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    Uzay tabanlı sınırsız enerji için kritik eşik aşıldı: Kablosuz enerji aktarımı mümkün!

    Birleşik Krallık merkezli Space Solar, uzay tabanlı güneş enerjisi için önemli bir kilometre taşına ulaştığını açıkladı. 360 derecelik güç aktarım sistemi ile teknolojiye doğru koca bir adım atıldı.
    space solar güneş enerji Tam Boyutta Gör
    Uzayda güneş enerjisi çiftliği kurmak için 60'tan fazla roket uçuşu ve bir grup robot inşaatçıya ihtiyaç var ama gerçeğe bir adım daha yaklaşıldı. Uzaya ilk güneş enerjisi çiftliğini yerleştirmeyi uman Birleşik Krallık merkezli Space Solar, Dünya'da hazırladığı bir prototiple önemli engellerden birisini daha aştı. Yeni buluş ile birlikte uzayda toplanan güneş enerjisinin Dünya’ya aktarılması için gerekli olan teknolojilere bir adım daha yaklaşıldı.

    Uzay tabanlı güneş enerjisi için kritik gelişme

    Uzay tabanlı güneş enerjisi Tam Boyutta Gör
    Space Solar, gezegenin yaklaşık 35 bin kilometre üzerinde yörüngeye oturtacağı 1.7 kilometre genişliğindeki aynalar ve güneş panelleriyle 2030'lara kadar bir milyondan fazla eve enerji sağlamayı planlıyor. Ancak şirketin CASSIOPeiA adını verdiği sürekli güneş ışığı toplayan tasarımı, sistemin konumu ne olursa olsun Güneş’e doğru dönmesini ve aynı zamanda yerdeki sabit bir alıcıya enerjiyi göndermesini gerektiriyor.
    Uzay tabanlı sınırsız enerji için kritik eşik aşıldı Tam Boyutta Gör
    Firma bu tasarım işe yaradığını ilk defa gösterdi ve enerji, kablosuz olarak laboratuvardaki bir ışığı yakmak için başarıyla yönlendirildi. Şirketin kurucusu Martin Soltau, enerjinin kablosuz olarak ışınlanmasını sağlayan 360 derecelik güç aktarım sistemi özelinde yaptığı açıklamada, "Bu dünyada bir ilk. Her zaman sabit enerji elde edebilirsiniz. Bunun gelecekteki enerji sistemlerimiz üzerinde gerçekten önemli bir etkisi olacak." dedi.
    Uzay tabanlı sınırsız enerji için kritik eşik aşıldı Tam Boyutta Gör
    Uzaya yerleştirilen Güneş panelleri, ışık yoğunluğu daha yüksek olduğu ve atmosfer, bulutlar ya da gece gibi faktörler olmadığı için yerde olduğundan 13 kat daha fazla enerji yakalayabiliyor. Bilim insanları uzayda toplanan güneş enerjisinin her ne kadar yer istasyonlarına aktarılırken bir kısım enerjisini kaybedecek olsalar da, yine de yerdeki güneş enerjisi üretimini ciddi oranda geride bırakacaklarını söylüyor.

    Amaç sınırsız ve sürekli enerji üretimi

    Günümüzde sürekli enerji üretimini nükleer enerji ve gaz türbinleri aracılığıyla sağlıyoruz. Ancak bunlar radyoaktif atık ve karbondioksit üretimi de yapıyor ki, bunlar iklim ve çevre için ciddi sorunlar oluşturuyor.

    Uzay tabanlı sınırsız enerji için kritik eşik aşıldı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan uzay tabanlı güneş enerjisi için en sınırlayıcı faktör uzun zamandır uydu fırlatma maliyetiydi, ancak bu maliyet artık önemli ölçüde düştü. Soltau, şirketinin şu anda Elon Musk'ın SpaceX şirketinin geliştirdiği Starship'i kullanma potansiyeli üzerine görüşmeler yaptığını söylüyor.

    Space Solar, hafif güneş panelleri ve güneş ışığını paneller üzerine yoğunlaştıracak bir ayna sistemi ile kilometre ölçekli bir uydu çiftliği geliştirmeyi planlıyor. Üretilen elektrik yüksek frekanslı radyo dalgalarına dönüştürülecek ve gigawatt ölçeğindeki güç yeryüzünde sabi alıcı istasyonuna gönderilecek. Space Solar, HARRIER adı verilen dünyanın ilk 360° kablosuz güç aktarım sistemi ile artık bunun mümkün olduğunu gösterdi.

    Space Solar HARRIER teknolojisi Tam Boyutta Gör
    HARRIER teknolojisi sayesinde Space Solar, yörüngeye yerleştireceği uydularının yerdeki istasyona göre konumlanmasına artık ihtiyacın kalmadığını belirtiyor. Zira dediğimiz gibi sistem, 360 derecede gönderim yapabiliyor.

    Space Solar, kablosuz her yöne güç aktarımına tik atmış durumda. SpaceX, Starship’te testlere devam etse de çok yakında bu hedef de tik işaretini alacak. Space Solar için sırada şimdi robotlar tarafından bu sistemlerin yörüngede kurulması var. Firmaya göre kurulacak uzay enerji istasyonu için 68 fırlatma gerekecek. Firmaya göre 10 yıl içinde buna maliyet etkin bir şekilde ulaşmak mümkün. Öte yandan Space Solar, uzaydan güneş enerjisi toplamak isteyen tek firma değil. Birleşik Krallık hükümeti bu alanda üniversitelere 5,7 milyon dolar fon sağladı. Avrupa Uzay Ajansı da Solaris programı aracılığıyla benzer bir program yürütüyor.

    Kaynakça https://www.rechargenews.com/energy-transition/beaming-solar-power-to-earth-from-space-a-step-closer-after-world-first-breakthrough/2-1-1621880 https://www.spacesolar.co.uk/sky-news-world-first-uk-prototype/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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