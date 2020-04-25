Almanya ve İngiltere, güneş enerjisi üretiminde rekor kırdı

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200 bine yakın insanın hayatına mal olan koronavirüs salgını, insanların evlerine kapanmasıyla birlikte sanayi faaliyetlerinin azalmasına neden oldu. Dünya ekonomisini oldukça olumsuz etkileyen bu durum, gezegenimizin kendisine ise iyi geldi.

Büyük ve kalabalık şehirlerde hızla azalan hava kirliliğinden sadece atmosfer değil yenilenebilir enerji sektörü de fayda sağladı. En azından Almanya ve İngiltere’den gelen haberler bu yönde.

İki ülkenin güneş enerjisi üretimi hafta başında rekor değerlere ulaştı ve Almanya 32.227 GW enerji üretirken İngiltere ise 9.68 GW üretim değerine ulaştı. Peki hava kirliliğinin azalması nasıl oldu da güneş enerjisi üretimini artırdı?

Bu durumu en basit haliyle iki etkene bağlamak mümkün. Azalan hava kirliliği güneş panellerinin hem daha çok güneş ışığı almasını sağladı hem de kirlilik sonucu oluşan pislik, paneller üzerine daha az kapladı. Bu sayede ise paneller daha verimli çalışabildi.

Güneş panellerinin güneşli ancak nispeten serin bahar aylarında daha verimli çalıştığı söyleyen yetkililer, (evet, güneş panelleri sıcağı sevmiyor) azalan kirliliğin de etkisiyle enerji üretiminde söz konusu değerlere ulaşıldığını vurgulamış. Almanya, kırdığı rekorla ülkenin elektrik ihtiyacının %40’ını, İngiltere ise %30’unu karşılamış.

https://electrek.co/2020/04/23/germany-uk-record-solar-power-smog-free-skies/

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