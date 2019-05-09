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Hyundai Tucson'a yeni donanım seviyesi: Style Plus

Geçtiğimiz yıl makyajlanan Hyundai Tucson, yeni donanım seviyesiyle birlikte daha da güçlendi. Hyundai Tucson Style Plus olarak adlandırılan donanım seviyesinin fiyatı ve özellikleri haberimizde:
1 hf.
4,1b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hyundai Tucson'a yeni donanım seviyesi: Style Plus
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Güney Koreli üreticinin geçtiğimiz yıl makyajlı olarak satışa sunduğu Hyundai Tucson’a yeni bir donanım seviyesi eklendi. Hyundai Tucson Style Plus olarak adlandırılan yeni paket, Mayıs ayı itibariyle satın alınabiliyor. Hyundai Tucson Style Plus fiyatı, nakit indirimli 183 bin TL olarak belirlenmiş.

Hyundai Tucson Style Plus’ın kaputu altında vergi avantajı bulunan 1.6 litre CRDi dizel ünite bulunuyor. 136 beygir gücündeki bu motor, 7 ileri DCT şanzımanla birlikte görev yapıyor. Hyundai Tucson Style Plus’ın donanımları arasında panoramik cam tavan, 18 inç alaşım jantlar, elektronik el freni, 7 inç dokunmatik ekran ve geri görüş kamerası bulunuyor. Ayrıca; krom ön ızgara ve cam çerçeveleri, ısıtmalı ön koltuklar ve yan aynalarda karşılama lambaları da Hyundai Tucson Style Plus’ın özellikleri arasında.

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, Style Plus ismiyle satışa sundukları yeni donanım seviyesinin giriş ve orta seviye arasında ideal bir denge kurduğunu söylüyor. Hyundai Tucson, 2019’un ilk dört ayında en çok satan SUV modelleri arasında dördüncü sırada yer alıyor. Bu durumdan son derece memnun olan Göker, yeni Hyundai Tucson Style Plus ile birlikte satışların daha da artacağını belirtiyor.

Hyundai Tucson Style Plus fiyatı:

 2019 model yılListe fiyatıNakit indirimliHurda indirimli
Hyundai Tucson Style Plus188.500 TL183.000 TL175.000 TL


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loreante 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen Musty3535123
gösteriş yapıcaklar ya alırlar tabi:D milletin ağzı açlıktan kokuyor ellerinde iphone xs altında fordun hyundainin onun bunun en yenisi tek amaç gösteriş tek amaç millete en iyisi bende görüyo musun bak demek. böyle insanlar yüzünden ülke bu halde neyse müstehak
gösteriş yapıcaklar ya alırlar tabi:D milletin ağzı açlıktan kokuyor ellerinde iphone xs altında fordun hyundainin onun bunun en yenisi tek amaç gösteriş tek am...
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false6 1 hf.
3008'in çıktığının 2. günü Civic'i 65'e sayip 135'e Gt-line teklif etmişti bayi. Sonra bakarız diye almadigim kafamı taşlara vuruyorum simdi. Gt-line ötv indirim bandını geçtiği için satılmıyor bile artık.
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DH Misafiri 1 hf.
Arkadaş bende şunu anlamıyorum dünya kadar sıfır araba çıkıyor elektrikli otomobil çıkıyor. Ama 2000 model araba 19 yaşına gelmiş motor yıpranmış teknolojisi geri kalmış vs vs ama fiyatı 3 kat artmış nasıl oluyor
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RX 480 1 hf.
Bu arabanin dizayni sinifinda rakipsiz. Gercekten helal olsum hyundai'ye bizim icin buyuk ornek. Adamlar kisa zamanda nerden nereye geldi. X3 den GLC den altta kalir yani yok ustune audi logosu koy siritmaz arabanin
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medyxnet 1 hf.
bu fiyata maalesef ama yine de alınabilir.
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boraycan 1 hf.
şu sıfır arabayla 2.el arabayı karşılaştırma muhabbeti ne zaman bitecek
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stagemasterone 1 hf.
eskiden 120.000TL olan araba için çok pahalı derdikki bu paraya 2.el çok temiz bmw audi mercedes bulunabiliyordu şimdi aynı ayardaki arabalar hayal. düşünün 3008 in en pahalı modeli 300.000TL ama 2015 model mercedes glk ise 250.000TL ve hala 3008 alınıyor enteredan bir durum. Zaten marka model farketmeksizin arabanın kar ettiği yegane ülke canım Türkiyem eskiden ev alınırdı şimdi araba alınıp 2 sene sonra satılırsa bile kar ediliyor ama şunuda bilmek gerek alacağının da fiyatı artmış oluyor.
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deoks 1 hf.
Alacak olan elini çabuk tutsun. İleride bu fiyatları mumla ararsınız.
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corde 1 hf.
Advertorial reklamları izlediniz !!!
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PoloClassic75 1 hf.
Valla şu piyasaya göre,bayii indirimlerini de göz önüne alırsak gayet iyi fiyat.Ama tabii ki bu paraları normal şartlarda asla haketmiyor.
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Musty3535123 1 hf.
175 bin ama millet cayır cayır alıyor. pejo 3008 daha pahalı olmasına rağmen suv da liderliğe oynuyor, bu krizde ?
4 Yanıt Yanıtla +2
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loreante 1 hf. yeni yorumcu Musty3535123
gösteriş yapıcaklar ya alırlar tabi:D milletin ağzı açlıktan kokuyor ellerinde iphone xs altında fordun hyundainin onun bunun en yenisi tek amaç gösteriş tek amaç millete en iyisi bende görüyo musun bak demek. böyle insanlar yüzünden ülke bu halde neyse müstehak
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deoks 1 hf. Musty3535123
Fiyatlar ileride daha da artacağı için alınıyor. Sene sonu döviz tahmini olan 6.20 daha şimdiden aşıldı bile. Haziranda ötv indirimi de bitiyor. Üstüne ötv zamları da gelebilir. Bizim milletimiz aracı yatırım için alır keyif için değil.
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YuRYTR 1 hf. Musty3535123
Bende şaşırıyorum gerçekten 3-4 sene önce 175 bine audi a5 felan alınıyodu o zaman bu kasalar 80 küsür felandı ilginç harbiden
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