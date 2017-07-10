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Xiaomi bu hafta yeni bir amiral gemisi tanıtıyor

Yarın sabah itibariyle Xiaomi’nin yeni amiral gemi modeli görücüye çıkacak. Firma yeni akıllı telefon modeli ile ilgili teknik detayları barındıran kısa bir video paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın ilk amiral gemisi Mi 6’yı piyasaya süren Xiaomi, diğer amiral gemi modellerinin de hazırlığını yavaş yavaş tamamlıyor. Kalan 2 amiral gemisinin ilkini bu hafta itibariyle görme imkanımız olacak.

 

Aday çok

 

Firma paylaştığı bir kısa video ile bu hafta içerisinde yeni bir amiral gemisi tanıtacağını duyurdu. Kısa videoda mükemmel bir telefonda neler olması gerektiği soruluyor ve sonrasında bazı donanım ipuçları ekrana getiriliyor.

 

Telefonda Snapdragon 8xx serisi bir yonga seti kullanılacak. Firmanın özellikle Snapdragon 835 yonga setine vurgu yapmaması daha hızlı Snapdragon 836 yonga setinin kullanılması ihtimalini akla getiriyor. Böylece yeni telefon Android dünyasının da en güçlüsü olmayı başaracak.

 

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Diğer taraftan DDR4 RAM, UFS depolama belleği, 22MP çözünürlüğünde arka kamera, 4K video kaydı, 3D cam kaplama, 4000mAh kapasiteli batarya, kızılötesi, USB Tip-C özellikleri de hızlı bir şekilde geçiş yapıyor.

 

Şimdilik telefonun ne olacağına dair bir bilgi yok. Muhtemel adaylar Xiaomi Mi Mix 2 ve Mi 6S serisi. Bununla birlikte Mi 6S serisi geçen yıl Eylül ayında tanıtılmıştı. Bu bakımdan en yakın aday Mi Mix 2 durumunda. Veya bir süredir gündemde olan Mi 6 Plus modeli de sürpriz yapabilir. Her şey 11 Temmuz tarihinde belli olacak.


 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/07/xiaomi-teases-new-android-flagship-launching-next-week.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 2 yıl
Cankuşlar, bir haber yazdınız, devamını getirin. Bugün 13 Temmuz, ne tanıtıldı? Uyanın güzellik uykunuzdan.
Bu arada istediğiniz kadar uyuyun, güzelleşmeniz zor
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MHEC 2 yıl
Benim pc den daha iyi
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Erbaa82 2 yıl
Xiaomi telefon çıkarıyor ama band 20 olayına bir türlü girmiyorlar. Girseler efsane cihazlar olacak
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alperen_69 2 yıl
Bugün değilmiydi tanıtım
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SeKSandDoRT 2 yıl

bu ne lan öyle


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ZAGOR SAAT 2 yıl SeKSandDoRT
mi 7 Harika bir şeymiş ya. Keşke en az 6 inç olsaydı
Neyse daha yeni mi max aldım 1 ay oldu. Garantisi bitene kadar Çıkar yeniler
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temhemrime 2 yıl
Arkadaşlar Xiaomi bir cihaz çıkaracaktı Snapdragon 660 ile 6c modeli imiş herhalde.Acaba ne tanıtılır?
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fatalrhymex 2 yıl
Mi4 için tanıtım haberi çıktığında yazmıştım. Xiaomi, Samsungun yolunda emin adımlarla ilerliyor diye. Biliyorsunuz samsung yılda 50 60 model çıkarmadan rahat etmezdi bunlarda aynısını yapıp ortalığı telefon çöplüğüne çevirecek
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DH Misafiri 2 yıl
Xiaomi nin tüm cihazları çok güzel
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meddah58 2 yıl
Xiaomi firmasını ve ürünlerini severim ama ortalığı telefon çöplüğüne çevirdiler.one plus ve iphoneden bir şeyler öğrenmeleri lazım...çok telefon modeli çok kalite anlamına gelmiyor.
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buraoca2 2 yıl
Mi6 Plus veya Mi Note 3 diye bekliyorum.
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