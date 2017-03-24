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Amazon, Ortadoğu'nun e-ticaret devi Souq.com’u satın alıyor

Ortadoğu'nun en önemli e-ticaret şirketi Souq.com'u satın almak için geçtiğimiz kasım ayından beri görüşmeleri sürdüren Amazon sonunda şirketle anlaşmaya vardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Amazon, Ortadoğu'nun e-ticaret devi Souq.com’u satın alıyor
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Dünyanın önde gelen e-ticaret şirketi Amazon; geçtiğimiz yıl Dubai merkezli Souq.com’un kurucusu Ronaldo Mouschawar’ın, şirketin satışa çıkarıldığını açıklamasıyla birlikte satın alma girişimlerinde bulunmuş ve 1 milyar dolarlık teklif götürmüştü. Kasım ayında götürülen tekliften bu yana aylarca süren uğraşlar sonunda Amazon, teklif götüren diğer şirketlerle de uzlaşarak Souq.com ile anlaştı. Anlaşma sonucu Amazon’un ne kadar ödeyeceği henüz netlik kazanmış değiş ancak şirkete yakın kaynaklar ödenecek ücretin 1 milyar doların altında olacağını ve bu satın almanın Amazon’un en çok para harcadığı anlaşma olmayacağını(2014’te Amazon Twitch’i 970 milyon dolar karşılığında satın almıştı.) dile getiriyor.

Tabi Amazon için bu anlaşmanın en önemli sonucu, ABD dışında; Çin, Japonya ve Avrupa’da çeşitli ortaklık ve satın alma anlaşmalarıyla belli bir pazara sahip olan şirket artık Ortadoğu pazarında da önemli bir müşteri kitlesine sahip olabilecek zira Ortadoğu’nun Amazon’u olarak nitelendirilen Souq.com; Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın önde gelen akıllı telefon pazarlarına satış yapmaktaydı. Anlaşmanın Amazon için diğer güzel yanları ise şirket artık Souq.com’un hizmet verdiği ülkelerde satış yapmak için bürokratik engellerle uğraşmayacak hem de Ortadoğu’daki zengin kişiler tarafından aranan bazı ithal ürünleri yüksek fiyattan satarak kar elde edebilecek.

İlk etapta açık arttırma sitesi olarak hizmet sunan Souq.com zamanla üçüncü taraf satıcılar ve alıcılar için büyük bir pazar haline gelmiş ve kurulduğu 2005 yılından bugüne 425 milyon dolar değerlenerek son olarak geçtiğimiz yıl 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmayı başarmıştı. Souq.com’un lider olduğu Ortadoğu e-ticaret pazarının yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. 


http://www.reuters.com/article/us-souq-com-m-a-amazon-com-idUSKBN16T1XA Yorum Yaz
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MDV 2 yıl
Bu taraftan Aliexprese rakip olarak yapılan bir hamle
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esmerbuyucu 2 yıl
Türkiye'den de bir şey alsınlar mümkünse.
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axaxa 2 yıl
Bu amazon ne yaptı böyle ya coşturuyor ticareti adamlar.
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adnan96 2 yıl
ben s7 edge çıktıktan 1 ay sonra falan almıştım telefonu souq'tan 1850-1900 TL ye almıştım hemde çift sim kartlı modelini. arkadaşımın babasıda gelirken getirmişti arabistandan. çok uygun fiyatları oluyor. arkadaşımın dediğine göre vergi yokmuş ondan dünyadaki en uygun fiyatlı yerlerden biri oluyor..
son olarak oradan ürün getirmek isteyenlere bilgi olsun genelde Arap sitelerde yabancı kart kabul etmiyorlar. sadece souq kabul etmişti benim kartı ve satıcısı souq olan ürünlere bakın sadece. site zaten aynı hepsiburada gibi. birde genelde bütün arap sitelerinin ingilizce versiyonu var rahat rahat gezebilirsiniz fiyat bakmak için :)
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alemburda34 2 yıl
gittigidiyor (ebay), n11 (sk holding) bakalım hepsiburada.com ne zaman yabancılara kaptıracağız?
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-Predestination- 2 yıl alemburda34
alemburda34
gittigidiyor (ebay), n11 (sk holding) bakalım hepsiburada.com ne zaman yabancılara kaptıracağız?

Onlar zaten yabancıların olarak kuruldu. Türkiyede yerel isimlerle ofisleri var sadece.
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eAkman 2 yıl
Rekabet kurulu bunu beğenmedi. Avrupa bunu takibe alacak.
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shadowtr 2 yıl
Souq Fırsatlar konusu açılır yakında.
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mehmedaltair 2 yıl
Amazon'a helal olsun bu gidişle dünyayı Google'dan önce ele geçirecekler
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