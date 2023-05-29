Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota RAV4 PHEV, sürüş sırasında şarj olarak 2 bin km'ye yakın elektrikli menzile ulaştı

    Elektrikli araçların şarj teknolojilerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kez Electreon isimli bir girişim, kablosuz şarj teknolojisini konu alan bir çalışmayla karşımızda.
    Oy Ver
    Hibrit Toyota ile 2 bin km elektrikli menzile ulaşıldı: Nasıl mı? Tam Boyutta Gör
    Şirket, kablosuz şarj teknolojisinin entegre edildiği Toyota RAV4 PHEV modeliyle bir kısmını "elektrikli yol" olarak tasarladığı test pistinde 100 saat süren bir çalışmayla teknolojisini test etti. RAV4 PHEV, bu süre sonunda sadece elektrik gücüyle ve elektrikli yoldan aldığı enerjiyle 1.942 kilometre mesafe kat etmeyi başardı.

    Kablosuz şarj ile 241.69 kWsa elektrik transfer edildi

    Araç test sırasında zaman zaman sürücü değişimi için durmak zorunda kaldı ancak herhangi bir şekilde yakıt doldurma veya bataryayı istasyondan şarj etme gibi bir işlem yapılmadı. Sadece yoldaki kablosuz şarj teknolojisi ile gerçekleştirilen testte, yoldan otomobile toplam 241.69 kWsa elektrik transferi gerçekleştirildi. Ayrıca, saf içten yanmalı motorlu bir araca göre 373.28 kg emisyon tasarrufu yapıldı.

    Toyota RAV4 PHEV, adından da anlaşılacağı üzere şarj edilebilir hibrit sisteme sahip bir otomobil. 18 kWsa gibi küçük bir batarya ile normalde 70 kilometre civarında saf elektrikli sürüç menzili sunuyor. Ancak Electreon'un teknolojisi sayesinde araç, aynı batarya ile 2 bin kilometreye yakın bir performans sergilemeyi başardı.

    Hibrit Toyota ile 2 bin km elektrikli menzile ulaşıldı: Nasıl mı? Tam Boyutta Gör
    Süreye ve kat edilen mesafeye baktığımızda testin ortalama 20 km/s gibi bir hızda yapıldığını söylemek mümkün. Dolayısıyla hızın çok düşük olduğu ve özellikle uzun yolda yapılan gerçek hızları yansıtmadığı konusunda eleştiride bulunabilirsiniz. Ancak bu teknolojinin henüz emekleme aşamasında olduğunu ve gelişmelerin sürdüğünü göz önünde bulundurmakta fayda var.

    Son olarak, test için Toyota RAV4 PHEV tercih edilmesinin iki sebebi var. İlk olarak, bu testin asıl hedefi, elektrikli yolların büyük batarya gereksinimini düşürdüğünü göstermek. Kullanılan otomobilde de 18 kWsa gibi küçük bir batarya mevcut. Bir diğer sebep ise Electreon'un mart ayında Toyota ve DENSO ile anlaşma imzalamış olması.

    Elbette bu firmalar Electreon'un tek iş ortağı değil. İsrail merkezli firma, İsveç, Fransa ve Belçika'da kurduğu pilot projelerde teknolojisini test ediyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yks pdf telegram emekli maaşı gece 12 den sonra yatar mı hp pavilion dv6000 bursa zengin semtleri elektrikli kombi ne kadar yakar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5
    POCO M5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız