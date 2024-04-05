Uzay tabanlı sınırsız enerji için kritik eşik aşıldı: Kablosuz enerji aktarımı mümkün!

Tam Boyutta Gör Uzayda güneş enerjisi çiftliği kurmak için 60'tan fazla roket uçuşu ve bir grup robot inşaatçıya ihtiyaç var ama gerçeğe bir adım daha yaklaşıldı. Uzaya ilk güneş enerjisi çiftliğini yerleştirmeyi uman Birleşik Krallık merkezli Space Solar, Dünya'da hazırladığı bir prototiple önemli engellerden birisini daha aştı. Yeni buluş ile birlikte uzayda toplanan güneş enerjisinin Dünya’ya aktarılması için gerekli olan teknolojilere bir adım daha yaklaşıldı.

Uzay tabanlı güneş enerjisi için kritik gelişme

Tam Boyutta Gör Space Solar, gezegenin yaklaşık 35 bin kilometre üzerinde yörüngeye oturtacağı 1.7 kilometre genişliğindeki aynalar ve güneş panelleriyle 2030'lara kadar bir milyondan fazla eve enerji sağlamayı planlıyor. Ancak şirketin CASSIOPeiA adını verdiği sürekli güneş ışığı toplayan tasarımı, sistemin konumu ne olursa olsun Güneş’e doğru dönmesini ve aynı zamanda yerdeki sabit bir alıcıya enerjiyi göndermesini gerektiriyor.

Tam Boyutta Gör Firma bu tasarım işe yaradığını ilk defa gösterdi ve enerji, kablosuz olarak laboratuvardaki bir ışığı yakmak için başarıyla yönlendirildi. Şirketin kurucusu Martin Soltau, enerjinin kablosuz olarak ışınlanmasını sağlayan 360 derecelik güç aktarım sistemi özelinde yaptığı açıklamada, "Bu dünyada bir ilk. Her zaman sabit enerji elde edebilirsiniz. Bunun gelecekteki enerji sistemlerimiz üzerinde gerçekten önemli bir etkisi olacak." dedi.

Tam Boyutta Gör Uzaya yerleştirilen Güneş panelleri, ışık yoğunluğu daha yüksek olduğu ve atmosfer, bulutlar ya da gece gibi faktörler olmadığı için yerde olduğundan 13 kat daha fazla enerji yakalayabiliyor. Bilim insanları uzayda toplanan güneş enerjisinin her ne kadar yer istasyonlarına aktarılırken bir kısım enerjisini kaybedecek olsalar da, yine de yerdeki güneş enerjisi üretimini ciddi oranda geride bırakacaklarını söylüyor.

Amaç sınırsız ve sürekli enerji üretimi

Günümüzde sürekli enerji üretimini nükleer enerji ve gaz türbinleri aracılığıyla sağlıyoruz. Ancak bunlar radyoaktif atık ve karbondioksit üretimi de yapıyor ki, bunlar iklim ve çevre için ciddi sorunlar oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan uzay tabanlı güneş enerjisi için en sınırlayıcı faktör uzun zamandır uydu fırlatma maliyetiydi, ancak bu maliyet artık önemli ölçüde düştü. Soltau, şirketinin şu anda Elon Musk'ın SpaceX şirketinin geliştirdiği Starship'i kullanma potansiyeli üzerine görüşmeler yaptığını söylüyor.

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Space Solar, hafif güneş panelleri ve güneş ışığını paneller üzerine yoğunlaştıracak bir ayna sistemi ile kilometre ölçekli bir uydu çiftliği geliştirmeyi planlıyor. Üretilen elektrik yüksek frekanslı radyo dalgalarına dönüştürülecek ve gigawatt ölçeğindeki güç yeryüzünde sabi alıcı istasyonuna gönderilecek. Space Solar, HARRIER adı verilen dünyanın ilk 360° kablosuz güç aktarım sistemi ile artık bunun mümkün olduğunu gösterdi.

Tam Boyutta Gör HARRIER teknolojisi sayesinde Space Solar, yörüngeye yerleştireceği uydularının yerdeki istasyona göre konumlanmasına artık ihtiyacın kalmadığını belirtiyor. Zira dediğimiz gibi sistem, 360 derecede gönderim yapabiliyor.

Space Solar, kablosuz her yöne güç aktarımına tik atmış durumda. SpaceX, Starship’te testlere devam etse de çok yakında bu hedef de tik işaretini alacak. Space Solar için sırada şimdi robotlar tarafından bu sistemlerin yörüngede kurulması var. Firmaya göre kurulacak uzay enerji istasyonu için 68 fırlatma gerekecek. Firmaya göre 10 yıl içinde buna maliyet etkin bir şekilde ulaşmak mümkün. Öte yandan Space Solar, uzaydan güneş enerjisi toplamak isteyen tek firma değil. Birleşik Krallık hükümeti bu alanda üniversitelere 5,7 milyon dolar fon sağladı. Avrupa Uzay Ajansı da Solaris programı aracılığıyla benzer bir program yürütüyor.

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