllardır akıllı telefon pazarında ayakta durmaya çalışan ve mücadeleyi bırakmayan HTC, buna rağmen düşüş trendinden bir türlü kurtulamadı. Firmanın Ağustos ayındaki ve yıl genelindeki rakamları hayal kırıklığı yaratıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Ağustos ayında elde edilen toplam gelir 210 milyon dolar oldu. Temmuz ayına göre yüzde 4 civarında bir artış yakalansa da, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 4.51 düşüş yaşandı. 2016 yılı genelinde ise elde edilen gelir 1.49 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde göre yüzde 47.56 civarında bir düşüş söz konusu.

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Geçen yıl One M9 amiral gemi modelinden sonra bölgelere göre farklı amiral gemi versiyonları piyasaya süren HTC, başarılı satışlara imza atmıştı. Samsung Galaxy S6 serisinin düşük kalması, LG ve Sony gibi rakiplerin etkili olamaması nedeniyle kendisine biraz alan bulan firma, 3 milyar doları geçen bir gelir elde etmeyi başarmıştı.

Bu yıl ise Galaxy S7 ve iPhone 6S modeli pazarı adeta sildi süpürdü. Ayrıca Galaxy J gibi orta seviye Samsung telefonları da başarılı satışlar yapıyor. iPhone 7 ile birlikte rekabet iyice ısınacakken, HTC’nin bazı önemli hamlelerini göreceğiz. Öncelikle iki adet Google Pixel telefonuna imza atacak olan firma, Desire 10 Pro ve Lifestyle modellerini de aynı dönemde piyasaya sürecek. Bu bakımdan yıl sonunda firma tabloları biraz daha düzeltmiş olacak.