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Almanya merkezli Konstanz Üniversitesi'nden robot ressam: e-David

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Almanya merkezli Konstanz Üniversitesi'nden robot ressam: e-David
Her türlü iş kolunda ya da sektörde karşımıza çıkan robotlar, yapılan projeler kapsamında sanat alanında da faaliyet gösterebiliyor. Bu açıdan Almanya merkezli Konstanz Üniversitesi tarafından hazırlanan robot ressam e-David, üst seviye bir performans ortaya koyabiliyor.
Robotun arkasında yer alan araştırmacıların belirttiğine göre gerçek sanatçıların kullandıkları teknikler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için geliştirilen e-David, belirlenen fotoğrafları beş farklı fırça ve 24 farklı renk seçeneği kullanarak çizim haline getirebiliyor ve oluşturduğu çizimleri takip ederek gelecek fırça darbelerini önceden ayarlayabiliyor. Yaptığı çizimlere ters yazılmış imza bile atabildiği belirtilen robot, geliştirilmeye devam ediyor ve farklı çizim stilleri kullanabiliyor.
e-David'in çizim performansını aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.geekosystem.com/e-david-painting-robot/ Yorum Yaz
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Ajzen 6 yıl en beğenilen
Bob Ross amcamız varken e-David nedir, e-Bob koyaydınız
1 Yanıt Yanıtla +8
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Dupp 6 yıl
İlerde sergi acar parayı bulur sahıbınden ozgurlugunu satın alır
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Metabolism 6 yıl
mona lisanın fırça darbelerini taratıp. ondan yaptırıdım.
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Ajzen 6 yıl en beğenilen
Bob Ross amcamız varken e-David nedir, e-Bob koyaydınız
1 Yanıt Yanıtla +8
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NEGA 6 yıl Ajzen
Kanién

Bob Ross amcamız varken e-David nedir, e-Bob koyaydınız


+1 trt'de verilen bütün sürümlerini bulsam yeniden oturup izlerdim. Ayrıca üniversiteyi de tebrik etmek lazım
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