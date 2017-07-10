Alipay ve WeChat Pay'i dünyaya yayacak ortaklık

2010 yılında kurulan ve 25’ten fazla ülkede online ödeme hizmetleri sunan Stripe şirketi, Çinli kullanıcıların da kendi hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmesi için önemli bir ortaklığa imza attı. ABD merkezli şirket, Çin’deki internet kullanıcılarının online ödeme işlemlerinde en çok kullandığı iki araç olan WeChat Pay ve Alipay ile küresel bir ortaklığa gittiğini ve Çinli kullanıcıların bu iki ödeme aracını kullanarak Stripe tarafından sunulan herhangi bir ödeme servisinde işlem gerçekleştirebileceğini açıkladı.

3 Trilyon Dolara Dayanan İşlem

Alipay ve WeChat Pay’in sahip olduğu kullanıcı sayısı ve işlem hacmi Stripe’ın bu ortaklığa gitmesinde en önemli etken olurken uluslararası düzeyde ödeme teknoloji geliştiren bir şirketin ilk kez Alipay ve WeChat Pay’i ödeme aracı olarak kabul etmesi bu iki ödeme aracının dünya genelinde daha yaygın bir hale gelebileceğini işaret ediyor.

Çin’in en popüler mesajlaşma uygulaması WeChat’in dijital ödeme aracı olan ve Tencent çatısı altında faaliyet yürüten WeChat Pay 600 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve geçtiğimiz yıl 1.2 trilyon doların üstünde ödeme işlemine ev sahipliği yaptı. Alibaba’nın ödeme aracı olan Alipay ise 500 milyonun üstünde kullanıcıya sahip ve kullanıcılar geçen yıl 1.7 trilyon doların üstünde işlem yaptı.

Çin’in en önemli çevrimiçi ödeme aracı olan bu iki uygulama ülkedeki online ödeme işlemlerinin yüzde 90’dan fazlasını oluşturuyor. Alibaba daha önce yaptığı küresel anlaşmalarla Alipay’i dünya genelinde yaygın hale getirmeye çalışsa da henüz başarılı olamadı ancak bu yeni hamleyle uluslararası pazarda daha etkin hale gelebilir.

https://techcrunch.com/2017/07/09/stripe-alipay-wechat-pay/