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Almanya, ilk elektrikli otobanını Frankfurt'ta test ediyor

Almanya'nın kamyon ve çekicileri şarj edecek ilk elektrikli otobanı hizmete açıldı. 10 kilometre uzunluğundaki yol 2022 yılına kadar test edilecek. Siemens'e göre bu projenin faydaları büyük.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Almanya, ilk elektrikli otobanını Frankfurt'ta test ediyor
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Alman teknoloji devi Siemens’in ilk olarak 2012’de fikir olarak sunduğu, ardından Avrupa’nın bazı şehirlerinde pilot program olarak başlattığı eHighway projesi Almanya’da da hayata geçti. Bu proje ile elektrikli kamyon ve çekicilerin otobanlarda zehirli gaz salımı yapmadan seyretmesi planlanıyor.

Kamyon ve çekicileri yolda şarj ediyor 

Siemens’in eHighway, yani elektrikli otoban projesi kapsamında yolun en sağ şeridine denk gelecek şekilde kablolar döşeniyor. Tren, metro ve kimi zaman da yurt dışındaki otobüs hatlarında görmeye alışık olduğumuz bu sistem, şimdilik dizel hibrit gelecekte ise tamamen elektrikli kamyon ve çekicilerin sıfır emisyonlu olarak yoluna devam etmesini sağlıyor. Kamyonun üzerindeki pod kablolara değecek şekilde yükseliyor ve bu sayede enerji aktarımı gerçekleşiyor. eHighway'den çıkıldığında ise yine dizel motorla dola devam ediliyor.

Almanya’nın ilk eHighway sistemi şimdilik yalnızca 10 kilometre uzunluğunda ve Frankfurt yakınlarındaki bir otobana kurulu. Söz konusu enerji aktarımından faydalanmak isteyen araçların 90 km/s hızı geçmemesi gerekiyor. Her kamyon veya çekicide bu sistem için gerekli donanım bulunmadığı aşikar. Bu yüzden Almanya ve Volkswagen Grubu’nun eHighway sistemine uyumlu hibrit araçlar geliştirmek için işbirliği yaptığı söyleniyor.

100 bin km'de 20 bin euro yakıt tasarrufu 

Normal trafiğin akışını engellemeyen elektrikli otoban sisteminin 2022 yılına kadar burada kalacağı söyleniyor. 2022 yılına gelindiğinde, projenin fayda oranını inceleyen Alman hükumeti sistemin genişletilmesine ya da iptaline hükmedecek. eHighway teknolojisinin arkasındaki isim olan Siemens, sistemin faydalarının büyük olduğunu söylüyor.

Siemens, Alman otobanlarındaki çekici ve kamyonların yüzde 30’unun elektrikli olması durumunda fazladan 6 milyon metrik ton CO2 salımının engellenebileceğini belirtiyor. Tabii burada enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması da son derece önemli. Ayrıca, eHighway’de 100 bin kilometre seyreden 40 tonluk bir çekicinin 20 bin euro yakıt tasarrufu edebileceği de verilen bilgiler arasında.



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fortune1905 1 hf. en beğenilen labtek38
Bizim millet okuma özürlüsü olduğu için foto dan tahlil yapmaya calismislar akillarinca
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labtek38 1 hf.
Yapılanı anlamamış bir çoğu. Araç sürekli kabloya bağımlı olmayacak. Sadece şarj etmek istediğinde sağ şeride geçip sisteme entegre olacak. Ve bu sistem her yolda olmak zorunda değil. Aracınızın menzili dahilinde başka yerlere gidersin fakat yolunun üzerinde bu yol varsa kullanırsın şarj bitince farklı rotalara gidersin.
Yapılanı anlamamış bir çoğu. Araç sürekli kabloya bağımlı olmayacak. Sadece şarj etmek istediğinde sağ şeride geçip sisteme entegre olacak. Ve bu sistem her yo...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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ozhanbayram 1 hf.
Haberin içeriğini anlayan azınlığı ayakta alkışlıyorum. Diğerleri için herhangi bir yorumum yok.
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Manchester United 6 gün
Çok güzel bir gelişme, umarım dahada geliştirilir.
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raceangel 6 gün
Bu otoyolu bizim ülkeye yap yolun kenarındaki mesken sahipleri kaçak elektrik çekerler
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maligezgin 1 hf.
burda olsa bizimkiler hemen kaçak kablo atıp elektrik ödünÇALARdı
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cabriyo 1 hf.
yeni birşey değil bu. rusyada ukraynada 40 yıllık otobüsler var böyle.
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GarçonBlanc 1 hf. cabriyo
Hem dizel hem elektrik?
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freemangroovy 1 hf.
Adamlarda memleket bilinci var, ülkesine yatırım var, çevrecilik var..
Bizde içki yok, faiz yok, geride ne varsa yallah gitsin.. Hır...lık, süb...lık, şere..lik, yal...lık...
Atatürk'ün Türkiye'si buraya kadar..
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DH Misafiri 1 hf.
Almanlar eski günlerini mumla arar beyhude çabalar yeni birşeyler uretemezler yatsınlar kalksınlar Hitler'e dua etsinler onun teknolojilerine buraya kadar
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ceo-tr 1 hf.
bunun asfalttan şarj eden bir modeli vardı. sanırım burda da çıkmıştı haberi. hem kablosuzdu. görüntü kirliliği olarak bundan daha iyi. verim olarak bu daha iyi olabilir tabi.
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haberelectro 1 hf.
Titre ABD
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MonitörKertenkelesi 1 hf.
Haberde dikkati okuyunca sadece otoban üzerinde seyir edecek ağır vasıta araçlarının zehirli gaz salınımını engellemek için, sadece otoban üzerinde kullanılacağı yazıyor. Yani araç yine dizel motora sahip, otobandan çıktığında tekrar dizel motoru ile devam edecek ama otoban üzerinde elektriğe dahil devam edecek. Yani tamamen elektrikli bir tır yapamıyorlar sanırım. Tırların uluslarası nakliyat yaptığı ve uçsuz bucaksız yerlerden geçtiği düşünülür ise gittiği her yerde elektrik bulabilmesi zor ve yolda kalma olasılığı çok. Sırf Almanya otobanlarında temiz bir havayı sağlamak dertleri. Akıllıca, ülkesini düşünen bir millet vesselam.
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stalker(1979) 1 hf.
Mantıklı. Şarj istasyonlarında durup şarj etme derdi de kalkacak belki de? Adamlar güneş panelleri ve rüzgar enerjisi, nükleer vs yöntemler ile elektrik elde edip araçları da elektrikli hale getirseler Petrole bağımlılığı da büyük oranda kaldırırlar. Yanılmıyorsam 2030 da dizel i kaldırma planları var sonrasında komple içten yanmalı motorları kaldırma planları var. Avrupa komple elektirikli araçlara geçmeye çalışıyor.
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