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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon, Kindle Fire HD modellerinde kilit ekranı reklam uygulamasını ücretli olarak kaldıracak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekosistemini yeni müşterilerle genişleten firmaların en büyük gelir kollarından birisi reklam haline geliyor. Fiyat-performans anlamında oldukça başarılı Kindle Fire tabletiyle yüksek satış rakamları elde eden Amazon, zarar etmeyi göze alarak ekosistemini yeni müşterilerle genişletmeyi başarmıştı. Yeni tabletlerinde ise Amazon'un zorunlu bir reklam politikası uygulayacağı daha önce belirtilmişti.

Kindle Fire HD modellerinde Amazon, kilit ekranına reklam uygulaması başlatacağına önce değinmemesine rağmen, eleştiriler sonrasında konuya açıklık getirmek zorunda kalmıştı. Kindle Fire HD sahiplerinin bu uygulamanın dışında kalmak gibi bir seçenekleri bulunmuyor.

Bununla birlikte Amazon, şartlı olarak reklam gösterimlerinden kaçınmanın yolunu açtı. Bir defalığına 15$ ödeme yapan kullanıcılar yeni tabletlerindeki reklam gösterimlerden de kurtulmuş olacak. Yani reklam gösterimi istemeyen kullanıcılar tabletlerinin ücreti üzerine 15$ daha ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

Amazon'un büyük yatırım yaptığı Kindle Fire tabletlerinden artık gelir elde etmek istediği görülüyor. İlk Kindle Fire tabletinin satış rekorları kırması ve yeni tabletlerin de yüksek rakamlara ulaşacağının beklenmesi, Amazon'un da yeni tabletlerden beklentilerini artırmış görünüyor. Ancak bu uygulamanın büyük tartışmaları da beraberinde getireceği kesin.

http://allthingsd.com/20120908/kindle-fire-owners-can-opt-out-of-ads-for-15/?mod=atdtweet Yorum Yaz
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jenizaro 7 yıl
Alır almaz rootlariz. Bırak reklami cihaz kendini hangi firmanin urettigini bile unutur :D
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erci501 7 yıl
bende kindle ı bişey zannetmiştim. kilit ekranında reklam mı olurmuş.
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simaros 7 yıl
b.kunu çıkardıktan sonra ucuzluğun ne manası var
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slymn_mndrl 7 yıl
engurlu
Hayret !! Ac gozlu apple nasil akil edemedi bunu

seni de anliyorum. iphone tanitim günü yaklasiyoya duramiyosun yerinde, ne yapsam da konuyu iphone a baglayip tas atsam?
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engurlu 7 yıl
Hayret !! Ac gozlu apple nasil akil edemedi bunu
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cagataykoroglu 7 yıl
Büyük saçmalık.
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CooL_ROMEO 7 yıl
ALO?!. KİMSİNİZ?!.
HOHAHAHA!!!
SANA...
( anladınız siz onu banlatmayın beni :) )
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Like a Sir 7 yıl
ad block engellemiyor mu zaten bunları ?
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