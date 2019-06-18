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2019 Renault Zoe tanıtıldı: Yeni 135 bg'lik motor ve 390 km menzil

İç ve dış tasarımı yenilenen 2019 Renault Zoe'nin batarya kapasitesi yükseltilerek menzili 390 km'ye çıkarıldı. 135 beygirlik yeni motor seçeneğine de kavuşan 2019 Renault Zoe'nin tüm özellikleri:
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Renault Zoe tanıtıldı: Yeni 135 bg'lik motor ve 390 km menzil
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Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı Renault Zoe yenilendi. Dün sessiz sedasız tanıtılan 2019 Renault Zoe, iç ve dış tasarımında önemli güncellemeler ve önemli derecede menzil artışıyla geldi.

Dış tasarımındaki minimalist yaklaşımı sürdüren 2019 Renault Zoe, yapılan iyileştirmelerle birlikte daha dinamik bir görünüme kavuşmuş. LED gündüz farlarıyla çevrelenen yeni farlar, yeni sis farları ve hava girişleriyle sportif bir görünüm kazanan ön tampon, arkadaki LED stoplar, yenilenen renk paleti ve yeni jantlar 2019 Renault Zoe’nin dış tasarımını zenginleştiren detaylar arasında.

Bataryadaki %30'luk artışla 390 km menzil 

2019 Renault Zoe’nin iç yaşam alanı da değişimden nasibini almış. Daha kaliteli materyal kullanımının yanı sıra kokpit bölümü de adeta evrim geçirmiş. Merkezdeki 9.3 inçlik dokunmatik ekrandan kontrol edilebilen yeni bilgi-eğlence sistemi, standart olarak sunulan 10 inçlik TFT gösterge ekranı, Apple Car Play ve Android Auto desteği, USB girişleri ve kablosuz şarj ünitesi bu alanda sunulan özellikler arasında. Ayrıca, aracın klima kontrolleri ve şarj durumunu görüntüleme gibi işlemler akıllı telefon yardımıyla uzaktan yapılabiliyor.

WLTP ölçümlerine göre 390 km menzile kavuşan 2019 Renault Zoe’nin batarya kapasitesi 52 kWh’e yükseltilmiş. Boyutlarında herhangi bir büyüme olmadan kapasitesi %30 oranında yükseltilen lityum iyon bataryaya hızlı şarj özelliği de eklenmiş. Bu sayede 2019 Renault Zoe’nin 50 kW DC şarj ile 30 dakikada 90 km, 22 kW şarj ile 1 saatte 126 km menzile sahip olması sağlanmış. Bataryanın 7 kW şarj ile tam doluma ulaşması ise yaklaşık 9 buçuk saat sürüyor.

135 beygirlik yeni elektrik motoru

2019 Renault Zoe modelindeki bir başka önemli yenilik de R135 adı verilen motorun eklenmesi olmuş. 135 beygir güç ve 245 Nm tork üreten motor tek kademeli şanzımanla eşlenmiş durumda. Bu kombinasyonla birlikte 2019 Renault Zoe’nin 0-100 km/s hızlanması 10 saniye sürerken, 80-120 km/s hızlanması da 7.1 saniyeye indirilmiş. Renault, söz konusu hızlanma süresinin 110 beygirlik R110 motora kıyasla 2.2 saniye daha kısa olduğunun altını çiziyor.

Tek pedalla kontrol ve yeni güvenlik teknolojileri

Yeni ‘B Modu’ adı altında Nissan Leaf gibi elektrikli araçlarda gördüğümüz tek pedalla kontrol özelliğine de kavuşan 2019 Renault Zoe’nin güvenlik teknolojileri arasında Aktif Acil Durum Freni, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Şerit Takip Asistanı, Trafik Levhası Algılama, Kör Noktra Görüntüleme, Kolay Park Yardımcısı, Yokuş Kalkış Desteği ve otomatik uzun/kısa farlar gibi önemli özellikler bulunuyor. 2019 Renault Zoe'nin fiyatı henüz belli değil fakat aracın şimdiki versiyonu Türkiye’de 234 bin 250 TL’den satılıyor.


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dış kapının iç mandalı 4 gün en beğenilen
Biri alır, 250.000 lira verir sonra da" 40.000km yol yabtım 800 TL ödedim. "diye konu açar.
2 Yanıt Yanıtla +38
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Silent Guardian 3 gün
Bu araca o fiyatı verenin akıl sağlığı sorunludur.
120.000 liraya bir tane Clio alırım, 130.000 liraya 20.000 litre mazot alınıyor. Aldığım araç 6,5L/100km yaksa (Fabrika ortalama verisi 5,4 biz ona 6,5 diyelim) 307.692 km yol giderim.
Bu aracın bataryası 52 kwh. Yani bataryası 21.5 liraya doluyor. 390 km’de 21,5 lira yakıyorsa, 307.692 km’de (Clio ile gideceğimiz mesafe) 16.692 lira yakıt tüketiminiz olacaktır. O tüketimle de Clio’nun bakımını yaptırırsınız.
Zoe alıp farkı çıkarmak için 308.000 km yol yapmanız lazım. Ya da Clio alıp 308.000 km yapın.
Şarj derdi yok bi kere.
Not: Elektrikli araçlar geleceğimizdir ama bu şekilde değil maalesef.
Zoe alan enayidir şuan. Bir avantajını göremiyorum.
Bu araca o fiyatı verenin akıl sağlığı sorunludur.120.000 liraya bir tane Clio alırım, 130.000 liraya 20.000 litre mazot alınıyor. Aldığım araç 6,5L/100km...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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atrix1212 21 sa.
o kadar yorum var tek bakış açısı neden maddiyat.
her araba farklı bir deneyimdir.
bence bu bile almak için bir neden. maddi bir kaygın olmasa şehir içi mantıklı olur.
çevreci vs olduğunu saymıyorum bile.
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aycibin 23 sa.
A180 var o paraya.bu neyin kafasidir?
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elcas 1 gün
güç olayı çözülmüş. 90 beygir çok yetrsizdi. ama güç ekstra tüketim olmuş. 90a sabitlerseniz 500 ü bulacak gibi. dizel fiyatlarına düşünce dizel kalkar elektirkli gelir. benzin forever devam.
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Hobar 1 gün
100 bin olsa neyse de. 250 bini kim verecek buna yav. Bir de vergi de az bu araçlarda ona rağmen pahalı.
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marine-gear 1 gün Hobar
Arkadaslar kimse mesajlari gormuyor mu? Suan bu aracin otvsi ayni beygir gucundeki normal araclardan daha fazla. %60 otv %18 kdv var bu aracta. Bu arabanin pahali olma nedeni yuksek vergiler.
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rbcntechnic 1 gün
Antalya'da bu araçları belediyede kullanıyorlardı. Ben bu aracın kazasını gördüm. Ufak bi kaza oldu. Aracı çekici ile götürmek zorunda kaldılar. Güvenlik testi varmı yokmu bilmiyorum ama bana çok kaliteli gelmedi. Herşey 3 5 kuruş yakıt parası değil sonuçta
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ridleyscott 1 gün
Bu ülkede kanuna güvenip alışveriş yapılmaz. Kalabalık ne yapıyorsa onu yapacaksın ki aksi durumda tepki veren çok olsun. Elektrikli araba için yabancı ülkeler bedava kredi hatta hibe verirken bizde ötv si artmış , MTV si gelmiş. Tebrikler, kanunlara güvenip elektrikli araba almaya cesaret etmiş veya almaya hevesli insaların da icabına bakmışsınız.
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Akhenatonnn 2 gün
elektirikli arabalar neden pahalı motor bile yok.4 teker 1 batarya vergiside düşük olması lazım tamamen saçmalık.
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raxetul 2 gün Akhenatonnn
Arabadaki batarya paketindeki her bir pil hücresinin şarj dengelemesini kompleks bir yazılım ve veri seti ile yapmak gerekiyor.
Tamam teknik kısmı sallayayım, bir de bakımı olmadığı için bayiler fiyatı şişiriyor + vergisi var.
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mehmetyilmaz77 2 gün
çevreye önem veren bir hukumetin vergi teşviği ve adaletli bir gelir dağılımı olan ülkede çok iyi bir seçenek olabilir.
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mc191 2 gün
Şaka gibi rakamlar havada uçuşuyor. Zoe dediğimiz arabanın hitap ettiği kitle kim bi kere? Ufacık tefecik içi dolu turşucuk. Youtube da birsürü videosu var açın izleyin bi hele. Araç ne segmenti? Ben üniversite öğrencisiyim mesela şehir içi için fena değil ama ailemle tatile çıkma ihtimalim var mı bu arabayla? Yok. Sıfır. Hadi diyelim aile falan değil de sevgilimle antalyaya gideceğim. Kaç kere duracağım yolda bu menzille? Klimayı açarsam (bu sıcakta açayım lütfen fanboylar) en az iki kere duracağım. Kaç saat? 2 3 saat en az şarj süresi totalde. Ulan zaten 10 saat sürüyor 3 saat de şarja durdum 13 oldu. Aynı senaryoyu clio ile kurayım, bir depo ile 850 900 km yapıyorum ortalama. Uzun yolda 1000 bile görebilir 90 100 ile gitsem ama gitmedim bastım köpek gibi klima da açık 800 garanti. Bitmeye yakın girer fullerim. 15 dk mola verir devam ederim. Şarj istasyonu aramam. Zoe den daha geniş iç hacim + sülalem rahat yolculuk. Bakın aynı senaryoyu D segmenti bi araçla tekrarlayalım. Skoda Superb. 4 4,5 litre yakıyor uzun yolda. D SEGMENTİ GEMİ GİBİ araba. Alır binersin. Ya da 250 ye Zoe alırsın. Akülü arabadan hallice şu an benim gözümde. Hele hele Tesla vs gördükten sonra bunun yüzüne kim bakar bilmiyorum. Bu kadar passatçının civic severin olduğu bi ülkede zor reno zor. Clio symbol devam :))))
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kempooo 2 gün
bence elektrikli araç almak için en uygun zaman çünkü ilerleyen zamanda bizim devlet uyanacak elektrikli aracın her şeyinden vergi almaya başlayacak sadece yaygınlaşmasını bekliyor :) ucuzlayacak diyen arkadaşlarada kötü bir haberim var hangi araç bizim memlekette ucuz ki yarın bir gün elektrikli araçlar ucuz olsun ....
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