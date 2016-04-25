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Alman nükleer santrallerinde usulsüzlük skandalı

Almanya'nın batısında bulunan iki nükleer santralin radyasyon ölçümlerinde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Santral çalışanları hiç gerçekleştirmedikleri denetlemeleri sahte verilerle geçiştirdiler.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,8b
1
39
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Almanya'daki iki nükleer santralin radyasyon ölçüm kontrollerinde sahte veriler kullanıldı. Alman medyasının haberlerine göre EnBW ve RWE isimli iki enerji devinin çalışanları rutin kontrolleri yerine getirmeyip denetlemeleri sahte veriler göndererek geçiştirdiler.

EnBW'nin yaptığı açıklamalara göre bu durum 5 Nisan tarihinde Aralık ayının değerleri kontrol edilirken tespit edildi. Hiç gerçekleştirmediği kontrolleri sahte verilerle geçiştiren çalışanın Aralık ayı dışında yedi ayrı denetlemede daha sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. Santral çalışanı hakkında yasal işlemlere başlandığını belirten EnBW aynı durumun tekrar gerçekleşmemesi için her türlü önlemi alacaklarını ifade etti.

"Kabul edilemez."

Bu olayın yüksek derecede rahatsızlık verici ve kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Baden-Württemberg Çevre Bakanı Franz Untersteller de olayın gerçekleştiği Philippsburg Nükleer Santrali'nin derhal kapatılması emrini verdi. Rutin bakımlar nedeniyle hali hazırda şebekeye bağlı olmayan santralin önümüzdeki ay faaliyete geçmesi bekleniyordu ancak son gelişmeler nedeniyle bu tarihin biraz daha aksayacağı düşünülüyor.

Radikal islam grupları nedeniyle santrallerin güvenliği şüphe altındaydı

Nükleer santrallerdeki usulsüzlük skandallarının tam da santrallerin güvenliğinin tehdit altında olduğu dönemlerde ortaya çıkması halkı da epey endişelendiriyor. Zira geçtiğimiz haftalarda yapılan haberlerde Paris terör saldırılarının bir numaralı şüphelisi Salah Abdeslam'ın Alman nükleer tesisleriyle ilgili bilgiler topladığı belirtiliyordu. Radikal islam gruplarının nükleer santralleri hedef alma olasılıkları bir süredir Avrupa medyasında konuşuluyor.

Alman halkı nükleer santrallere kuşkuyla bakıyor

Nükleer santrallere çok uzun süredir kuşkuyla bakan Alman halkı da hükümetin 2022'ye kadar tüm nükleer santralleri kapatma politikasına destek veriyor. Şu anda enerji ihtiyacının %18'ini nükleer santrallerden elde eden Almanya'nın santrallerden açılan boşluğu doldurmak adına yenilenebilir enerjiye yatırımlarını artırması bekleniyor. 

http://www.sueddeutsche.de/politik/vom-netz-genommen-akw-mitarbeiter-taeuschte-sicherheitspruefung-nur-vor-1.2948941 Yorum Yaz
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Tr@mmler 3 yıl en beğenilen
Almanya çok bozdu. Baya bozdu.
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zdniz 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"Santral çalışanları hiç gerçekleştirmedikleri denetlemeleri sahte verilerle geçiştirdiler."

İşte bu yüzden biz bir yerlerimizi yırttık, nükleer santral olmasın diye.
Orası Almanya. Orada böyle ise, bizde bunun 10 katı olur.

Yapılsın, göreceksiniz. 2. Çernobil vakası Türkiye'de olacak. Yıllarca adam gibi yemek yiyemedik, çay içemedik. Burada olursa, ondan kat kat daha fazla etkili olur.

Kusura bakma ama nükleer olmazsa sen 3 dünya ülkesi olarak kalmaya devam edersin sonrada neden biz yapamıyoruz edemiyoruz diyip çemkirir durursun atom enerjisi şart bu hem dünyanın gözünü korkutur hemde sana güvence verir. Ne kadar daha dışardan enerji almaya devam edibileçek veya enerjiyi nerden saglıçaksın termik santraller öldüruyor dogayı barajlar desen yagmura baglı termonükleer desen bizmkilerin anca aklı saray yapmaya yeter eee ne oluçak ayrıca nerden biliyosun kaza oluçanı o kadarda aptal gevizekalı diyillerdir.
OverClocK1ng"Santral çalışanları hiç gerçekleştirmedikleri denetlemeleri sahte verilerle geçiştirdiler."İşte bu yüzden biz b...
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travers 3 yıl
Arkadaş evvelden beri hilekar olan bu yabancı toplumları nasıl bir anlattılarsa bu insanlara vay almanya nasıl yapar, kesin türkler vardır falan filan. Arkadaş kendimizi hor görmeyi ne kadarda seviyoruz. Hepsi benim memleketimin insanına kurban olsun!!!
Hele söz konusu batı toplumuysa azıcık tarihi bilip öyle konuşmak gerekir.
Arkadaş evvelden beri hilekar olan bu yabancı toplumları nasıl bir anlattılarsa bu insanlara vay almanya nasıl yapar, kesin türkler vardır falan filan. Arkadaş ...
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silversmith 3 yıl
Dünyanın çivisi çıkmış. Gidip bi çakı verem! :D
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demirparcasi 3 yıl
neo01470
OverClocK1ng
neo01470
OverClocK1ng Santral çalışanları hiç gerçekleştirmedikleri denetlemeleri sahte verilerle geçiştirdiler. İşte bu yüzden biz bir yerlerimizi yırttık, nükleer santral olmasın diye. Orası Almanya. Orada böyle ise, bizde bunun 10 katı olur. Yapılsın, göreceksiniz. 2. Çernobil vakası Türkiyede olacak. Yıllarca adam gibi yemek yiyemedik, çay içemedik. Burada olursa, ondan kat kat daha fazla etkili olur.
Çok küçük düşünüyorsunuz. Onlar nükleer teknolojiyi kaç yıl önce aldılar, elbette santralleri kapatabilirler. Ancak biz hala sizin gibiler yüzünden bu teknolojiyi alamadık. Bu gün almanlar güneş enerjisinde %74 verimliliğe ulaştıysa bu teknolojileri yakından takip edip bünyelerine kattıkları için. Greenpeace ciler gelir burada nükleere siyanüre hayır derler oysa avrupada 100ün üzerinde nükleer santral var ve onlarda da altın siyanür ile aranıyor. Tabi bizim salakdaşlarda buna sazan gibi atlar..
Teknolojiyi yakından takip ediyor olsak, nükleere mi geçerdik? Nükleer santral kaç yıldır var? Yeni bir enerji türü mü ki, yakından takip demişsiniz. Bari yenisine ağırlık verseydik. Kaza olacağını biliyorum, çünkü Türkiye. Olduğu zaman hatırlatırım. Yazdığınızı kullanıcı notlarıma not alıyorum...
Kardeşim anlamıyor musun ? Bu çoktan almamız gereken en temel teknolojilerden birisi. Nükleer gücün yok teknolojin yok neyle yakından takip etmeyi planlıyorsun ? Sizin gibilere şom ağızlı mı deniyor yada kendini ezik hissetme duygusu mu bu bilemiyorum ancak ikiside iyi değil tavsiye etmem. Türkiye diyerek kendi kafanızdaki bir takım olmazları Türkiye ye maal edemezsiniz sizin yapamaz edemez dediğiniz millet zamanında dünyaya hükmediyordu !

Nükleer santral eski bir teknoloji ve büyük umutlar olmasına rağmen bir türlü istenilen güvenlik ve ekonomiklik seviyesine çıkamamıştır. Elektirk ihtiyacı yüksek ama alternatif başka çözümü olmayan ülkeler yönelmiştir. Bu yönelim son yıllarda giderek azalmaktadır. Çok yakın bir zamanda nükleer enerji eğer yıllardır beklenen devrimsel bir teknolojik gelişme olmazsa büyük ölçüde yeni yatırımları ortadan kalkacak. Şimdi kömürün küresel ısınma etkisinden dolayı kömür santralleri kapatılınca tekrar değer kazanmaya başladı. Ama bu Almanya örneğinde olduğu gibi nükleer enerji hiç bir zaman güvenli olmadı. Bu santrallerin ne kadar riskli olduğu biliniyor. Bir savaş çıksa tek bir uçağın bombası veya uçaklı intihar saldırısı bile nükleer felakete sebep olabilir.
Türkiye kendi nükleer enerji santralini yapmıyor, nerdeyse savaşma noktasına geldiği Rusya'nın teknolojisini satın alıyor. Bu santrali işletecekler ve gerekli malzemeyi ve hammaddeyi temin edecekler de Ruslar.
Bir de şu "dünyaya hükmediyorduk" sözü var. Hükmettiğimiz zamanlar 400 yıl önceydi daha 90 yıl önce o geçmişte hükmeden ülke işgal altındaydı. Orduları teslim olmuş ve bütün kurumları ele geçirilmişti. O topluma da hasta yaşlı adam deniyordu. Tarihte nice büyük toplum yok olup gitmştir. Örnek tarihin en büyük imparatorluğunu kuran Moğallar'dır. Hayat toplumları geçmişteki büyüklüğe göre değil o anki yapılanlara göre şekillendirir.
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neo01470 3 yıl demirparcasi
demirparcasi
neo01470
Orijinalden alıntı: OverClocK1ng
Orijinalden alıntı: neo01470
Orijinalden alıntı: OverClocK1ng Santral çalışanları hiç gerçekleştirmedikleri denetlemeleri sahte verilerle geçiştirdiler. İşte bu yüzden biz bir yerlerimizi yırttık, nükleer santral olmasın diye. Orası Almanya. Orada böyle ise, bizde bunun 10 katı olur. Yapılsın, göreceksiniz. 2. Çernobil vakası Türkiyede olacak. Yıllarca adam gibi yemek yiyemedik, çay içemedik. Burada olursa, ondan kat kat daha fazla etkili olur.
Çok küçük düşünüyorsunuz. Onlar nükleer teknolojiyi kaç yıl önce aldılar, elbette santralleri kapatabilirler. Ancak biz hala sizin gibiler yüzünden bu teknolojiyi alamadık. Bu gün almanlar güneş enerjisinde %74 verimliliğe ulaştıysa bu teknolojileri yakından takip edip bünyelerine kattıkları için. Greenpeace ciler gelir burada nükleere siyanüre hayır derler oysa avrupada 100ün üzerinde nükleer santral var ve onlarda da altın siyanür ile aranıyor. Tabi bizim salakdaşlarda buna sazan gibi atlar..
Teknolojiyi yakından takip ediyor olsak, nükleere mi geçerdik? Nükleer santral kaç yıldır var? Yeni bir enerji türü mü ki, yakından takip demişsiniz. Bari yenisine ağırlık verseydik. Kaza olacağını biliyorum, çünkü Türkiye. Olduğu zaman hatırlatırım. Yazdığınızı kullanıcı notlarıma not alıyorum...
Kardeşim anlamıyor musun ? Bu çoktan almamız gereken en temel teknolojilerden birisi. Nükleer gücün yok teknolojin yok neyle yakından takip etmeyi planlıyorsun ? Sizin gibilere şom ağızlı mı deniyor yada kendini ezik hissetme duygusu mu bu bilemiyorum ancak ikiside iyi değil tavsiye etmem. Türkiye diyerek kendi kafanızdaki bir takım olmazları Türkiye ye maal edemezsiniz sizin yapamaz edemez dediğiniz millet zamanında dünyaya hükmediyordu !

Nükleer santral eski bir teknoloji ve büyük umutlar olmasına rağmen bir türlü istenilen güvenlik ve ekonomiklik seviyesine çıkamamıştır. Elektirk ihtiyacı yüksek ama alternatif başka çözümü olmayan ülkeler yönelmiştir. Bu yönelim son yıllarda giderek azalmaktadır. Çok yakın bir zamanda nükleer enerji eğer yıllardır beklenen devrimsel bir teknolojik gelişme olmazsa büyük ölçüde yeni yatırımları ortadan kalkacak. Şimdi kömürün küresel ısınma etkisinden dolayı kömür santralleri kapatılınca tekrar değer kazanmaya başladı. Ama bu Almanya örneğinde olduğu gibi nükleer enerji hiç bir zaman güvenli olmadı. Bu santrallerin ne kadar riskli olduğu biliniyor. Bir savaş çıksa tek bir uçağın bombası veya uçaklı intihar saldırısı bile nükleer felakete sebep olabilir.
Türkiye kendi nükleer enerji santralini yapmıyor, nerdeyse savaşma noktasına geldiği Rusya'nın teknolojisini satın alıyor. Bu santrali işletecekler ve gerekli malzemeyi ve hammaddeyi temin edecekler de Ruslar.
Bir de şu "dünyaya hükmediyorduk" sözü var. Hükmettiğimiz zamanlar 400 yıl önceydi daha 90 yıl önce o geçmişte hükmeden ülke işgal altındaydı. Orduları teslim olmuş ve bütün kurumları ele geçirilmişti. O topluma da hasta yaşlı adam deniyordu. Tarihte nice büyük toplum yok olup gitmştir. Örnek tarihin en büyük imparatorluğunu kuran Moğallar'dır. Hayat toplumları geçmişteki büyüklüğe göre değil o anki yapılanlara göre şekillendirir.

Sen Almanya yı birşeye benzetemiyorsun galiba, enerji ihtiyaçlarının yaklaşık %70 küsürünü olmayan güneş ve rüzgardan karşılıyan bir ülke. Almanyanın yerinde olsam bende kapatırdım nükleer santralleri; zaten o teknolojiyi almışım ve enerji ihtiyacımıda kendi başıma %70 le geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağlayabiliyorum..

Siz sanırım Türk yada Türkiyeli değilsiniz. O söz bazılarının zoruna gidiyor gidersede gitsin, bizlere sürekli kendimizi aşağı görme algısı verilmeye çalışıldı fakat tarihte ne kadar başarılı sayfalarımızın olduğunu hatırlatmak için yazdım..
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edirneli86 3 yıl
Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 06/03/1958 tarihinde "İstanbul'da Küçükçekmece Gölü kenarında 1000 kW takatinde havuz tipi bir atom reaktörü kurulması" kararı almış, 1959 yılında Türkiye'nin ilk nükleer tesisi olan 1 MW gücündeki TR-1 araştırma reaktörünün temeli atılmış, 12/08/1960 tarihli AEK toplantısının 4 numaralı kararıyla "atom reaktörü" projesinin ismi, bulunduğu yere ve verilen görevlere izafeten "Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi" olarak belirlenmiştir. 06/01/1962 tarihinde saat 19:14'te TR-1 araştırma reaktörü "kritik olmuş", 27/05/1962 tarihinde Cumhurbaşkanının katılımı ile resmi açılışı yapılarak Merkezin kuruluşu tamamlanmıştır.

ÇNAEM, nükleer teknolojinin hemen her alanında 53 yıldır faaliyet göstermektedir.

53 yıldır ülkede nükleer araştırma var neyi araştırmış bunlar ben anlamadım.

Nükleer enerji tesisi kurunca nükleer teknoloji de çağ atlayacağımızı sanan var.

Sanki o tesis içinde deney yapılacak. Hadi oldu ki yaptık çok geçmeden bu Allah a şirk koşmak onun işine karışmak deyip deneyleri durdurup boş boş beklerler.
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asosyal mühendis 3 yıl
Almanya bu boş santrallere ve doğaya zararlı nükleer santralleri kullanmaktansa güneş ve rüzgar enerjilerini kullanmaya teşvik etmesi daha güzel olurdu. Aynısı bizim ülkemiz için de geçerli. Fakat aracıların aradan çıkması gerek bu tür sistemlerde. Mutlaka güneş panelleri sistemlerini fabrikasından alın %50 kârlı olursunuz. Ekonomik durumumu oturttuğum anda ben de yenilenebilir enerji kaynağına geçiş yapacağım. Ama devletin de buna el atması gerek. Halkı bunun için teşvik etmesi gerekli. Geçende donanımhaber de bir yazı vardı. Çevre korumayla ilgili küresel bir anlaşma. 0.5 derece sıcaklık düşüşü için (yanlışsam düzeltirsiniz) 170 küsür ülke anlaşmaya girmiş ama bununla ilgili bir eylem olmadıkça 2050' li yılları zor göreceğimiz ve gelecek neslimizin düzgün yaşayabilecekleri bir dünyanın kalmayacağını bilmeleri gerekir. Ama ne olacaksa olacak işte... kader.
Bu da bir kıyamet alameti işte

Edit: Hatta direk kıyamet zaten insanlık kendini öldürecek.
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serafon 3 yıl
pranis
türktür onlar.

değilse ne yapacaksın? Milyonlarca Türk e ettiğin iftira için hepsiyle tek tek helalleşecek misin? Etmem dersen de hak kaybolmaz hepsi senden tahsil edilecek bunun farkında mısın?
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huseyincarnege 3 yıl
Tr@mmler
Almanya çok bozdu. Baya bozdu.

orayıda bozduk :)
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huseyincarnege 3 yıl
usulsüzlük deyince hemen türkiye sandım ama almanyaymış şaşırdım :)
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Nükleer santral ile ilgili tartışmalar bitmez. Tamam en verimli enerji ama aynı zamanda en tehlikeli enerji. Hem de etkisi yıllar sonra bile devam ediyor.

Teknoloji ve bilim insanları bence oturup farklı bir enerji yöntemi bulmalıdır. Hem atık üretmeyen hem de yüksek verimli.

sozcu.com.tr/...
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fatihmhizli 3 yıl
Demek Almanya'da nükleer santral varmış ...
Hayret...
Neyse ya biz yapmayalım böyle santraller filan İSTEMEZÜKKK :)))
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BekirTemel 3 yıl
Alman'lara bak sen yahu😎
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