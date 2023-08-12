Çinli teknoloji devleri yapay zeka için Nvidia’ya 5 milyar dolarlık sipariş verdi

Tam Boyutta Gör Hem ülkeler hem de şirketler yapay zeka konusunda geride kalmamak için ciddi yatırımlarda bulunuyor. Hatta ABD, Çin’in bu alandaki gücünü kırmak için ABD’li şirketlere bazı keskin kısıtlamalar bile getirmişti. Ancak Çinli firmalar kısıtlamalara rağmen yapay zeka hedeflerine ulaşmak için yatırımlarını sürdürüyor. Belirtilenlere göre Baidu, ByteDance, Tencent ve Alibaba son zamanlarda üretken yapay zeka (AI) programlarını beslemek için Nvidia'ya çok sayıda toplu sipariş verdi.

Nvidia'ya 5 milyar dolarlık sipariş geldi

Financial Times'ın haberine göre Çinli şirketler Nvidia'nın 1 milyar dolar değerindeki A800 GPU’sundan 100.000 adet sipariş verdi. Şirketler bu sevkiyatı ABD'li çip üreticisinden bu yılın sonuna kadar almayı planlıyor. Ayrıca şirketler, 2024 yılında teslim edilecek platformlar için 4 milyar dolarlık ek bir toplu sipariş de verdi.

Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi Nvidia’nın A800 GPU’su esasında A100’ün Çin için optimize edilmiş daha doğrusu kırpılmış bir varyantı konumunda. Teorik olarak A800, amiral gemisi A100 GPU'larının yüzde 70’i hızında çalışıyor. Bu arada A100 GPU’lar da firmanın H100 çözümlerinden önemli ölçüde zayıf.

Çin geride kalmak istemiyor

Tam Boyutta Gör ABD hükümeti tarafından açıklanan ihracat kısıtlamaları nedeniyle Nvidia, A800 işlemcileri sadece Çinli şirketlere satabiliyor. İhracat kısıtlamalarına göre Nvidia'nın 600GBps'den daha düşük çipten çipe aktarım hızlarına sahip işlemcileri satmasına izin veriliyor, bu da A100 ve A800 temelli sistem veya çözümlerin Çin’de satışını engelliyor. Benzer durum AMD ve diğer ABD’li firmalar için de geçerli.

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Daha fazla kısıtlama tehdidinin yanı sıra GPU'lara yönelik yoğun talep nedeniyle Çinli şirketler, yapay zeka ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip olduklarından emin olmak için GPU'ları stokluyor. Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi olan çalışanlar, ByteDance'ın hedeflerini desteklemek için en az 10.000 Nvidia GPU stokladığını söyledi. Şirketin ayrıca önümüzdeki yıl teslim edilmek üzere yaklaşık 700 milyon dolar değerinde 70.000 adet A800 çipi sipariş ettiği de söyleniyor.

Çinli şirketler konuyla ilgili yorum yapmazken, Nvidia raporla ilgili bir açıklama yayınlayarak şirketlerin her yıl veri merkezi bileşenlerine milyarlarca dolar yatırım yaptığını ve genellikle siparişlerini aylar öncesinden verdiklerini söyledi. Ek olarak üretken yapay zeka alanındaki ilerlemelerin GPU'lara olan talebi artırmasıyla birlikte, uzmanlar 2020 benzeri bir GPU kıtlığının tekrar yaşanabileceğinden korkuyor.

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Çinli teknoloji devleri Nvidia’ya 5 milyar dolarlık sipariş verdi