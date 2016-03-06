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Amazon Echo Dot'u sadece sesinizle satın alabileceksiniz

Apple'ın Siri'si ile başlayan ve Google Now, S Voice ve Cortana gibi örneklerle devam eden dijital asistan trendine son olarak katılan firma Amazon oldu. Amazon konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon'un dijital asistan trendine farklı bir açıdan yaklaştığı ve harici bir donanım üzerinde sunduğu Echo, artık kocaman bir aile oldu. Echo Dot ve Amazon Tap adındaki iki yeni asistan, düşük maliyetli olmasının yanısıra bazı farklı özelliklere de sahip.

Amazon Echo nedir?


Amazon Echo modelini kısaca hatırlamak gerekirse, yedi adet mikrofonla hem gürültü kirliliğini engelleyen hem de oda içerisinde herhangi bir noktadan sesleri çok net bir şekilde algılayabilen Echo, gerekli kelimeleri telaffuz ettiğiniz anda uyanıyor ve gerekli bilgileri araştırmaya koyuluyor. Cihaz kullanıcısının konuşma düzenini ve kelime dağarcığını öğrenerek daha detaylı aramalar ve teklifler yapabiliyor.

Mobil cihazlara bağımlı olmadığı için cihazla etkileşim ses üzerinden oluyor. Verdiğiniz komutları algılayan cihaz WiFi üzerinden internete bağlanarak araştırma yapıyor ve istediğiniz bilgileri sesli olarak size iletiyor. Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanarak da Spotify gibi kaynaklardan müzik aktarımı yapabilmeniz ve yüksek ses kalitesi ile dinleyebilmeniz mümkün. Uyumlu uygulaması ile alarm kurma veya farklı fonksiyonlar atama biri işlemler de yapabiliyorsunuz.

Echo Dot ve Amazon Tap


Echo Dot yine abisi gibi fonksiyonlara imza atabiliyor ancak güçlü hoparlörü mevcut değil. Sadece alarm gibi sesler için küçük bir hoparlör eklenmiş. Echo Dot daha çok ses sistemlerini Orijinal Echo'ya dönüştürmeye yarıyor. Yani Bluetooth veya kablo üzerinden harici ses sistemlerine bağlanarak, kullanıcı ile etkileşime geçebiliyor.
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Amazon Tap ise biraz daha kısa boylu ve her zaman dinleme özelliği yok. Bir tuşa basarak aktive ediyorsunuz ve hoparlörü üzerinden sizinle iletişime geçiyor. Ayrıca dahili bataryası ile 9 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Tüm Echo ailesine, gelişmiş Alexa ses tanıma yazılımı güç veriyor.

Amazon, bir dijital asistandan ziyade, evinizi kontrol edebilen bir sistem geliştirmek amacında. Bu bakımdan, Alexa tabanlı cihazlar Nest, Honeywell gibi akıllı termostatları kontrol etmeye başlayacak. Gelecekte, daha fazla cihazın kapsama alanına alınması bekleniyor. Echo Dot için fiyat etiketi 90$ iken, Amazon Tap için 130$ olarak belirlenmiş.

Echo Dot modelinin özelliği, sadece Amazon Prime üyelerine yönelik olması ve sesli komutlarla satın alınabilmesi. Bunun haricinde, sayfa üzerinde tıklama gibi hareketlerle satın almak mümkün değil. Kaynaklar, Amazon Echo ve Fire TV üzerindeki Alexa motoruyla, ürünün satın alınabileceğini belirtiyor.
 

http://www.slate.com/blogs/moneybox/2016/03/03/amazon_s_echo_dot_and_tap_are_part_of_a_plot_to_control_your_living_room.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1ses1 3 yıl
Satış rakamlarını çok merak ediyorum.
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