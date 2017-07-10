Xiaomi bu hafta yeni bir amiral gemisi tanıtıyor

Yılın ilk amiral gemisi Mi 6’yı piyasaya süren Xiaomi, diğer amiral gemi modellerinin de hazırlığını yavaş yavaş tamamlıyor. Kalan 2 amiral gemisinin ilkini bu hafta itibariyle görme imkanımız olacak.

Aday çok

Firma paylaştığı bir kısa video ile bu hafta içerisinde yeni bir amiral gemisi tanıtacağını duyurdu. Kısa videoda mükemmel bir telefonda neler olması gerektiği soruluyor ve sonrasında bazı donanım ipuçları ekrana getiriliyor.

Telefonda Snapdragon 8xx serisi bir yonga seti kullanılacak. Firmanın özellikle Snapdragon 835 yonga setine vurgu yapmaması daha hızlı Snapdragon 836 yonga setinin kullanılması ihtimalini akla getiriyor. Böylece yeni telefon Android dünyasının da en güçlüsü olmayı başaracak.

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Diğer taraftan DDR4 RAM, UFS depolama belleği, 22MP çözünürlüğünde arka kamera, 4K video kaydı, 3D cam kaplama, 4000mAh kapasiteli batarya, kızılötesi, USB Tip-C özellikleri de hızlı bir şekilde geçiş yapıyor.

Şimdilik telefonun ne olacağına dair bir bilgi yok. Muhtemel adaylar Xiaomi Mi Mix 2 ve Mi 6S serisi. Bununla birlikte Mi 6S serisi geçen yıl Eylül ayında tanıtılmıştı. Bu bakımdan en yakın aday Mi Mix 2 durumunda. Veya bir süredir gündemde olan Mi 6 Plus modeli de sürpriz yapabilir. Her şey 11 Temmuz tarihinde belli olacak.



