Avrupa doğalgaz kombilerini kaldırıyor: 2030'dan sonra binalar sıfır emisyon olacak

- Doğalgaz kombilerine teşvik kaldırılıyor
- Isı pompalarına talep artıyor
- Bina dış cepheleri yenilenecek
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Doğalgaz kombilerine teşvik kaldırılıyor
Ayrıca AB kurumları, 2040 yılına kadar doğalgaz kombilerinin kullanımdan kaldırılması amacıyla Ulusal Bina Yenileme Planlarına bir yol haritası eklenmesi konusunda anlaştı. 1 Ocak 2025 itibariyle AB ülkeleri, fosil yakıtlarla çalışan kombilerin kurulumu için herhangi bir mali teşvik sağlamayacak. Tasarı ayrıca ulusal hükümetlerin kombileri aşamalı olarak kaldırmaları için 2040 yılını hedef tarih olarak belirliyor. Ev ısıtması, tüm AB’nin CO2 emisyonlarının %12'sini oluşturuyor.
EEB'den Davide Sabbadin "Gazın evlerimizde bir geleceği yok" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “AB'nin bugünkü kararı hükümetlere, modası geçmiş ve çevreyi kirleten bir sektör için milyarları çarçur etmeyi bırakma sinyali veriyor. Ülkelerin 2040'tan önce ulusal bir aşamalı durdurma tarihi belirlemeleri için artık acil ve daha iddialı adımlar atmaları gerekiyor.”
Isı pompalarına talep artıyor
Temiz ısıtma alternatifleri kıta genelinde popülerlik kazanıyor. Avrupa ısı pompası satışları 2022 yılında %39 artarak yaklaşık 3 milyona ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Isı pompaları kombilere göre 3 ile 5 kat arası daha verimli çalışıyor.
Bina dış cepheleri yenilenecek
Konut dışı binalar için asgari enerji performans standartları (MEPS) üzerinde de anlaşmaya varıldı. Belirlenen çerçeveye göre, tüm konut dışı yapıların 2030 yılına kadar bugünün en düşük %16'lık performansını aşması ve 2033 yılına kadar %26'lık performans eşiğine ulaşması gerekecek.
Nihai hale gelmeden önce, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'ndeki ulusal hükümetlerin her birinin müzakerecileri tarafından varılan anlaşmayı onaylaması gerekiyor. Ancak bu adım bir formalite olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.