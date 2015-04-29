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Altın kaplatılan Apple Watch 1400 dolara mal edilebiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,2b
1
8
iPod / iPod Touch
Oğuz Avcı
Editör
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Altın kaplatılan Apple Watch 1400 dolara mal edilebiliyor
Apple yeni akıllı saati Apple Watch'ın satışlarına bir süredir belirli ülkelerde başlamış durumda. Çıktığı günden bu yana tartışma konusu olan saat özellikle fiyatlarıyla tepki çekmişti. En ucuz versiyonu 350 dolardan başlayan modelin paslanmaz çelikten üretilen varyasyonları 1100 dolara kadar ulaşıyordu.

Fiyatlar bununla da sınırlı değil. Dileyen tüketiciler fiyatı 10 000 - 17 000 dolar arasında değişen altın kasa modeller de mevcut. Ancak fiyatı çok yüksek olan bu modellere sınırlı bir kitle ulaşabiliyor. Bu konuda ise Viyetnam'lı bir lüks takı uzmanının çözümü mevcut.
Sunulan çözüm ise oldukça basit ; altın kasalı bir Apple Watch almak yerine alüminyum modellerden birini alıp altıp kaplatmak. Bu çözümün maliyetinin ise yaklaşık 1000 dolar olduğu belirtiliyor. Aynı ayardaki altın kasanın üzerine kaplandığında yaklaşık 400 dolar olan model 1000 dolar masrafla toplamda 1400 dolara altın görünüme kavuşturulabiliyor. Bu fiyat ise altın kasalı modellerin satış fiyatının yaklaşık %10'u kadar. Bu ilginç çözümün ne kadar insan tarafından tercih edileceği ise merak konusu.
Altın kaplatılan Apple Watch 1400 dolara mal edilebiliyor
 

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UnInvited_Guest 4 yıl en beğenilen
Şu saat çıktığından beri fiyatından başka hiçbir haber olmadı. Hep aynı saçma haberler.
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Fenomenon 4 yıl
Oooo ne kadar ucuzmuş ya. Hemen 10 tane sipariş veriyorum.
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UnInvited_Guest 4 yıl en beğenilen
Şu saat çıktığından beri fiyatından başka hiçbir haber olmadı. Hep aynı saçma haberler.
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doctor_bey 4 yıl
Apple bunlara pabuç bırakmaz, kesin bir şeyler yapar ve bu Viyetnam'lıları dava eder, ve iş yatar.
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Mar00N 4 yıl
Ne işsizler var su dünyada. Adamlar nelerle uğraşıyor.
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multiTYRT 4 yıl
Ona gerek bile yok.

Daha temiz ve dikkatli çalışılırsa orijinali gibi olur
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KaraAy_ 4 yıl multiTYRT
multiTYRT
Ona gerek bile yok.

Daha temiz ve dikkatli çalışılırsa orijinali gibi olur




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OverClocK1ng 4 yıl
Saatin çevresi altından olsa ne olmasa ne. Ne gereksiz işler. Onun yerine faydalı bir şeyler yapsalar..
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@koray.tekler 4 yıl
Sadece 1400 dolar mı?
Ucuzmuş yahu
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