    Almanya'da elektrikli araç satışları patladı: Benzinlileri geride bıraktı

    Almanya'da elektrikli araç pazarı yeniden yükselişle geçti. Yeni teşviklerin yürürlüğe girmesiyle, elektrikli araç satışları benzinli modelleri geride bıraktı. 

    Almanya'da elektrikli araç satışları benzinlileri geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Almanya’da elektrikli araç pazarı yeniden yükselişle geçti. Avrupa’nın en büyük otomobil pazarı, elektrikli araç teşviklerini kaldırdıktan kısa süre sonra talepte düşüş yaşamıştı. Ancak yeni teşviklerin devreye girmesiyle birlikte tüketiciler yeniden elektrikli araçlara yönelmeye başladı.

    Tamamen elektrikli araç satışları benzinli modelleri geçti

    Ticaret gerilimleri ve İran’daki savaşın yarattığı ekonomik belirsizliklere rağmen, Almanya otomobil pazarı Mart ayında toparlandı. Araç kayıtları bir önceki aya göre %16 artarak 294.161 adede ulaştı. Bu araçların %24’ünü, yani 70.663 adedini tamamen elektrikli modeller oluşturdu.

    Bu yükselişle birlikte elektrikli araçlar, pazarda benzinli (%22,8) ve dizel (%12,8) araçların önüne geçti. Mart 2025’te satılan 42.521 elektrikli araç ile karşılaştırıldığında, bu yıl %66,2’lik önemli bir artış gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında ise toplam 159.630 elektrikli araç satıldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %41,3 artış anlamına geliyor.

    Sadece elektrikli araçlar değil, hibrit modeller de ciddi bir yükseliş gösterdi. Mart ayında hibrit (plug-in hibritler dahil) satışları %16,2 artarak 117.845 adede ulaştı. İlk çeyrekte toplam hibrit satışları %10,4 artışla 282.600 oldu. Böylece hibrit araçlar, toplam pazarın %40,1’ini oluşturdu.

    Birçok marka bu büyümeye katkı sağladı. BYD’nin satışları %327 artarak 3.438’e, Leapmotor’un satışları %318 artarak 1.388’e, Tesla’nın satışları ise %315,1 artışla 9.252 adede yükseldi. Tesla, yıl başından bu yana Almanya’da 12.829 araç satarak geçen yıla göre %160 büyüme kaydetti. Köklü markalar arasında Opel (%43), Audi (%25) ve BMW (%16,5) güçlü performans sergilerken, Skoda %8,4 pazar payıyla en büyük ithal marka oldu.

    1 Ocak itibarıyla Almanya’da yeni elektrikli araçlar, 31 Aralık 2035’e kadar motorlu taşıt vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca elektrikli araçlar için 3.000 euro temel teşvik verilirken, düşük gelirli haneler için bu destek 6.000 euroya kadar çıkabiliyor. Plug-in hibritler ve menzil uzatıcılı elektrikli araçlar da 4.500 euroya kadar teşvikten yararlanabiliyor.

    genconline 3 gün önce

    Dr.Perga 6 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8 Pro Max
    POCO X8 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
