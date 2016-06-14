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Mobil uygulama patlaması sona erdi

Akıllı telefon kullanıcılarının cihazları uygulamalarla dolu ve yenilerini indirmeyi bırakmış durumdalar. ABD'de ve dünya genelinde mobil uygulama patlaması yavaşlamaya ve hatta durmaya başladı.
2 yıl
11,2b
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39
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple Temmuz 2008'de App Store'u tanıttığı zaman mobil uygulama patlaması yaşanmıştı. Ancak şimdi sona erdi. Yine de insanlar hala bol miktarda uygulama yapmaya devam ediyor ve birçok insan da bunları indiriyor. Ama hızlı büyüme günleri geride kaldı. Eğer bağımsız bir uygulama geliştiricisi veya yayıncı iseniz bir süredir bunun farkındasınızdır. Uygulamanızı insanların indirmesini sağlamak oldukça zor. Ortalama bir Amerikalı akıllı telefon kullanıcısı ayda sıfır uygulama indiriyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft ve Sony dünyanın en büyük 12 telefon üreticisi listesine giremedi"
Ancak şimdi bile çok büyük uygulama yayıncılarının büyümelerinin yavaşladığını ya da tamamen durduğunu görüyoruz. Çoğu insanın ihtiyaç duyduğu veya istediği tüm uygulamalar var. Yenilerini aramıyorlar. Nomura'nın SensorTower verilerine dayanan araştırmasına göre geçtiğimiz ay en büyük 15 uygulama yayıncısı indirme sayılarında ABD'de ortalama %20 düşüş gördü. Küresel cep telefonu pazarı hala büyüyor, uygulama marketleri de öyle. Ama çok fazla değil. ABD dışında, en iyi 15 uygulama geçen ay sadece %3 oranında büyüdü.
Bu noktada şaşırtıcı bir şekilde büyümeye devam eden Snapchat ve Uber gibi büyük istisnaları unutmamak gerekiyor. Mayıs 2015'de kullanıcılar Snapchat mesajlaşma uygulamasını 13 milyon defa indirdi. Mayıs 2016'da ise bu sayı 27 milyonla ikiye katlandı. Uber büyüme oranı da yüzde 100'ün üzerinde. ABD'de, Snapchat'in indirme hızı Facebook'u gölgede bırakmış durumda.
Kullanıcılara ulaşmak isteyen uygulama yayıncılarının işlerinin çok zor olduğu tartışmasız bir gerçek. Bu durum da kullanıcı arayışında olan uygulama yayıncılarını hedefleyen Facebook'un mobil uygulama yükleme reklamlarının müşteri sıkıntısı çekmeyeceğini gösteriyor.

http://www.recode.net/2016/6/8/11883518/app-boom-over-snapchat-uber Yorum Yaz
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Kotaless 2 yıl en beğenilen
6 sene önce ilk Android telefonumu aldığım zamanlarda hergün yeni uygulamalar indirir, her hafta yeni rom kurardım. Şimdi ise toplam 33 tane uygulama var(çoğu zaten yüklü geliyor), root bile yok.
İnsanlar hevesini aldı artık, yavaşlama devam edecektir.
6 sene önce ilk Android telefonumu aldığım zamanlarda hergün yeni uygulamalar indirir, her hafta yeni rom kurardım. Şimdi ise toplam 33 tane uygulama var(çoğu ...
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MegaWolt38 2 yıl
Kotaless
6 sene önce ilk Android telefonumu aldığım zamanlarda hergün yeni uygulamalar indirir, her hafta yeni rom kurardım. Şimdi ise toplam 33 tane uygulama var(çoğu zaten yüklü geliyor), root bile yok.
İnsanlar hevesini aldı artık, yavaşlama devam edecektir.

6 yıldır rom yükleyip root atmaktan telefon kullandığınızı unuttunuz işte. Android kullanıcıları hep böyle maalesef. Rom-root ikilisini yükleyeceğim diye diye elindeki aletin telefon olup keyfini çıkaracağını unuttu.
2 yıl ben de o tayfadaydım, sonra baktım ki gereksiz zaman kaybı, hiçbir faydası da yok. Şimdi iphone kullanıyorum, android kullandığım zamanlara acıyorum inan.
Kotaless6 sene önce ilk Android telefonumu aldığım zamanlarda hergün yeni uygulamalar indirir, her hafta yeni rom kurardım. Şimdi ise toplam 33...
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6 Yanıt Yanıtla +22
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Infinitum 2 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
Kotaless
6 sene önce ilk Android telefonumu aldığım zamanlarda hergün yeni uygulamalar indirir, her hafta yeni rom kurardım. Şimdi ise toplam 33 tane uygulama var(çoğu zaten yüklü geliyor), root bile yok.
İnsanlar hevesini aldı artık, yavaşlama devam edecektir.

6 yıldır rom yükleyip root atmaktan telefon kullandığınızı unuttunuz işte. Android kullanıcıları hep böyle maalesef. Rom-root ikilisini yükleyeceğim diye diye elindeki aletin telefon olup keyfini çıkaracağını unuttu.
2 yıl ben de o tayfadaydım, sonra baktım ki gereksiz zaman kaybı, hiçbir faydası da yok. Şimdi iphone kullanıyorum, android kullandığım zamanlara acıyorum inan.

Hocam olayı sadece Android kullanıcılarına yormak ne kadar doğru? iOS'ta da jailbreak olayıyla bunun daha az kapsamlı versiyonunu yapan çok var. Yani bu merak ekosistem falan dinlemeyen bir şey. Tabii Android kullanıcılarından daha azdır JB yapanlar.
MegaWolt38Kotaless6 sene önce ilk Android telefonumu aldığım zamanlarda hergün yeni uygulamalar indirir, her hafta yeni ro...
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umut_baris 2 yıl
Mesele heves değil, herkes oturduğu yerden zengin olmak için çabalıyor.

Mobil uygulama sektörü şişti artık. Aşırı özgün ve tutacak fikirler olmadıktan sonra sökmez artık.

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köfteciŞakir 2 yıl
Rommuş portmuş boş işler iki banka,bir alışveriş,bir de whatsapp yeter işte.Telefonla yaşayacağınıza hayatınızı yaşayın.
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DH Misafiri 2 yıl
Uber bir uygulama değil hizmet tir bu kategorinin dışında olması gerekiyor.
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abrenax 2 yıl
Sadece gerekli uygulamalar yeter. Diğerler spesifik durumlar haricinde pek işe yaramıyor. Ki gerekli olsa bile her tarafından sürekli reklam çıkan uygulamaları pek kullanmamaya çalışıyorum.
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DonsuzBalık 2 yıl
önemli olan kernel ve performans ayarı benim açından
yani kernel ayarı olmassa olmaz rom da şeker gibi hangisi güzel gelirse onu yüklemek :)
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mmg02 2 yıl
İosda açılır pencere gösteren uygulamalar çalışabilse yeniden patlayabilir ama olmuyor maalesef
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gurkanse 2 yıl
doyum noktasına ulaştık sonunda ve bunun en büyük sebebi ücretsiz uygulama (uygulama içi satın almalar)
insanlar artık bıktılar bundan.ve bu çok güzel bir haber.korenin çıkardığı bu saçma sistem son bulur inşallah
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advancedmobile 2 yıl
Yeni uygulamalar görebilmemiz için, yada geliştiricilerin yazabilmesi için yeni donanım teknolojileri gerekli. Bugünkü mevcut donanımlar ile bu kadar.. Mesela gyro cihazlara eklendikten sonra oyunlar özellikle çok daha keyifli oldu. Gyro ile çalışan yepyeni tarzda uygulamalar gördük.
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mmnder16 2 yıl
İşe yarayan uygulama yapsınlar nasıl indiriliyor canavar gibi :)
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Angel of the Lord 2 yıl
Rom olayının tek eksisi kamera. Aosp/Cm tabanlı romlarda kamera olayını da çözseler Stock roma dönmem sanırım. Ha şu an da RR romdayım çünkü telefon kafayı yedi. Stock romda kulaklık ile telefon görüşmesi yapamıyorum.
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