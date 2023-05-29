Toyota RAV4 PHEV, sürüş sırasında şarj olarak 2 bin km'ye yakın elektrikli menzile ulaştı

Tam Boyutta Gör Şirket, kablosuz şarj teknolojisinin entegre edildiği Toyota RAV4 PHEV modeliyle bir kısmını "elektrikli yol" olarak tasarladığı test pistinde 100 saat süren bir çalışmayla teknolojisini test etti. RAV4 PHEV, bu süre sonunda sadece elektrik gücüyle ve elektrikli yoldan aldığı enerjiyle 1.942 kilometre mesafe kat etmeyi başardı.

Kablosuz şarj ile 241.69 kWsa elektrik transfer edildi

Araç test sırasında zaman zaman sürücü değişimi için durmak zorunda kaldı ancak herhangi bir şekilde yakıt doldurma veya bataryayı istasyondan şarj etme gibi bir işlem yapılmadı. Sadece yoldaki kablosuz şarj teknolojisi ile gerçekleştirilen testte, yoldan otomobile toplam 241.69 kWsa elektrik transferi gerçekleştirildi. Ayrıca, saf içten yanmalı motorlu bir araca göre 373.28 kg emisyon tasarrufu yapıldı.

Toyota RAV4 PHEV, adından da anlaşılacağı üzere şarj edilebilir hibrit sisteme sahip bir otomobil. 18 kWsa gibi küçük bir batarya ile normalde 70 kilometre civarında saf elektrikli sürüç menzili sunuyor. Ancak Electreon'un teknolojisi sayesinde araç, aynı batarya ile 2 bin kilometreye yakın bir performans sergilemeyi başardı.

Tam Boyutta Gör Süreye ve kat edilen mesafeye baktığımızda testin ortalama 20 km/s gibi bir hızda yapıldığını söylemek mümkün. Dolayısıyla hızın çok düşük olduğu ve özellikle uzun yolda yapılan gerçek hızları yansıtmadığı konusunda eleştiride bulunabilirsiniz. Ancak bu teknolojinin henüz emekleme aşamasında olduğunu ve gelişmelerin sürdüğünü göz önünde bulundurmakta fayda var.

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Son olarak, test için Toyota RAV4 PHEV tercih edilmesinin iki sebebi var. İlk olarak, bu testin asıl hedefi, elektrikli yolların büyük batarya gereksinimini düşürdüğünü göstermek. Kullanılan otomobilde de 18 kWsa gibi küçük bir batarya mevcut. Bir diğer sebep ise Electreon'un mart ayında Toyota ve DENSO ile anlaşma imzalamış olması.

Elbette bu firmalar Electreon'un tek iş ortağı değil. İsrail merkezli firma, İsveç, Fransa ve Belçika'da kurduğu pilot projelerde teknolojisini test ediyor.

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