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HTC de düşüş sürüyor

Bu yıl akıllı telefon pazarında vites düşüren ve model sayısını azaltan HTC, gelirlerde de düşüş yaşamaya devam ediyor. Düşüş oranı yüzde 50 seviyesine yaklaştı.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC de düşüş sürüyor

Uzun yıllardır akıllı telefon pazarında ayakta durmaya çalışan ve mücadeleyi bırakmayan HTC, buna rağmen düşüş trendinden bir türlü kurtulamadı. Firmanın Ağustos ayındaki ve yıl genelindeki rakamları hayal kırıklığı yaratıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Ağustos ayında elde edilen toplam gelir 210 milyon dolar oldu. Temmuz ayına göre yüzde 4 civarında bir artış yakalansa da, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 4.51 düşüş yaşandı. 2016 yılı genelinde ise elde edilen gelir 1.49 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde göre yüzde 47.56 civarında bir düşüş söz konusu.

Ayrıca Bkz. "İkinci çeyreğin en çok satanı iPhone 6S"

Geçen yıl One M9 amiral gemi modelinden sonra bölgelere göre farklı amiral gemi versiyonları piyasaya süren HTC, başarılı satışlara imza atmıştı. Samsung Galaxy S6 serisinin düşük kalması, LG ve Sony gibi rakiplerin etkili olamaması nedeniyle kendisine biraz alan bulan firma, 3 milyar doları geçen bir gelir elde etmeyi başarmıştı.

Bu yıl ise Galaxy S7 ve iPhone 6S modeli pazarı adeta sildi süpürdü. Ayrıca Galaxy J gibi orta seviye Samsung telefonları da başarılı satışlar yapıyor. iPhone 7 ile birlikte rekabet iyice ısınacakken, HTC’nin bazı önemli hamlelerini göreceğiz. Öncelikle iki adet Google Pixel telefonuna imza atacak olan firma, Desire 10 Pro ve Lifestyle modellerini de aynı dönemde piyasaya sürecek. Bu bakımdan yıl sonunda firma tabloları biraz daha düzeltmiş olacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/HTCs-August-revenue-declines-year-over-year-top-line-down-47.56-for-2016-year-to-date_id85086 Yorum Yaz
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shimoda 2 yıl en beğenilen
24 saati geçti v20 haberine yorum yapılamıyor. Nasıl bir yayıncılık karakteriniz var sizin?
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alibotan 2 yıl
LG V20 haberine neden yorum yapılamıyor?
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BekirTemel 2 yıl
Bi bitmedin htc sana bu yönde ödül verilmeli kesinlikle. Ben bu kadar düşsem zincirlikuyuyu çoktan boylamıştım.
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ufuk172 2 yıl
Taiwan devleti htc yi sübvanse ediyor, yoksa şimdiye çoktan gumlerdi.
Taiwan devrim esnasında çinden bağımsızlığını alıyor, daha doğrusu anakara dışında bir ada olduğu için kendi kendine bağımsızlık ilan ediyor.cin bu bağımsızlığı hiçbir zaman tanımıyor, ama ABD veriyor gazi TaiwanA, taiwanin asıl ismi de china repiblic Of Taipei, yani Taipei Çin cumhuriyeti. Bir bakıma KKTC ama anasıyla kavgalı.
Neyse, Taiwan devleti çok iyi biliyor ki HTCyi koruyamaz ise pazarını Çinlilerden koruyamayacak, hatta şimdiden cinliler iyi pazar almış durumda. Bu sebeple HTCnin dususu asla bitmiyor. Hep bir yerde tekrar ayağa kalkıyor.
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murat-smsk 2 yıl
Telefonda piyasasında bir kere düşüş trendine girdiniz mi bir daha zor toparlarsınız
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312 . 2 yıl
Htc one ile ilk atılım yaptığında bitti aslında.
Çünkü One modellerinde çıkan kronik siyah görünce pempe çeken kamera hatalarının firma olarak arkasında resmi olarak durmadılar ama el altından servise gönderdiğimizde kameraları değiştirdiler.
Çünkü arkasında resmi olarak dursalardı insanlar bunu gerekçe göstererek telefonu geri vererek para iadesi alabilecekti.
Sırf bundan dolayı çingenelik yaptılar telefona hiçbirşey yapmadığımız halde içi açılmış tamir görmüş cihaz kullanmak zorunda bıraktılar tek hatası htc telefon almış insanları.

Bunu aynen htc türkiye'ye de yazdım ama cevap tabi ki htc telefonlarda böyle bir sorun olmadığını bana özel bir problem olduğunu ve ne olduğunun tespiti için servise göndermem gerektiğini o zaman sorunu teknik servisin tespit edebileceğini söyleyecek kadar da yalancı bir firma.
Servise gönderince de tabi ki hiçbir bilgi verilmiyor neden kaynaklanmış vs. kamerayı değiştirip adrese gönderiyorlar sadece hiçbir muhattap olma durumu bile yok.
Böyle rezil hizmet veren her firma batmaya mahkumdur.
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fuujitsu 2 yıl
Tasarımı tuttururlarsa kimse durduramaz Htc yi, ama tasarımları kötü olduğu için, hem pahalı hem öirkin telefonları satmıyor. Gerçi bu sene baya iyileştirdiler tasarımı ama inşaallah gelecek sene çok daha iyi bir tasarımla çıkar.
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cesur0606 2 yıl
htc kullanmadım bu güne kadar ama her zaman android dünyasının lokomatifi oldu htc ilkleri htc yapyı ıphone bir suru özelliğini arakladı ben sadece şunu soylerim reklam sıfır htc de ama nexus projesi ile iyi reklam yapacak diye düşünüyorum
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Super Overclock 2 yıl
HTC kaliteli, şık tasarımlı, özgün ve stabil ürünler yapıyor. Bence android tarafında alınası marka. Fakat ucuz androidciler için kabul görmüyor, yani Türkiye pazarı için pek uygun bir ürün değil.
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BekirHan 2 yıl
Millet iphone 7' yi bekleyedursun ben HTC Nexus Sailfish' i bekliyorum bakalım..
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mcrew 2 yıl
malzemesi kaliteli
arkasının bombeli şekilde olması da çok işime geliyor, telefon kalın ama inceymiş gibi hissettiriyor.
telefonunu cebinde taşıyan, sürekli hareket halinde eğilip kalkan ve telefonunun hor kullananlar için kalın olması dayanımını arttırıyor.
bir de gerçekten stabil telefon

m7-m8 tasarımı çok sevmiş biri olarak yeni tasarımından pek hoşlanmasam da param olsa bir htc 10 alırdım
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DH Misafiri 2 yıl
htc kaliteli ve bu haber üzücü.
keşke en sorunlu ve en dandik marka olan soni batsa. onun batış haberi gelse. ama yakındır batması dandik soni nin
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kadirirdem 2 yıl
Htc 10'un rakibi galaxy s7 ise fiyat konusunda da o telefonla rekabet etmesi lazım yoksa işin zor HTC...
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silversmith 2 yıl
Fiziksel olarak hatalı (Ekran kasadan ayrık) bir ürünü (HTC 10) servis yapılan tüm kontroller sonucunda bir soruna rastlanmamıştır diye alay eder gibi geri gönderdi. Önce servis ciddiyet işini halletsinler. HTC'yi severdim ama bu saatten sonra hiç bir ürününü almam, çevremede tavsiye etmem. Ayrıca yıllardır hep zarar ediyorlar. Bir türlü batamadılar ne hikmetse! :D
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