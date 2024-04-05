Uzay tabanlı sınırsız enerji için kritik eşik aşıldı: Kablosuz enerji aktarımı mümkün!

Günümüzde sürekli enerji üretimini nükleer enerji ve gaz türbinleri aracılığıyla sağlıyoruz. Ancak bunlar radyoaktif atık ve karbondioksit üretimi de yapıyor ki, bunlar iklim ve çevre için ciddi sorunlar oluşturuyor.
Space Solar, hafif güneş panelleri ve güneş ışığını paneller üzerine yoğunlaştıracak bir ayna sistemi ile kilometre ölçekli bir uydu çiftliği geliştirmeyi planlıyor. Üretilen elektrik yüksek frekanslı radyo dalgalarına dönüştürülecek ve gigawatt ölçeğindeki güç yeryüzünde sabi alıcı istasyonuna gönderilecek. Space Solar, HARRIER adı verilen dünyanın ilk 360° kablosuz güç aktarım sistemi ile artık bunun mümkün olduğunu gösterdi.
Space Solar, kablosuz her yöne güç aktarımına tik atmış durumda. SpaceX, Starship’te testlere devam etse de çok yakında bu hedef de tik işaretini alacak. Space Solar için sırada şimdi robotlar tarafından bu sistemlerin yörüngede kurulması var. Firmaya göre kurulacak uzay enerji istasyonu için 68 fırlatma gerekecek. Firmaya göre 10 yıl içinde buna maliyet etkin bir şekilde ulaşmak mümkün. Öte yandan Space Solar, uzaydan güneş enerjisi toplamak isteyen tek firma değil. Birleşik Krallık hükümeti bu alanda üniversitelere 5,7 milyon dolar fon sağladı. Avrupa Uzay Ajansı da Solaris programı aracılığıyla benzer bir program yürütüyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...