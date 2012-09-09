Amazon, Kindle Fire HD modellerinde kilit ekranı reklam uygulamasını ücretli olarak kaldıracak





http://allthingsd.com/20120908/kindle-fire-owners-can-opt-out-of-ads-for-15/?mod=atdtweet

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Ekosistemini yeni müşterilerle genişleten firmaların en büyük gelir kollarından birisi reklam haline geliyor. Fiyat-performans anlamında oldukça başarılı Kindle Fire tabletiyle yüksek satış rakamları elde eden Amazon, zarar etmeyi göze alarak ekosistemini yeni müşterilerle genişletmeyi başarmıştı. Yeni tabletlerinde ise Amazon'un zorunlu bir reklam politikası uygulayacağı daha önce belirtilmişti.Kindle Fire HD modellerinde Amazon, kilit ekranına reklam uygulaması başlatacağına önce değinmemesine rağmen, eleştiriler sonrasında konuya açıklık getirmek zorunda kalmıştı. Kindle Fire HD sahiplerinin bu uygulamanın dışında kalmak gibi bir seçenekleri bulunmuyor.Bununla birlikte Amazon, şartlı olarak reklam gösterimlerinden kaçınmanın yolunu açtı. Bir defalığına 15$ ödeme yapan kullanıcılar yeni tabletlerindeki reklam gösterimlerden de kurtulmuş olacak. Yani reklam gösterimi istemeyen kullanıcılar tabletlerinin ücreti üzerine 15$ daha ek ödeme yapmak zorunda kalacak.Amazon'un büyük yatırım yaptığı Kindle Fire tabletlerinden artık gelir elde etmek istediği görülüyor. İlk Kindle Fire tabletinin satış rekorları kırması ve yeni tabletlerin de yüksek rakamlara ulaşacağının beklenmesi, Amazon'un da yeni tabletlerden beklentilerini artırmış görünüyor. Ancak bu uygulamanın büyük tartışmaları da beraberinde getireceği kesin.