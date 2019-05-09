Hyundai Tucson'a yeni donanım seviyesi: Style Plus

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Güney Koreli üreticinin geçtiğimiz yıl makyajlı olarak satışa sunduğu Hyundai Tucson’a yeni bir donanım seviyesi eklendi. Hyundai Tucson Style Plus olarak adlandırılan yeni paket, Mayıs ayı itibariyle satın alınabiliyor. Hyundai Tucson Style Plus fiyatı, nakit indirimli 183 bin TL olarak belirlenmiş.

Hyundai Tucson Style Plus’ın kaputu altında vergi avantajı bulunan 1.6 litre CRDi dizel ünite bulunuyor. 136 beygir gücündeki bu motor, 7 ileri DCT şanzımanla birlikte görev yapıyor. Hyundai Tucson Style Plus’ın donanımları arasında panoramik cam tavan, 18 inç alaşım jantlar, elektronik el freni, 7 inç dokunmatik ekran ve geri görüş kamerası bulunuyor. Ayrıca; krom ön ızgara ve cam çerçeveleri, ısıtmalı ön koltuklar ve yan aynalarda karşılama lambaları da Hyundai Tucson Style Plus’ın özellikleri arasında.

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, Style Plus ismiyle satışa sundukları yeni donanım seviyesinin giriş ve orta seviye arasında ideal bir denge kurduğunu söylüyor. Hyundai Tucson, 2019’un ilk dört ayında en çok satan SUV modelleri arasında dördüncü sırada yer alıyor. Bu durumdan son derece memnun olan Göker, yeni Hyundai Tucson Style Plus ile birlikte satışların daha da artacağını belirtiyor.

Hyundai Tucson Style Plus fiyatı:

2019 model yıl Liste fiyatı Nakit indirimli Hurda indirimli Hyundai Tucson Style Plus 188.500 TL 183.000 TL 175.000 TL