Mobil uygulama patlaması sona erdi

Apple Temmuz 2008'de App Store'u tanıttığı zaman mobil uygulama patlaması yaşanmıştı. Ancak şimdi sona erdi. Yine de insanlar hala bol miktarda uygulama yapmaya devam ediyor ve birçok insan da bunları indiriyor. Ama hızlı büyüme günleri geride kaldı. Eğer bağımsız bir uygulama geliştiricisi veya yayıncı iseniz bir süredir bunun farkındasınızdır. Uygulamanızı insanların indirmesini sağlamak oldukça zor. Ortalama bir Amerikalı akıllı telefon kullanıcısı ayda sıfır uygulama indiriyor.

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Ancak şimdi bile çok büyük uygulama yayıncılarının büyümelerinin yavaşladığını ya da tamamen durduğunu görüyoruz. Çoğu insanın ihtiyaç duyduğu veya istediği tüm uygulamalar var. Yenilerini aramıyorlar. Nomura'nın SensorTower verilerine dayanan araştırmasına göre geçtiğimiz ay en büyük 15 uygulama yayıncısı indirme sayılarında ABD'de ortalama %20 düşüş gördü. Küresel cep telefonu pazarı hala büyüyor, uygulama marketleri de öyle. Ama çok fazla değil. ABD dışında, en iyi 15 uygulama geçen ay sadece %3 oranında büyüdü.

Bu noktada şaşırtıcı bir şekilde büyümeye devam eden Snapchat ve Uber gibi büyük istisnaları unutmamak gerekiyor. Mayıs 2015'de kullanıcılar Snapchat mesajlaşma uygulamasını 13 milyon defa indirdi. Mayıs 2016'da ise bu sayı 27 milyonla ikiye katlandı. Uber büyüme oranı da yüzde 100'ün üzerinde. ABD'de, Snapchat'in indirme hızı Facebook'u gölgede bırakmış durumda.

uygulama yayıncılarının işlerinin çok zor olduğu tartışmasız bir gerçek. Bu durum da kullanıcı arayışında olan uygulama yayıncılarını hedefleyen Facebook'un mobil uygulama yükleme reklamlarının müşteri sıkıntısı çekmeyeceğini gösteriyor. Kullanıcılara ulaşmak isteyenişlerinin çok zor olduğu tartışmasız bir gerçek. Bu durum da kullanıcı arayışında olan uygulama yayıncılarını hedefleyen Facebook'unmüşteri sıkıntısı çekmeyeceğini gösteriyor.

http://www.recode.net/2016/6/8/11883518/app-boom-over-snapchat-uber