Çinli teknoloji devleri yapay zeka için Nvidia’ya 5 milyar dolarlık sipariş verdi

Nvidia'ya 5 milyar dolarlık sipariş geldi
Financial Times'ın haberine göre Çinli şirketler Nvidia'nın 1 milyar dolar değerindeki A800 GPU’sundan 100.000 adet sipariş verdi. Şirketler bu sevkiyatı ABD'li çip üreticisinden bu yılın sonuna kadar almayı planlıyor. Ayrıca şirketler, 2024 yılında teslim edilecek platformlar için 4 milyar dolarlık ek bir toplu sipariş de verdi.
Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi Nvidia’nın A800 GPU’su esasında A100’ün Çin için optimize edilmiş daha doğrusu kırpılmış bir varyantı konumunda. Teorik olarak A800, amiral gemisi A100 GPU'larının yüzde 70’i hızında çalışıyor. Bu arada A100 GPU’lar da firmanın H100 çözümlerinden önemli ölçüde zayıf.
Çin geride kalmak istemiyor
Daha fazla kısıtlama tehdidinin yanı sıra GPU'lara yönelik yoğun talep nedeniyle Çinli şirketler, yapay zeka ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip olduklarından emin olmak için GPU'ları stokluyor. Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi olan çalışanlar, ByteDance'ın hedeflerini desteklemek için en az 10.000 Nvidia GPU stokladığını söyledi. Şirketin ayrıca önümüzdeki yıl teslim edilmek üzere yaklaşık 700 milyon dolar değerinde 70.000 adet A800 çipi sipariş ettiği de söyleniyor.
Çinli şirketler konuyla ilgili yorum yapmazken, Nvidia raporla ilgili bir açıklama yayınlayarak şirketlerin her yıl veri merkezi bileşenlerine milyarlarca dolar yatırım yaptığını ve genellikle siparişlerini aylar öncesinden verdiklerini söyledi. Ek olarak üretken yapay zeka alanındaki ilerlemelerin GPU'lara olan talebi artırmasıyla birlikte, uzmanlar 2020 benzeri bir GPU kıtlığının tekrar yaşanabileceğinden korkuyor.Kaynakça https://www.neowin.net/news/chinese-internet-giants-go-on-a-5-billion-nvidia-shopping-spree-to-power-their-ai-ambitions/ https://www.ft.com/content/9dfee156-4870-4ca4-b67d-bb5a285d855c Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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