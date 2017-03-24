Amazon, Ortadoğu'nun e-ticaret devi Souq.com’u satın alıyor

Tabi Amazon için bu anlaşmanın en önemli sonucu, ABD dışında; Çin, Japonya ve Avrupa’da çeşitli ortaklık ve satın alma anlaşmalarıyla belli bir pazara sahip olan şirket artık Ortadoğu pazarında da önemli bir müşteri kitlesine sahip olabilecek zira Ortadoğu’nun Amazon’u olarak nitelendirilen Souq.com; Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın önde gelen akıllı telefon pazarlarına satış yapmaktaydı. Anlaşmanın Amazon için diğer güzel yanları ise şirket artık Souq.com’un hizmet verdiği ülkelerde satış yapmak için bürokratik engellerle uğraşmayacak hem de Ortadoğu’daki zengin kişiler tarafından aranan bazı ithal ürünleri yüksek fiyattan satarak kar elde edebilecek.
İlk etapta açık arttırma sitesi olarak hizmet sunan Souq.com zamanla üçüncü taraf satıcılar ve alıcılar için büyük bir pazar haline gelmiş ve kurulduğu 2005 yılından bugüne 425 milyon dolar değerlenerek son olarak geçtiğimiz yıl 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmayı başarmıştı. Souq.com’un lider olduğu Ortadoğu e-ticaret pazarının yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
http://www.reuters.com/article/us-souq-com-m-a-amazon-com-idUSKBN16T1XA Yorum Yaz Paylaş Tweetle
son olarak oradan ürün getirmek isteyenlere bilgi olsun genelde Arap sitelerde yabancı kart kabul etmiyorlar. sadece souq kabul etmişti benim kartı ve satıcısı souq olan ürünlere bakın sadece. site zaten aynı hepsiburada gibi. birde genelde bütün arap sitelerinin ingilizce versiyonu var rahat rahat gezebilirsiniz fiyat bakmak için :)
Onlar zaten yabancıların olarak kuruldu. Türkiyede yerel isimlerle ofisleri var sadece.