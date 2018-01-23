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Alkollü yakalanan Tesla sürücüsü aracın otomatik pilotta olduğunu söyledi

Kaliforniya'da yasal alkol limitinden iki kat fazla alkol aldığı tespit edilen bir Tesla sürücüsü, aracının otomatik pilot tarafından kullandığını iddia ederek kendini kurtarmaya çalıştı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Kaliforniya Otoyol Devriyesi (CHP) geçtiğimiz hafta Tesla marka aracıyla San Francisco'daki Oakland Körfez Köprüsü'nün orta şeridinde kendinden geçmiş halde bulunan bir sürücüyü tutukladı. Kaliforniya'daki yasal alkol limitinden iki kat fazla alkol aldığı tespit edilen sürücü kendini kurtarmak için Tesla marka aracının otomatik pilot modunda ilerlediğini iddia etti.
Elektrikli otomobilin San Francisco ve Oakland kentlerini ulusal karayolu üzerinden birbirine bağlayan 7.2 km'lik köprünün ortasında ne için durduğu belirlenemezken Kaliforniya Otoyol Devriyesi sürücünün alkollü araç kullanma şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Linux'un babası Intel'in Meltdown ve Spectre yamalarını eleştirdi"
Tesla'nın otomatik pilot özelliği devredeyken ölümlü bir kazanın meydana gelmesi ve bir dizi önemli kazanın yaşanması geçmişte de tartışma konusu olmuştu. Bunun sonucunda da Tesla sahiplerinin gelişmiş sürücü yardım sisteminin yeteneklerini yanlış yorumladığı endişesi gündeme geldi.

Otomatik pilot aracı durdurmuş da olabilir

Silikon Vadisi merkezli otomobil üreticisi her fırsatta sürücülerin Autopilot özelliği devredeyken ellerini direksiyonda tutmalarını ve her zaman için kontrolü devralacak şekilde hazır olmaları gerektiğini vurguluyor. Tesla'nın otomatik pilot özelliği sürücünün herhangi bir direksiyon aktivitesinde bulunmadığını tespit ederse aracı otomatik olarak durduruyor.
Yani bu senaryoya göre Cuma günkü olayda tutuklanan sarhoş sürücünün aracı "otomatik pilot kullanıyordu" iddiasının doğru olma ihtimali var. Yani sürücü kendinden geçtikten sonra herhangi bir aktivite algılamayan otomobil kendi kendine durmuş olabilir.

https://electrek.co/2018/01/20/tesla-driver-passes-out-allegedly-drunk-in-his-model-s-tells-the-police-the-car-was-on-autopilot/ Yorum Yaz
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ileri iade 1 yıl en beğenilen zotacing
zotacing
Otonom sürüş Dünya'nın en gereksiz ve saçma icadı bana göre. Tesla'da tamamen ABD şişirmesi balon bir firma.

“Otomobiller gelip geçici bir hevestir.Fakat at arabaları kalıcıdır”
zotacingOtonom sürüş Dünya'nın en gereksiz ve saçma icadı bana göre. Tesla'da tamamen ABD şişirmesi balon bir firma.“Otomobil...
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OverClocK1ng 1 yıl
"Tesla'nın otomatik pilot özelliği sürücünün herhangi bir direksiyon aktivitesinde bulunmadığını tespit ederse aracı otomatik olarak durduruyor."
Ne alakası var. Direksiyona portakal konulunca elini koymaya gerek yok haberini ben mi yaptım? Siz yapmadınız mı?
Adam Portakalı soydum, direksiyona koydum, ben bir yalan uydurdum der.
Yerse...
"Tesla'nın otomatik pilot özelliği sürücünün herhangi bir direksiyon aktivitesinde bulunmadığını tespit ederse aracı otomatik olarak durduruyor."Ne alakası...
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TheCaliph_ 1 yıl
Yine CHP zihniyeti yapmıştır.
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izzet1982 1 yıl
Demek ki Teslamız varsa alkollü araç kullanmak yerine direksiyona portakal sıkıştırıp yola devam edebiliyoruz
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denizbay1 1 yıl
Yalnız Tesla'nın videolarında hiç böyle değildi..! Söz de araç kendini en sağ veya en soldaki boş ve güvenli alana park ediyordu..? Yolun ortasında durmuş lan! Hahahahahaa
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Mr.Legend 1 yıl
Son dakika haberlerine göre alkollü arkadaş İzmirliymiş ve alkol aldıktan sonra zina yapmış
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MHEC 1 yıl
Cehape amerika şubesi ne beklenirdi ki
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jrbacktoback 1 yıl
Arkadaş otonomda olsa kural belli. alkollü iken sürücü koltugunda olan kişi herne sebep olursa olsun cezayı yer de cık işin içinden neyin tartısması bu.
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Astforum 1 yıl
Bu taktik de iyiymiş.
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TheCaliph_ 1 yıl
Yine CHP zihniyeti yapmıştır.
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zotacing 1 yıl
Otonom sürüş Dünya'nın en gereksiz ve saçma icadı bana göre. Tesla'da tamamen ABD şişirmesi balon bir firma.
3 Yanıt Yanıtla +2
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Dukkha 1 yıl zotacing
zotacing
Otonom sürüş Dünya'nın en gereksiz ve saçma icadı bana göre. Tesla'da tamamen ABD şişirmesi balon bir firma.

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ileri iade 1 yıl zotacing
zotacing
Otonom sürüş Dünya'nın en gereksiz ve saçma icadı bana göre. Tesla'da tamamen ABD şişirmesi balon bir firma.

“Otomobiller gelip geçici bir hevestir.Fakat at arabaları kalıcıdır”
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B4ris 1 yıl zotacing
pehh ameniko...
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gxhero 1 yıl
Türkiye de senaryo " beyefendi tahliye yoldasınız, otomatik pilot girmiş memur, e araçta sahte çakar var, otomatik pilot takmış memur, beyefendi ehliyet ruhsat, sen benim kim olduğumu biliyonmu lan memur, alın bunu ehliyet ruhsat da yokmuş" aşağı yukarı böyle oluyor kulaklarımla duydum böyle bir konuşmayı tesla kullanacak bir magandanın olası konuşması... (Merak eden içi olayı da anlatayım istanbul sakarya arasında otobanda bmw ile sol şeritte 300km ile giden bir adamdı ve önündeki aracı taciz edip önüne geçti sonra taciz ettiği adam sol şeride geçince aniden feren yapıp arkasındaki adama kaza yaptırmaya çalıştı bu magandayı 5km sonra polis çevirmiş arkasına çektik polise araç içi kamera ile ne yaptığını izlettik o sırada bu konuşmayı duydum böyle magandalar var trafikte)
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OverClocK1ng 1 yıl
"Tesla'nın otomatik pilot özelliği sürücünün herhangi bir direksiyon aktivitesinde bulunmadığını tespit ederse aracı otomatik olarak durduruyor."
Ne alakası var. Direksiyona portakal konulunca elini koymaya gerek yok haberini ben mi yaptım? Siz yapmadınız mı?
Adam Portakalı soydum, direksiyona koydum, ben bir yalan uydurdum der.
Yerse...
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