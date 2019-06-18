2019 Renault Zoe tanıtıldı: Yeni 135 bg'lik motor ve 390 km menzil

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Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı Renault Zoe yenilendi. Dün sessiz sedasız tanıtılan 2019 Renault Zoe, iç ve dış tasarımında önemli güncellemeler ve önemli derecede menzil artışıyla geldi.

Dış tasarımındaki minimalist yaklaşımı sürdüren 2019 Renault Zoe, yapılan iyileştirmelerle birlikte daha dinamik bir görünüme kavuşmuş. LED gündüz farlarıyla çevrelenen yeni farlar, yeni sis farları ve hava girişleriyle sportif bir görünüm kazanan ön tampon, arkadaki LED stoplar, yenilenen renk paleti ve yeni jantlar 2019 Renault Zoe’nin dış tasarımını zenginleştiren detaylar arasında.

Bataryadaki %30'luk artışla 390 km menzil

2019 Renault Zoe’nin iç yaşam alanı da değişimden nasibini almış. Daha kaliteli materyal kullanımının yanı sıra kokpit bölümü de adeta evrim geçirmiş. Merkezdeki 9.3 inçlik dokunmatik ekrandan kontrol edilebilen yeni bilgi-eğlence sistemi, standart olarak sunulan 10 inçlik TFT gösterge ekranı, Apple Car Play ve Android Auto desteği, USB girişleri ve kablosuz şarj ünitesi bu alanda sunulan özellikler arasında. Ayrıca, aracın klima kontrolleri ve şarj durumunu görüntüleme gibi işlemler akıllı telefon yardımıyla uzaktan yapılabiliyor.

WLTP ölçümlerine göre 390 km menzile kavuşan 2019 Renault Zoe’nin batarya kapasitesi 52 kWh’e yükseltilmiş. Boyutlarında herhangi bir büyüme olmadan kapasitesi %30 oranında yükseltilen lityum iyon bataryaya hızlı şarj özelliği de eklenmiş. Bu sayede 2019 Renault Zoe’nin 50 kW DC şarj ile 30 dakikada 90 km, 22 kW şarj ile 1 saatte 126 km menzile sahip olması sağlanmış. Bataryanın 7 kW şarj ile tam doluma ulaşması ise yaklaşık 9 buçuk saat sürüyor.

135 beygirlik yeni elektrik motoru

2019 Renault Zoe modelindeki bir başka önemli yenilik de R135 adı verilen motorun eklenmesi olmuş. 135 beygir güç ve 245 Nm tork üreten motor tek kademeli şanzımanla eşlenmiş durumda. Bu kombinasyonla birlikte 2019 Renault Zoe’nin 0-100 km/s hızlanması 10 saniye sürerken, 80-120 km/s hızlanması da 7.1 saniyeye indirilmiş. Renault, söz konusu hızlanma süresinin 110 beygirlik R110 motora kıyasla 2.2 saniye daha kısa olduğunun altını çiziyor.

Tek pedalla kontrol ve yeni güvenlik teknolojileri

Yeni ‘B Modu’ adı altında Nissan Leaf gibi elektrikli araçlarda gördüğümüz tek pedalla kontrol özelliğine de kavuşan 2019 Renault Zoe’nin güvenlik teknolojileri arasında Aktif Acil Durum Freni, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Şerit Takip Asistanı, Trafik Levhası Algılama, Kör Noktra Görüntüleme, Kolay Park Yardımcısı, Yokuş Kalkış Desteği ve otomatik uzun/kısa farlar gibi önemli özellikler bulunuyor. 2019 Renault Zoe'nin fiyatı henüz belli değil fakat aracın şimdiki versiyonu Türkiye’de 234 bin 250 TL’den satılıyor.