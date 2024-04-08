İstanbul Havalimanı, elektriğini güneşten karşılayan dünyanın ilk havalimanı olacak

Eskişehir GES projesi için 212 milyon Euro yatırım yapılacak. Kurulum çalışmalarının bu yılın sonunda başlaması planlanıyor.
Net sıfır karbon emisyonu için çalışmalar sürüyor
İstanbul Havalimanı, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Eskişehir GES projesinin yanı sıra karbon emisyonunun azaltılması ve çevresel sürdürülebilirlik için çeşitli projeler yürütülüyor.
Geri dönüşüm yapılıyor
İstanbul Havalimanı’nın enerji tüketimi geçen sene yüzde 10,7 azaltıldı. Havaalanındaki atıkların yüzde 35’i geri dönüştürüldü. Tüketilen suyun yüzde 30’u geri kazanılmış sulardan temin edildi. Araç filolarının kademeli olarak elektrikli araçlara dönüşümü yapılıyor.
Havalimanındaki atık sular atık su kanalizasyon sistemiyle toplanarak günlük 15 bin metreküp kapasiteye sahip arıtma tesisinde arıtılıyor. Analizi yapılan ve geri kazanılan su, peyzaj suyu olarak kuklanılıyor. Tüketilen suyun yüzde 35’i geri kazanılmış kaynaklardan sağlanıyor. Bu oranın artması için çalışmalar sürüyor.
Havalimanından toplanan katı atıkların da Katı Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisi'ne iletiliyor. Tesiste yarı otomatik ayrıştırma yapılıyor. Tehlikeli atıklar ise tartım işlemlerinin ardından Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahası'nda depolanıyor ve lisanslı geri kazanım ve bertaraf firmaları tarafından alınıyor. Evsel atıkları yakma tesislerinde, organik atıkları ise biyometanizasyon ve kompost tesislerinde değerlendirerek, döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu uygulamalar sayesinde atıkların yüzde 34'ü geri kazanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...