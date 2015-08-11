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Aleutia kurumsal PC modellerine bakır kasa parçaları ekliyor

3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Aleutia kurumsal PC modellerine bakır kasa parçaları ekliyor

Kurumsal bilgisayarların yanında gelişmekte olan ülke pazarlarına düşük güç tüketen bilgisayarlar hazırlayan ve UNICEF ile çeşitli projelere katılan Aleutia, fansız R50 ve T1 serisini bakır desteği ile yeniliyor.

Aleutia R50 serisi kurumlara hitap ederken, Aleutia T1 serisi ise düşük maliyetli bilgisayar arayan kurumsal kullanıcıları hedefliyor. Bakır desteği ise firma tarihinde yeni bir tasarıma kapı açıyor. 

Normalde pasif soğutmalı sistemlerde işlemci üzerinde bakır bir ısı dağıtıcı bulunur ve bakır borular ile ısı genelde çelik veya alüminyumdan imal edilmiş daha büyük kasaya aktarılır. Aleutia ise kasaya bakır profil ekleyerek ilginç bir işe imza atmış.

Kasanın tam ortasına yerleşen bakır profil kasayı ikiye bölmüş ve bileşenler bu orta kısımda birbirine bağlanmış. Daha iyi ısı dağıtımı elde eden firma R50 modelinde bu sayede gürültü yüzde 24 azaltmayı başarmış. Bununla birlikte bu tasarım T1 serisinin nano-ITX sınıfına girmesine yol açmış. R50 ise NUC tasarımını devam ettiriyor. 

Aleutia R50 serisinde Broadwell tabanlı Core i3 işlemci, 8GB RAM ve 128GB SSD başlangıç konfigürasyonu 600 Pound seviyesinde. Aleutia T1 serisinde ise Bay Trail tabanlı Celeron J1800 işlemcisi kullanılıyor ve 100 Pound başlangıç fiyatına sahip. Seriler önümüzdeki aylarda piyasada olacak. 
Aleutia kurumsal PC modellerine bakır kasa parçaları ekliyor
 

http://anandtech.com/show/9504/aleutia-updates-r50-and-t1-fanless-industrial-pcs-with-partial-copper-chassis Yorum Yaz
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Virinom 3 yıl
artenis
Güzel bir endüstriye tasarım, hem mühendislil hemde estetik var, Müh. Fak. + Güzel San. Fak. birleşimi denebilir.Bkz: Bauhouse (market değil akım olan)

Bauhause dersen market olur. Akım olan Bauhaus şeklinde yazılıyor diye biliyorum.
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FatihAsl 3 yıl
Tebrik ediyorum. eski sistemlerde işlemci ısıyı kasa içine veriyordu ve kasa içini soğutmak için birde fan çalışıyor. bu teknik ile bu sorun büyük ölçüde aşılmış. bileşenlerin ısısı büyük oranda fan kullanmadan kasa dışına taşınıyor.
Yanıtla +1
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artenis 3 yıl
Güzel bir endüstriye tasarım, hem mühendislil hemde estetik var, Müh. Fak. + Güzel San. Fak. birleşimi denebilir.
Bkz: Bauhouse (market değil akım olan)
Yanıtla +2
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kadirirdem 3 yıl
tr ye gelse bakırları söker satarlar :D :)....
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