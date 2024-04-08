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    Anlık Bildirim

    İstanbul Havalimanı, elektriğini güneşten karşılayan dünyanın ilk havalimanı olacak

    İstanbul Havalimanı'nın tükettiği elektriğin tamamının güneş enerjisinden karşılanması için Eskişehir'e yaklaşık 200 MW gücünde güneş enerjisi santrali kuruluyor.
    İstanbul Havalimanı, elektriğini güneşten karşılayacak Tam Boyutta Gör
    İstanbul Havalimanı’nın elektriğinin güneş enerjisinden karşılanması için İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından Eskişehir’e güneş enerjisi santrali kuruluyor. Yaklaşık 3 milyon metrekare alana 199,32 MW (megavat) gücünde 439 bin adet PV panel kurulumu yapılacak. Yıllık 340 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek ve böylelikle İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk havalimanı unvanına sahip olacak.

    Eskişehir GES projesi için 212 milyon Euro yatırım yapılacak. Kurulum çalışmalarının bu yılın sonunda başlaması planlanıyor.

    Net sıfır karbon emisyonu için çalışmalar sürüyor

    İstanbul Havalimanı, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Eskişehir GES projesinin yanı sıra karbon emisyonunun azaltılması ve çevresel sürdürülebilirlik için çeşitli projeler yürütülüyor.

    Geri dönüşüm yapılıyor

    İstanbul Havalimanı’nın enerji tüketimi geçen sene yüzde 10,7 azaltıldı. Havaalanındaki atıkların yüzde 35’i geri dönüştürüldü. Tüketilen suyun yüzde 30’u geri kazanılmış sulardan temin edildi. Araç filolarının kademeli olarak elektrikli araçlara dönüşümü yapılıyor.

    Havalimanındaki atık sular atık su kanalizasyon sistemiyle toplanarak günlük 15 bin metreküp kapasiteye sahip arıtma tesisinde arıtılıyor. Analizi yapılan ve geri kazanılan su, peyzaj suyu olarak kuklanılıyor. Tüketilen suyun yüzde 35’i geri kazanılmış kaynaklardan sağlanıyor. Bu oranın artması için çalışmalar sürüyor. 

    Havalimanından toplanan katı atıkların da Katı Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisi'ne iletiliyor. Tesiste yarı otomatik ayrıştırma yapılıyor. Tehlikeli atıklar ise tartım işlemlerinin ardından Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahası'nda depolanıyor ve lisanslı geri kazanım ve bertaraf firmaları tarafından alınıyor. Evsel atıkları yakma tesislerinde, organik atıkları ise biyometanizasyon ve kompost tesislerinde değerlendirerek, döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu uygulamalar sayesinde atıkların yüzde 34'ü geri kazanılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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