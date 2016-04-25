Alman nükleer santrallerinde usulsüzlük skandalı

Almanya'daki iki nükleer santralin radyasyon ölçüm kontrollerinde sahte veriler kullanıldı. Alman medyasının haberlerine göre EnBW ve RWE isimli iki enerji devinin çalışanları rutin kontrolleri yerine getirmeyip denetlemeleri sahte veriler göndererek geçiştirdiler.



EnBW'nin yaptığı açıklamalara göre bu durum 5 Nisan tarihinde Aralık ayının değerleri kontrol edilirken tespit edildi. Hiç gerçekleştirmediği kontrolleri sahte verilerle geçiştiren çalışanın Aralık ayı dışında yedi ayrı denetlemede daha sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. Santral çalışanı hakkında yasal işlemlere başlandığını belirten EnBW aynı durumun tekrar gerçekleşmemesi için her türlü önlemi alacaklarını ifade etti.



"Kabul edilemez."



Bu olayın yüksek derecede rahatsızlık verici ve kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Baden-Württemberg Çevre Bakanı Franz Untersteller de olayın gerçekleştiği Philippsburg Nükleer Santrali'nin derhal kapatılması emrini verdi. Rutin bakımlar nedeniyle hali hazırda şebekeye bağlı olmayan santralin önümüzdeki ay faaliyete geçmesi bekleniyordu ancak son gelişmeler nedeniyle bu tarihin biraz daha aksayacağı düşünülüyor.



Radikal islam grupları nedeniyle santrallerin güvenliği şüphe altındaydı



Nükleer santrallerdeki usulsüzlük skandallarının tam da santrallerin güvenliğinin tehdit altında olduğu dönemlerde ortaya çıkması halkı da epey endişelendiriyor. Zira geçtiğimiz haftalarda yapılan haberlerde Paris terör saldırılarının bir numaralı şüphelisi Salah Abdeslam'ın Alman nükleer tesisleriyle ilgili bilgiler topladığı belirtiliyordu. Radikal islam gruplarının nükleer santralleri hedef alma olasılıkları bir süredir Avrupa medyasında konuşuluyor.



Alman halkı nükleer santrallere kuşkuyla bakıyor



Nükleer santrallere çok uzun süredir kuşkuyla bakan Alman halkı da hükümetin 2022'ye kadar tüm nükleer santralleri kapatma politikasına destek veriyor. Şu anda enerji ihtiyacının %18'ini nükleer santrallerden elde eden Almanya'nın santrallerden açılan boşluğu doldurmak adına yenilenebilir enerjiye yatırımlarını artırması bekleniyor.

http://www.sueddeutsche.de/politik/vom-netz-genommen-akw-mitarbeiter-taeuschte-sicherheitspruefung-nur-vor-1.2948941