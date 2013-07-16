Almanya merkezli Konstanz Üniversitesi'nden robot ressam: e-David

Her türlü iş kolunda ya da sektörde karşımıza çıkan robotlar, yapılan projeler kapsamında sanat alanında da faaliyet gösterebiliyor. Bu açıdan Almanya merkezli Konstanz Üniversitesi tarafından hazırlanan robot ressam e-David, üst seviye bir performans ortaya koyabiliyor.

Robotun arkasında yer alan araştırmacıların belirttiğine göre gerçek sanatçıların kullandıkları teknikler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için geliştirilen e-David, belirlenen fotoğrafları beş farklı fırça ve 24 farklı renk seçeneği kullanarak çizim haline getirebiliyor ve oluşturduğu çizimleri takip ederek gelecek fırça darbelerini önceden ayarlayabiliyor. Yaptığı çizimlere ters yazılmış imza bile atabildiği belirtilen robot, geliştirilmeye devam ediyor ve farklı çizim stilleri kullanabiliyor.

e-David'in çizim performansını aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.geekosystem.com/e-david-painting-robot/