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    Tüm zamanların en unutulmaz kurgusal karakterleri

    Hafızalara kazınan kurgusal karakter isimleri listesiyle karşınızdayız. İşte film, televizyon, edebiyat ve popüler kültürün en ikonik, tanınmış ve sevilen kurgusal karakterleri:

    Gerçek hayat uzun zamandır literatüre ilham veriyor. Film karakterlerinden klasik romanlara ve hatta oyunlara kadar bazı kurgusal karakterler ön plana çıktı ve dünyaya bakışımızı değiştirdi. Erkek & kadın kurgusal karakterler tüm nesilleri etkiledi ve hatta birçoğumuz kurgusal karakterlere aşık olma hastalığına bile tutulduk. Hikayeleriyle bize dünyayı biraz daha farklı algılamayı da öğrettiler. En klasiklerden modern literatüre kadar tüm zamanların en iyi kurgusal karakter isimlerini listeledik.

    En iyi kurgusal karakterler 🎬

    en popüler kurgusal karakter isimleri Tam Boyutta Gör
    Kurgusal karakter, bir kitap ya da film gibi bir anlatıda uydurulmuş bir kişi veya varlıktır. Yazarlar, uydurmaca karakterleri tarihi şahsiyetlerden, duydukları hikayelerden, tanıdıklarından ya da başka eserlerdeki karakterlerden ilham alarak oluştururlar. Batman, Kaptan Amerika, Mickey Mouse, Pinokyo, Örümcek Adam gibi çizgi roman ve çizgi film karakterleri, kurgusal karakter örnekleri olarak gösterilebilir. Akılda kalan kitaptaki karakterler bunun tersine okuyucunun hayal gücüne dayanır ancak sıklıkla TV, film ve oyun uyarlaması olarak ortaya çıkarlar. Açlık Oyunları filminde başrol oynayan popüler kadın kurgusal karakter Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) veya Game of Thrones dizisindeki erkek kurgusal karakter Jon Snow (Kit Harrington) gibi. İşte en ünlü kurgusal karakterler:
    1. Son Goku: Dragon Ball karakteridir.
    2. Mickey Mouse: Miki Fare, çizgi film karakteridir.
    3. James Bond: İngiliz romancı Ian Fleming tarafından oluşturulmuştur.
    4. Bugs Bunny: Warner Bros tarafından oluşturulmuş bir çizgi film karakteridir.
    5. Batman: Bill Finger ve Bob Kane tarafından DC Comics için oluşturulmuş süper kahramandır.
    6. Darth Vader: Star Wars (Yıldız Savaşları) evreninde yer alan kurgusal bir karakterdir.
    7. Peter Pan: J.M. Barrie’nin oluşturduğu ünlü kurgusal karakterdir.
    8. Homer Simpson: Simpsonlar’da yer alan kurgusal karakterdir.
    9. King Kong: Birçok film ve animasyonda gözüken devasa kurgusal gorildir.
    10. Örümcek Adam: Marvel Comics tarafından yayınlanan çizgi romanlardaki süper kahramandır.
    11. Barbie: Ruth Handler tarafından oyuncak şirketi Mattel için oluşturulmuştur.
    12. Spock: Gene Roddenberry tarafından Star Trek için oluşturulmuştur.
    13. Joker: Jerry Robinson, Bill Finger ve Bob Kane tarafından oluşturulan süper kötü ve kurgusal karakterdir.
    14. Winnie the Pooh: A.A. Milne tarafından oluşturulan ayı karakteridir.
    15. Temel Reis: E.C. Segar’ın oluşturduğu dünyaca ünlü, ıspanak yiyerek güçlenen çizgi roman karakteridir.
    16. SüngerBob: Stephen Hillenburg tarafından oluşturulmuştur.
    17. Big Bird: Minik Kuş, çocuk TV programı Susam Sokağı’ndaki bir karakterdir.
    18. Jon Snow: Game of Thrones karakteridir.
    19. Norman Bates: Robert Bloch’un korku romanı Psycho’nun baş kahramanıdır.
    20. Marty McFly: Geleceğe Dönüş film serisinin baş kahramanı olan kurgusal karakterdir.
    21. Charlie Brown: Charles M. Shultz tarafından oluşturulan Peanuts isimli çizgi dizideki popüler karakterdir.
    22. E.T.: Melissa Mathison tarafından film için oluşturulmuştur.
    23. Wonder Woman: DC Comics için oluşturulan kadın süper kahramanıdır.
    24. Lassie: Kurgusal bir dişi Rough Collie köpeğidir.
    25. Fred Çakmaktaş: Taş Devri çizgi filminin kurgusal karakteridir.
    26. Kurbağa Kermit: Jim Henson’ın oluşturduğu kukladır. Susam Sokağı (1969) ve The Muppet Show (1976) ile popüler olmuştur.
    27. Yoda: George Lucas tarafından oluşturulan Yıldız Savaşları karakteridir.
    28. Zorro: Johnston McCulley tarafından oluşturulan hayali karakterdir.
    29. Mario: Shigeru Miyamoto tarafından Donkey Kong oyunu için oluşturulmuştur.
    30. Willy Wonka: Roald Dahl tarafından Charlie ve Çikolata Fabrikası adlı çocuk romanı için oluşturulmuştur.
    31. Hulk: Stan Lee ve Jack Kirby tarafından oluşturulan Marvel Comics karakteridir.
    32. Scooby-Doo: Joe Ruby ve Ken Spears tarafından oluşturulan köpek karakteridir.
    33. Eric Cartman: South Park çizgi dizideki karakterlerden biridir.
    34. Pikachu: Atsuko Nishida ve Ken Sugimori tarafından Pokemon oyunu ve anime serisi için oluşturulmuştur.
    35. Freddy Krueger: Wes Craven tarafından Elm Sokağı Kabusu filmi için oluşturulmuştur.
    36. Jason Voorhees: Victor Miller tarafından 13. Cuma filmi için oluşturulmuştur.
    37. Tony Stark (Iron Man): Demir Adam, Marvel Comics’in yarattığı karakterlerden biridir.
    38. Porky Pig: Domuz Porky, Looney Tunes ve Merrie Melodies’teki çizgi film karakteridir.
    39. Don Draper: Matthew Weiner tarafından Mad Men dizisi için oluşturulmuştur.
    40. Cliff Huxtable: The Cosby Show’un kurgusal karakteri ve ana kahramanıdır.
    41. Shrek: William Steig tarafından Shrek! adlı çocuk kitabı için oluşturulmuştur. Daha sonra filme uyarlanmıştır.
    42. Optimus Prime: Dennis O’Neil tarafından Transformers oyuncak serisi için oluşturulmuştur.
    43. Sonic the Hedgehog: Naoto Ohshima ve Yuji Uekawa tarafından aynı adlı Sega Genesis oyunu için oluşturulmuştur.

    Gerçek kişilere dayanan kurgusal karakterler

    gerçek hayattan esinlenilen kurgusal karakterler Tam Boyutta Gör
    Kurgunun çoğu zaman gerçek hayata ilham verdiğini söylerler ancak bazen tersi olabilir. Sinemanın en ikonik kurgusal karakterlerinden bazıları gerçek insanlardan etkilenerek oluşturulmuştur. İkonik kurgusal karakterlerden bazılarını tanımayabilirsiniz, varlıkları veya yaptıkları hikayenin yaratıcısına ilham veren sıradan insanlardır. Bazıları ise daha önce mutlaka gördüğünüz, sıra dışı hayatlarıyla toplumumuzu ve sinema tarihini şekillendirmeye yardımcı olan ünlü isimlerdir. İşte gerçek kişilerden esinlenerek oluşturulmuş 10 kurgusal karakter:

    1️⃣ Indiana Jones

    indiana jones kim temsil ediyor Tam Boyutta Gör
    Indiana Jones'un kökleri gerçekte Roy Chapman Andrews adında bir doğa bilimci ve palentolojiste dayanıyor. Andrews, kariyerine New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde temizlikçi olarak başlayan ve çok geçmeden Endonezya, Çin ve Japonya'da nadir hayvan örnekleri toplayan keşif gezilerine çıkan gerçek bir kaşif. Andrews yetenekli bir hikaye anlatıcısıdır ve maceralarının çeşitli anlatımlarını yayınlayarak Indiana Jones'un kurgusal kahramanına ilham vermiştir.

    2️⃣ Popeye (Temel Reis)

    temel reis kimden esinlendi Tam Boyutta Gör
    Aşırı karikatürize doğası nedeniyle buna inanmak zor olsa da, Temel Reis’in aslında gerçek bir insan olan Denizci Adam'a dayandığı iddia ediliyor. Ancak, Temel Reis’i 1919'da yaratan E.C Segar, karakterini tek gözlü bir barmen olan Frank Fiegel'e dayandırdı. Fiegel'in süper gücünü açığa çıkarmak için ıspanak yemek yerine viski içmesinin daha muhtemel olduğu söyleniyor.

    3️⃣ Norman Bates

    norman bates nasıl bir karakter Tam Boyutta Gör
    Psikopat ana karakter Norman Bates, seri katil Ed Gein’den ilham alınarak oluşturulmuş. Robert Bloch’un Psycho adlı romanı ve pek çok uyarlamasında görülen Bates Motel'in sahibi Norman Bates'in o kadar karanlık ve tekinsiz bir hikayesi vardı ki sanki tamamen kurgu olması gerekiyormuş gibi geliyordu. Bölünmüş bir kişiliği olan Norman, kurbanlarını öldürürken annesinin ikinci kişiliğine bürünüyor. Ancak Norman'ın arkasındaki gerçek ilham, Norman'ın seri katil Ed Gein'den esinlenmesi kadar şok edici. Norman ve Gein, anneleri için tapınaklar yapan, kadın kıyafetleri giyen ve masumları öldüren sorunlu tiplerdir.

    4️⃣ Sherlock Holmes

    sherlock holmes kim Tam Boyutta Gör
    Sherlock Holmes, Profesör Joseph Bell’den ilham alınarak oluşturulmuş bir kurgusal karakter. Dedektif Sherlock Holmes’un olağanüstü sonuç çıkarma becerileri, gerçek insan yeteneklerinin ötesindedir. Ancak Holmes'un olağanüstü zekasına rağmen Arthur Conan Doyle, karakteri yaratırken gerçek hayattaki figür Joseph Bell'den ilham almış. Conan Doyle, Edinburgh Kraliyet Reviri’nde cerrah olan Bell ile 1877'de tanışmış ve öğrencilerin mesleklerini ve diğer kişisel ayrıntılarını, görünüşlerini ve davranışlarını gözlemleyerek çıkarabilme yeteneğinden etkilenmiş.

    5️⃣ Tony Stark

    tony stark iron man karakteri Tam Boyutta Gör
    Iron Man (Tony Stark), milyarder Howard Hughes’dan ilham alınarak oluşturulmuş bir karakter. Marvel Sinematik Evreni’nin en büyük kişiliklerinden biri ve uzun soluklu bir çizgi roman ikonu olan Iron Man olarak da bilinen Tony Stark, Elon Musk'tan Richard Branson’a kadar herkesle karşılaştırıldı. Ancak Stark için asıl ilham kaynağı, Iron Man'in ortak yaratıcısı Stan Lee'nin "bir mucit, bir maceracı, bir multi-milyarder, çapkın erkek ve son olarak bir kaçık" olarak adlandırdığı zengin mühendis Howard Hughes’dan geldi.

    6️⃣ Dr. Hannibal Lecter

    hannibal lecter kuzuların sessizliği Tam Boyutta Gör
    Kuzuların Sessizliği’nden bildiğimiz Hannibal Lecter, Dr. Alfredo Balli Trevino’dan ilham alınarak yaratılmış bir karakter. İzleyicilerin tamamen kurgu olduğunu düşündüğü karakterlerden biri, Kuzuların Sessizliği ve Thomas Harris'in romanları gibi filmlerdeki yamyam katil Dr. Hannibal Lecter. Harris, Lecter karakterini meslektaşını ve erkek arkadaşını öldüren ve Lecter'in ürkütücü zarafetine ve tüyler ürpertici çekiciliğine sahip olan Dr. Alfredo Ballí Treviño adında gerçekte Meksikalı bir cerrahtan ilham alarak oluşturmuş. Treviño, 1981 yılında işlediği suçlardan dolayı mahkum edildi ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hannibal başlangıçta Treviño'dan ilham almış olsa da karakteri aynı zamanda Ted Bundy ve Ed Kemper gibi diğer kötü şöhretli katillerin özelliklerini de içeriyor.

    7️⃣ Miss Piggy

    miss piggy muppet show karakteri Tam Boyutta Gör
    Muppet Show’daki Miss Piggy, jazz şarkıcısı Peggy Lee’den esinlenerek oluşturulmuş bir kurgusal karakter. Muppet’ların huysuz divası Miss Piggy, başlangıçta popüler jazz şarkıcısı Peggy Lee'den ilham alıyor; o kadar ki, şarkıcı yasal işlem başlatmadan önce Piggy Lee olarak biliniyor. Lee, Miss Piggy gibi güçlü iradeli, bağımsız bir kadın ancak Miss Piggy'nin ilkel eğilimlerini ve sevdiği Kurbağa Kermit'e karşı kontrolcü davranışlarını pek hoş karşılamadı.

    8️⃣ Rocky Balboa

    rocky balboa gerçekte kimdir Tam Boyutta Gör
    Rocky filminin yıldızı Rocky Balboa, boksör Rocco Francis “Rocky Marciano” Marchegiano’dan ilham alınarak oluşturulmuş bir karakter. Sylvester Stallone’nin Rocky Balboa'sı, ne kadar sert darbe alırsa alsın, pes etmeyen insanüstü bir kararlılığa sahip, klasik zavallı boksör. Bununla birlikte, olağanüstü doğasına rağmen Stallone’nin yarattığı Rocky, amansız dövüş tarzı, ağır sıklet şampiyonluk dövüşlerinde hala en yüksek nakavt-kazanma oranına sahip olduğu anlamına gelen Rocco Francis "Rocky Marciano" Marchegiano adında gerçek bir kişiye dayanıyor. Marchegiano, boksu namağlup bırakırken, kurgusal karakter Rocky, birçok rakibe karşı rövanş maçı yapmak zorunda kaldı.

    9️⃣ Molly Brown

    margaret brown titanic Tam Boyutta Gör
    Titanik sosyetesi Molly Brown, gemideki gerçek bir tarihi figürdü. Titanic, elbette, 1.500'den fazla kişinin ölümüne yol açan RMS Titanic'in gerçekteki batışına dayanıyor. Jack ve Rose'un Titanik'in merkezindeki aşk hikayesi bir kurgu. Ancak filmde Kathy Bates’in canlandırdığı Molly Brown da dahil olmak üzere bazı gerçek tarihi figürler bulunuyor. Gerçek hayattaki Molly, gemi batmadan sağ kurtulan Amerikalı bir sosyete. Diğer yolcuların hayatta kalmasına yardım ettiği için "Batırılamayan Molly Brown" olarak tanındı.

    🔟 Homer Simpson

    simpsonlarda babanın adı Tam Boyutta Gör
    Simpsonlar’daki karakterlerden Homer Simpsons, adını gerçek hayattaki Homer Philip Groening’den alıyor. Dünyanın en ünlü çizgi film babası ismini Simpsonlar'ın yaratıcısı Matt Groening'in babasından alıyor. Aynı şekilde çizgi filmde anne karakter olan Marge, gerçekte Simpsonlar’ın yarayıcısının annesi. Sosyal medyada Simpson kehanetleri olarak karşımıza çıkan çizgi filmdeki karakter gerçek insanlardan alınmış olsa da özellikleri tamamen kurgusal.

    Sinema tarihinin en iyi 50 film karakteri 🎥

    en popüler film karakterleri Tam Boyutta Gör
    Filmler, güçlü hikaye anlatımı ve unutulmaz karakterlerle bizleri büyülüyor. Havalı kahramanlardan şeytanı parmağında oynatan kötü karakterlere, uyumsuzlardan esrarengiz anti kahramanlara kadar beyazperde bizi hafızalarımıza kazınan çok sayıda benzersiz kişilikle tanıştırdı. İşte tüm zamanların en unutulmaz ve sevilen film karakterleri:
    1. Indiana Jones (Harrison Ford)
    2. James Bond (Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig)
    3. Han Solo (Harrison Ford) - Star Wars filmleri
    4. Batman (Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale)
    5. Joker (Cesar Romero, Mark Hamill (voice), Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto)
    6. John McClane (Bruce Willis) - Zor Ölüm filmleri
    7. Tyler Durden (Brad Pitt) - Dövüş Kulübü
    8. Darth Vader (David Prowse, James Earl Jones (voice), Sebastian Shaw, Hayden Christensen) - Yıldız Savaşları
    9. Michael Corleone (Al Pacino) - The Godfather üçlemesi
    10. Marty McFly (Michael J. Fox) - Geleceğe Dönüş üçlemesi
    11. Iron Man (Robert Downey Jr.) - Marvel Sinematik Evreni
    12. Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) - Karayip Korsanları serisi
    13. Aragorn (Viggo Mortensen) - Yüzüklerin Efendisi üçlemesi
    14. Loki (Tom Hiddleston) - Marvel Sinematik Evreni
    15. Doc Brown (Christopher Lloyd) - Geleceğe Dönüş üçlemesi ve Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı
    16. Travis Bickle (Robert De Niro) - Taxi Driver
    17. Forrest Gump (Tom Hanks) - Forrest Gump
    18. The Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger) - Terminatör serisi
    19. Gandalf (Ian McKellen) - Yüzüklerin Efendisi serisi ve Hobbit filmleri
    20. Peter Venkman (Bill Murray) - Hayalet Avcılar 1 & 2
    21. Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) - Ucuz Roman
    22. Rocky Balboa (Sylvester Stallone) - Rocky serisi
    23. Yoda (Frank Oz) - Star Wars serisi
    24. Amy Dunne (Rosamund Pike) - Gone Girl
    25. Kaptan Amerika (Chris Evans) - Marvel Sinematik Evreni
    26. Luke Skywalker (Mark Hamill) -  Star Wars filmleri
    27. Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness, Ewan McGregor) - Yıldız Savaşları film serisi
    28. Vito Corleone (Marlon Brando, Robert De Niro) - Baba & Baba II
    29. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) - Açlık Oyunları serisi
    30. Sarah Connor (Linda Hamilton, Emilia Clarke) - Terminatör serisi
    31. Ace Ventura (Jim Carrey) - Hayvan Dedektifi
    32. Bilbo Baggins (Ian Holm, Martin Freeman) - The Lord of The Rings ve Hobbit üçlemesi
    33. E.T. (Pat Welsh'in sesiyle) -  E.T. The Extra-Terrestrial
    34. Wolverine (Hugh Jackman, Troye Sivan) - X men filmleri
    35. Gollum (Andy Serkis) - Yüzüklerin Efendisi 1 & 2 & 3, Hobbit: Beklenmedik Yolculuk
    36. Harry Potter (Daniel Radcliffe) - Harry Potter film serisi
    37. Neo (Keanu Reeves) - Matrix 1 & 2 & 3
    38. Tony Montana (Al Pacino) - Yaralı Yüz
    39. Kaptan Kirk (William Shatner, Chris Pine) - Star Trek serisi
    40. V (Hugo Weaving) - V For Vendetta
    41. Woody (Tom Hanks'in sesiyle) - Oyuncak Hikayesi serisi
    42. Bane (Jeep Swenson (Batman ve Robin), Tom Hardy (Kara Şövalye Yükseliyor)
    43. Red (Morgan Freeman) - Esaretin Bedeli
    44. Ethan Hunt (Tom Cruise) - Görevimiz Tehlike serisi
    45. Groot (Vin Diesel/ Krystian Godlewski) - Galaksinin Koruyucuları
    46. Wednesday Addams (Christina Ricci) - Addams Ailesi filmleri
    47. Maximus (Russell Crowe) - Gladyatör
    48. Optimus Prime (Peter Cullen'ın sesiyle) - Transformers serisi

    Harry Potter, Black Panther, John Wick, Sherlock Holmes, Joker ve daha nice popüler, zeki, güçlü ve kötü kategorisine giren kurgusal karakter var ve bu karakterlerin filmleri gişe rekorları kırıyor. Bu rehber yazıda tüm zamanların en unutulmaz kurgusal karakterlerine ve sinema dünyasının dikkat çekici film karakterlerine yer verdik.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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