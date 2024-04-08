İstanbul Havalimanı, elektriğini güneşten karşılayan dünyanın ilk havalimanı olacak

Tam Boyutta Gör İstanbul Havalimanı’nın elektriğinin güneş enerjisinden karşılanması için İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından Eskişehir’e güneş enerjisi santrali kuruluyor. Yaklaşık 3 milyon metrekare alana 199,32 MW (megavat) gücünde 439 bin adet PV panel kurulumu yapılacak. Yıllık 340 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek ve böylelikle İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk havalimanı unvanına sahip olacak.

Eskişehir GES projesi için 212 milyon Euro yatırım yapılacak. Kurulum çalışmalarının bu yılın sonunda başlaması planlanıyor.

Net sıfır karbon emisyonu için çalışmalar sürüyor

İstanbul Havalimanı, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Eskişehir GES projesinin yanı sıra karbon emisyonunun azaltılması ve çevresel sürdürülebilirlik için çeşitli projeler yürütülüyor.

Geri dönüşüm yapılıyor

İstanbul Havalimanı’nın enerji tüketimi geçen sene yüzde 10,7 azaltıldı. Havaalanındaki atıkların yüzde 35’i geri dönüştürüldü. Tüketilen suyun yüzde 30’u geri kazanılmış sulardan temin edildi. Araç filolarının kademeli olarak elektrikli araçlara dönüşümü yapılıyor.

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Havalimanındaki atık sular atık su kanalizasyon sistemiyle toplanarak günlük 15 bin metreküp kapasiteye sahip arıtma tesisinde arıtılıyor. Analizi yapılan ve geri kazanılan su, peyzaj suyu olarak kuklanılıyor. Tüketilen suyun yüzde 35’i geri kazanılmış kaynaklardan sağlanıyor. Bu oranın artması için çalışmalar sürüyor.

Havalimanından toplanan katı atıkların da Katı Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisi'ne iletiliyor. Tesiste yarı otomatik ayrıştırma yapılıyor. Tehlikeli atıklar ise tartım işlemlerinin ardından Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahası'nda depolanıyor ve lisanslı geri kazanım ve bertaraf firmaları tarafından alınıyor. Evsel atıkları yakma tesislerinde, organik atıkları ise biyometanizasyon ve kompost tesislerinde değerlendirerek, döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu uygulamalar sayesinde atıkların yüzde 34'ü geri kazanılıyor.

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