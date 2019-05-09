Almanya, ilk elektrikli otobanını Frankfurt'ta test ediyor

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Alman teknoloji devi Siemens’in ilk olarak 2012’de fikir olarak sunduğu, ardından Avrupa’nın bazı şehirlerinde pilot program olarak başlattığı eHighway projesi Almanya’da da hayata geçti. Bu proje ile elektrikli kamyon ve çekicilerin otobanlarda zehirli gaz salımı yapmadan seyretmesi planlanıyor.

Kamyon ve çekicileri yolda şarj ediyor

Siemens’in eHighway, yani elektrikli otoban projesi kapsamında yolun en sağ şeridine denk gelecek şekilde kablolar döşeniyor. Tren, metro ve kimi zaman da yurt dışındaki otobüs hatlarında görmeye alışık olduğumuz bu sistem, şimdilik dizel hibrit gelecekte ise tamamen elektrikli kamyon ve çekicilerin sıfır emisyonlu olarak yoluna devam etmesini sağlıyor. Kamyonun üzerindeki pod kablolara değecek şekilde yükseliyor ve bu sayede enerji aktarımı gerçekleşiyor. eHighway'den çıkıldığında ise yine dizel motorla dola devam ediliyor.

Almanya’nın ilk eHighway sistemi şimdilik yalnızca 10 kilometre uzunluğunda ve Frankfurt yakınlarındaki bir otobana kurulu. Söz konusu enerji aktarımından faydalanmak isteyen araçların 90 km/s hızı geçmemesi gerekiyor. Her kamyon veya çekicide bu sistem için gerekli donanım bulunmadığı aşikar. Bu yüzden Almanya ve Volkswagen Grubu’nun eHighway sistemine uyumlu hibrit araçlar geliştirmek için işbirliği yaptığı söyleniyor.

100 bin km'de 20 bin euro yakıt tasarrufu

Normal trafiğin akışını engellemeyen elektrikli otoban sisteminin 2022 yılına kadar burada kalacağı söyleniyor. 2022 yılına gelindiğinde, projenin fayda oranını inceleyen Alman hükumeti sistemin genişletilmesine ya da iptaline hükmedecek. eHighway teknolojisinin arkasındaki isim olan Siemens, sistemin faydalarının büyük olduğunu söylüyor.

Siemens, Alman otobanlarındaki çekici ve kamyonların yüzde 30’unun elektrikli olması durumunda fazladan 6 milyon metrik ton CO2 salımının engellenebileceğini belirtiyor. Tabii burada enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması da son derece önemli. Ayrıca, eHighway’de 100 bin kilometre seyreden 40 tonluk bir çekicinin 20 bin euro yakıt tasarrufu edebileceği de verilen bilgiler arasında.



