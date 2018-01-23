Alkollü yakalanan Tesla sürücüsü aracın otomatik pilotta olduğunu söyledi

Kaliforniya Otoyol Devriyesi (CHP) geçtiğimiz hafta Tesla marka aracıyla San Francisco'daki Oakland Körfez Köprüsü'nün orta şeridinde kendinden geçmiş halde bulunan bir sürücüyü tutukladı. Kaliforniya'daki yasal alkol limitinden iki kat fazla alkol aldığı tespit edilen sürücü kendini kurtarmak için Tesla marka aracının otomatik pilot modunda ilerlediğini iddia etti.

Elektrikli otomobilin San Francisco ve Oakland kentlerini ulusal karayolu üzerinden birbirine bağlayan 7.2 km'lik köprünün ortasında ne için durduğu belirlenemezken Kaliforniya Otoyol Devriyesi sürücünün alkollü araç kullanma şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.

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Tesla'nın otomatik pilot özelliği devredeyken ölümlü bir kazanın meydana gelmesi ve bir dizi önemli kazanın yaşanması geçmişte de tartışma konusu olmuştu. Bunun sonucunda da Tesla sahiplerinin gelişmiş sürücü yardım sisteminin yeteneklerini yanlış yorumladığı endişesi gündeme geldi.

Otomatik pilot aracı durdurmuş da olabilir

Silikon Vadisi merkezli otomobil üreticisi her fırsatta sürücülerin Autopilot özelliği devredeyken ellerini direksiyonda tutmalarını ve her zaman için kontrolü devralacak şekilde hazır olmaları gerektiğini vurguluyor. Tesla'nın otomatik pilot özelliği sürücünün herhangi bir direksiyon aktivitesinde bulunmadığını tespit ederse aracı otomatik olarak durduruyor.

Yani bu senaryoya göre Cuma günkü olayda tutuklanan sarhoş sürücünün aracı "otomatik pilot kullanıyordu" iddiasının doğru olma ihtimali var. Yani sürücü kendinden geçtikten sonra herhangi bir aktivite algılamayan otomobil kendi kendine durmuş olabilir.

https://electrek.co/2018/01/20/tesla-driver-passes-out-allegedly-drunk-in-his-model-s-tells-the-police-the-car-was-on-autopilot/