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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Almanya ve İngiltere, güneş enerjisi üretiminde rekor kırdı

    Koronavirüs salgınıyla azalan hava kirliliği, yenilenebilir enerji üretiminde rekor getirdi. Almanya ve İngiltere, güneş enerjisi üretiminde rekor kırdılar.
    3 sa.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Almanya ve İngiltere, güneş enerjisi üretiminde rekor kırdı
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    200 bine yakın insanın hayatına mal olan koronavirüs salgını, insanların evlerine kapanmasıyla birlikte sanayi faaliyetlerinin azalmasına neden oldu. Dünya ekonomisini oldukça olumsuz etkileyen bu durum, gezegenimizin kendisine ise iyi geldi.

    Büyük ve kalabalık şehirlerde hızla azalan hava kirliliğinden sadece atmosfer değil yenilenebilir enerji sektörü de fayda sağladı. En azından Almanya ve İngiltere’den gelen haberler bu yönde.

    İki ülkenin güneş enerjisi üretimi hafta başında rekor değerlere ulaştı ve Almanya 32.227 GW enerji üretirken İngiltere ise 9.68 GW üretim değerine ulaştı. Peki hava kirliliğinin azalması nasıl oldu da güneş enerjisi üretimini artırdı?

    Bu durumu en basit haliyle iki etkene bağlamak mümkün. Azalan hava kirliliği güneş panellerinin hem daha çok güneş ışığı almasını sağladı hem de kirlilik sonucu oluşan pislik, paneller üzerine daha az kapladı. Bu sayede ise paneller daha verimli çalışabildi.

    Güneş panellerinin güneşli ancak nispeten serin bahar aylarında daha verimli çalıştığı söyleyen yetkililer, (evet, güneş panelleri sıcağı sevmiyor) azalan kirliliğin de etkisiyle enerji üretiminde söz konusu değerlere ulaşıldığını vurgulamış. Almanya, kırdığı rekorla ülkenin elektrik ihtiyacının %40’ını, İngiltere ise %30’unu karşılamış.


    https://electrek.co/2020/04/23/germany-uk-record-solar-power-smog-free-skies/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    PRODJ 2 sa.
    Bu ülkeler bile bu kadar enerji elde edebiliyorlar. Bizim coğrafyamızda %60’ini güneş enerjisinden sağlamamız gerekir.
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    hakan-imp (hakan taşcı) 2 sa. en beğenilen
    Böyle haberleri görünce ağlayasım geliyor...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng (Tuluğ ) 56 dk.
    Kırsalar da fark etmez. Sonuçta bizi kıskanıyorlar..
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    hardwind (Ahmet Kısakürek) 1 sa.
    Valla şu parayı inşaata gömme olayında bütün çatılara güneş paneli koyma zorunluluğu olsaydı bizim ülkemizde de belki bu rakamlara ulaşmıştık. Düşünsenize son 10 yılda yapılmadığı kadar inşaat yapıldı.
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    3qzotix (bekir yıldız) 1 sa.
    Adamlar güneş görmeyen ülkede enerji ihtiyacının %30'unu güneşten karşılıyor.
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    hakan-imp (hakan taşcı) 2 sa. en beğenilen
    Böyle haberleri görünce ağlayasım geliyor...
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    PRODJ 2 sa.
    Bu ülkeler bile bu kadar enerji elde edebiliyorlar. Bizim coğrafyamızda %60’ini güneş enerjisinden sağlamamız gerekir.
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    barbarturk (Ali Türk) 2 sa.
    Bu iki ülkede de bildiğim kadarıyla yılın büyük bölümü bulutlu ve yağmurlu hava mevcut , bizim ülkemizde hızlı şekilde güneş enerjisi yüzdesini artırması lazım.
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