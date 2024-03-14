Tüm zamanların en unutulmaz kurgusal karakterleri

Gerçek hayat uzun zamandır literatüre ilham veriyor. Film karakterlerinden klasik romanlara ve hatta oyunlara kadar bazı kurgusal karakterler ön plana çıktı ve dünyaya bakışımızı değiştirdi. Erkek & kadın kurgusal karakterler tüm nesilleri etkiledi ve hatta birçoğumuz kurgusal karakterlere aşık olma hastalığına bile tutulduk. Hikayeleriyle bize dünyayı biraz daha farklı algılamayı da öğrettiler. En klasiklerden modern literatüre kadar tüm zamanların en iyi kurgusal karakter isimlerini listeledik.

En iyi kurgusal karakterler 🎬 Tam Boyutta Gör Kurgusal karakter, bir kitap ya da film gibi bir anlatıda uydurulmuş bir kişi veya varlıktır. Yazarlar, uydurmaca karakterleri tarihi şahsiyetlerden, duydukları hikayelerden, tanıdıklarından ya da başka eserlerdeki karakterlerden ilham alarak oluştururlar. Batman, Kaptan Amerika, Mickey Mouse, Pinokyo, Örümcek Adam gibi çizgi roman ve çizgi film karakterleri, kurgusal karakter örnekleri olarak gösterilebilir. Akılda kalan kitaptaki karakterler bunun tersine okuyucunun hayal gücüne dayanır ancak sıklıkla TV, film ve oyun uyarlaması olarak ortaya çıkarlar. Açlık Oyunları filminde başrol oynayan popüler kadın kurgusal karakter Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) veya Game of Thrones dizisindeki erkek kurgusal karakter Jon Snow (Kit Harrington) gibi. İşte en ünlü kurgusal karakterler: Son Goku: Dragon Ball karakteridir. Mickey Mouse: Miki Fare, çizgi film karakteridir. James Bond: İngiliz romancı Ian Fleming tarafından oluşturulmuştur. Bugs Bunny: Warner Bros tarafından oluşturulmuş bir çizgi film karakteridir. Batman: Bill Finger ve Bob Kane tarafından DC Comics için oluşturulmuş süper kahramandır. Darth Vader: Star Wars (Yıldız Savaşları) evreninde yer alan kurgusal bir karakterdir. Peter Pan: J.M. Barrie’nin oluşturduğu ünlü kurgusal karakterdir. Homer Simpson: Simpsonlar’da yer alan kurgusal karakterdir. King Kong: Birçok film ve animasyonda gözüken devasa kurgusal gorildir. Örümcek Adam: Marvel Comics tarafından yayınlanan çizgi romanlardaki süper kahramandır. Barbie: Ruth Handler tarafından oyuncak şirketi Mattel için oluşturulmuştur. Spock: Gene Roddenberry tarafından Star Trek için oluşturulmuştur. Joker: Jerry Robinson, Bill Finger ve Bob Kane tarafından oluşturulan süper kötü ve kurgusal karakterdir. Winnie the Pooh: A.A. Milne tarafından oluşturulan ayı karakteridir. Temel Reis: E.C. Segar’ın oluşturduğu dünyaca ünlü, ıspanak yiyerek güçlenen çizgi roman karakteridir. SüngerBob: Stephen Hillenburg tarafından oluşturulmuştur. Big Bird: Minik Kuş, çocuk TV programı Susam Sokağı’ndaki bir karakterdir. Jon Snow: Game of Thrones karakteridir. Norman Bates: Robert Bloch’un korku romanı Psycho’nun baş kahramanıdır. Marty McFly: Geleceğe Dönüş film serisinin baş kahramanı olan kurgusal karakterdir. Charlie Brown: Charles M. Shultz tarafından oluşturulan Peanuts isimli çizgi dizideki popüler karakterdir. E.T.: Melissa Mathison tarafından film için oluşturulmuştur. Wonder Woman: DC Comics için oluşturulan kadın süper kahramanıdır. Lassie: Kurgusal bir dişi Rough Collie köpeğidir. Fred Çakmaktaş: Taş Devri çizgi filminin kurgusal karakteridir. Kurbağa Kermit: Jim Henson’ın oluşturduğu kukladır. Susam Sokağı (1969) ve The Muppet Show (1976) ile popüler olmuştur. Yoda: George Lucas tarafından oluşturulan Yıldız Savaşları karakteridir. Zorro: Johnston McCulley tarafından oluşturulan hayali karakterdir. Mario: Shigeru Miyamoto tarafından Donkey Kong oyunu için oluşturulmuştur. Willy Wonka: Roald Dahl tarafından Charlie ve Çikolata Fabrikası adlı çocuk romanı için oluşturulmuştur. Hulk: Stan Lee ve Jack Kirby tarafından oluşturulan Marvel Comics karakteridir. Scooby-Doo: Joe Ruby ve Ken Spears tarafından oluşturulan köpek karakteridir. Eric Cartman: South Park çizgi dizideki karakterlerden biridir. Pikachu: Atsuko Nishida ve Ken Sugimori tarafından Pokemon oyunu ve anime serisi için oluşturulmuştur. Freddy Krueger: Wes Craven tarafından Elm Sokağı Kabusu filmi için oluşturulmuştur. Jason Voorhees: Victor Miller tarafından 13. Cuma filmi için oluşturulmuştur. Tony Stark (Iron Man): Demir Adam, Marvel Comics’in yarattığı karakterlerden biridir. Porky Pig: Domuz Porky, Looney Tunes ve Merrie Melodies’teki çizgi film karakteridir. Don Draper: Matthew Weiner tarafından Mad Men dizisi için oluşturulmuştur. Cliff Huxtable: The Cosby Show’un kurgusal karakteri ve ana kahramanıdır. Shrek: William Steig tarafından Shrek! adlı çocuk kitabı için oluşturulmuştur. Daha sonra filme uyarlanmıştır. Optimus Prime: Dennis O’Neil tarafından Transformers oyuncak serisi için oluşturulmuştur. Sonic the Hedgehog: Naoto Ohshima ve Yuji Uekawa tarafından aynı adlı Sega Genesis oyunu için oluşturulmuştur.

Harry Potter karakterleri (oyuncuları) isimleri & rolleri 1 hf. önce eklendi

Sinema tarihinin en iyi 50 film karakteri 🎥 Tam Boyutta Gör Filmler, güçlü hikaye anlatımı ve unutulmaz karakterlerle bizleri büyülüyor. Havalı kahramanlardan şeytanı parmağında oynatan kötü karakterlere, uyumsuzlardan esrarengiz anti kahramanlara kadar beyazperde bizi hafızalarımıza kazınan çok sayıda benzersiz kişilikle tanıştırdı. İşte tüm zamanların en unutulmaz ve sevilen film karakterleri: Indiana Jones (Harrison Ford) James Bond (Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig) Han Solo (Harrison Ford) - Star Wars filmleri Batman (Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale) Joker (Cesar Romero, Mark Hamill (voice), Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto) John McClane (Bruce Willis) - Zor Ölüm filmleri Tyler Durden (Brad Pitt) - Dövüş Kulübü Darth Vader (David Prowse, James Earl Jones (voice), Sebastian Shaw, Hayden Christensen) - Yıldız Savaşları Michael Corleone (Al Pacino) - The Godfather üçlemesi Marty McFly (Michael J. Fox) - Geleceğe Dönüş üçlemesi Iron Man (Robert Downey Jr.) - Marvel Sinematik Evreni Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) - Karayip Korsanları serisi Aragorn (Viggo Mortensen) - Yüzüklerin Efendisi üçlemesi Loki (Tom Hiddleston) - Marvel Sinematik Evreni Doc Brown (Christopher Lloyd) - Geleceğe Dönüş üçlemesi ve Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı Travis Bickle (Robert De Niro) - Taxi Driver Forrest Gump (Tom Hanks) - Forrest Gump The Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger) - Terminatör serisi Gandalf (Ian McKellen) - Yüzüklerin Efendisi serisi ve Hobbit filmleri Peter Venkman (Bill Murray) - Hayalet Avcılar 1 & 2 Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) - Ucuz Roman Rocky Balboa (Sylvester Stallone) - Rocky serisi Yoda (Frank Oz) - Star Wars serisi Amy Dunne (Rosamund Pike) - Gone Girl Kaptan Amerika (Chris Evans) - Marvel Sinematik Evreni Luke Skywalker (Mark Hamill) - Star Wars filmleri Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness, Ewan McGregor) - Yıldız Savaşları film serisi Vito Corleone (Marlon Brando, Robert De Niro) - Baba & Baba II Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) - Açlık Oyunları serisi Sarah Connor (Linda Hamilton, Emilia Clarke) - Terminatör serisi Ace Ventura (Jim Carrey) - Hayvan Dedektifi Bilbo Baggins (Ian Holm, Martin Freeman) - The Lord of The Rings ve Hobbit üçlemesi E.T. (Pat Welsh'in sesiyle) - E.T. The Extra-Terrestrial Wolverine (Hugh Jackman, Troye Sivan) - X men filmleri Gollum (Andy Serkis) - Yüzüklerin Efendisi 1 & 2 & 3, Hobbit: Beklenmedik Yolculuk Harry Potter (Daniel Radcliffe) - Harry Potter film serisi Neo (Keanu Reeves) - Matrix 1 & 2 & 3 Tony Montana (Al Pacino) - Yaralı Yüz Kaptan Kirk (William Shatner, Chris Pine) - Star Trek serisi V (Hugo Weaving) - V For Vendetta Woody (Tom Hanks'in sesiyle) - Oyuncak Hikayesi serisi Bane (Jeep Swenson (Batman ve Robin), Tom Hardy (Kara Şövalye Yükseliyor) Red (Morgan Freeman) - Esaretin Bedeli Ethan Hunt (Tom Cruise) - Görevimiz Tehlike serisi Groot (Vin Diesel/ Krystian Godlewski) - Galaksinin Koruyucuları Wednesday Addams (Christina Ricci) - Addams Ailesi filmleri Maximus (Russell Crowe) - Gladyatör Optimus Prime (Peter Cullen'ın sesiyle) - Transformers serisi

Harry Potter, Black Panther, John Wick, Sherlock Holmes, Joker ve daha nice popüler, zeki, güçlü ve kötü kategorisine giren kurgusal karakter var ve bu karakterlerin filmleri gişe rekorları kırıyor. Bu rehber yazıda tüm zamanların en unutulmaz kurgusal karakterlerine ve sinema dünyasının dikkat çekici film karakterlerine yer verdik.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.