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Çinli otomobil üreticisi Mercedes-Benz EQ serisini şikayet etti

Çinli otomobil üreticisi Chery; Mercedes-Benz’in elektrikli otomobili olan EQ serisini, bu isimle Çin'de faaliyet göstermemesi için şikayet etti. Şikayetin nedeni ise aynı ismin kullanılıyor olması.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
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16
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Çinli otomobil üreticisi Mercedes-Benz EQ serisini şikayet etti
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Çin’in önemli otomobil üreticilerinden olan ve 2003’ten beri Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı olan Chery, Mercedes-Benz’in 2018 sonlarına doğru piyasaya sürmesi beklenen elektrikli otomobili olan EQ serisini, ülkenin Ticari Marka Bürosu'na şikayet etti. Chery, yaklaşık iki yıldır ‘’eQ’’ isimli iki kapılı elektrikli otomobil satmakta olduğunu ve Mercedes-Benz’in EQ isimli otomobilleriyle Çin pazarına girmesi halinde iki otomobilin hem elektrikli olması açısından hem de benzer isimlere sahip olması nedeniyle marka haklarının olumsuz etkileneceğini açıkladı.

Dünyada satılan bütün elektrikli araçların yarısından fazlasının satıldığı ve dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de düzenleyicilerin Chery’nin talebine ne karşılık vereceği henüz bilinmiyor ancak hem Chery’nin, Çin hükümeti tarafından kurulan bir şirket olması hem de Çin’in bir süredir yerel elektrikli otomobil üreticilerini destekleyen politikalar izliyor oluşun Chery’nin lehine bir karar verilebileceği düşüncesini akıllara getiriyor. Böyle bir durumda Mercedes-Benz’in Çin’de satacağı elektrikli otomobiller için farklı bir isimlendirme yapması gerekecek ancak  farklı ülkelerde farklı isimlendirmeler yapmak şirketin şiddetle karşı çıktığı bir durum.

Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Mercedes-Benz, geçtiğimiz yıl tanıttığı EQ serisinin şirketin önümüzdeki 10 yıl boyunca üreteceği elektrikli otomobil serisi olacağını dile getirmiş ancak Çin’de ne zaman satışa başlanacağına dair bir bilgi vermemişti. 


http://www.reuters.com/article/us-chery-automobile-daimler-idUSKBN16U0DP Yorum Yaz
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Experimentation 2 yıl
başka isim mi bulamamış mercedes
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s8s7s6s5s4s3s2s1 2 yıl
ne cesaret
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ankaland 2 yıl
EQ ne paylaşılmaz isimmiş, adamlar yıllarca uğraşıp teknoloji harikası yapıyor.. ama iki harfli bir isme alternatif bulamıyor.. model adı yazarken hiç mi araştırma yapmadılar.. imkansız bir isim "EQ"
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greenk 2 yıl
''Çinli otomobil üreticisi Mercedes-Benz EQ serisini şikayet etti.''
Virgül eksikliği var. İlk okuduğumda Mercedes'in Çinli firmaya ait olduğunu düşündüm.
''Çinli otomobil üreticisi, Mercedes-Benz'in EQ serisini şikayet etti'' gibi olmalı.
Paylaşım için teşekkürler.
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Captain_Ivy 2 yıl
Bu arada Mercedes EQ;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kaiser75 2 yıl
chery çinde kazanır, mercedes de dünya da
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axaxa 2 yıl
Hep çinlileri taklit ediyosunuz olmuyor böyle.
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KaSaTuRa. 2 yıl
yavaş yavaş iş tersine dönmeye başladı aynı japonlarda olduğu gibi, siz uzun yıllar daha çinlilerin çakma ve kalitesiz ürün mü yapacağını sanıyorsunuz, sistem bu şekilde işler, seneler evvel amerikalılar japon araçlarına bugünün çin araçlarına yaptıkları muameleyi yapıyorlardı, bugün pazara japonlar hakim, çinli araç üreticileri çok hızlı gelişiyor, adamlar 3 tekerli motosikletten bozma araçlardan bir anda günümüz teknolojisine sahip araçlar üretmeye başladılar, kendi pazarları da büyük olduğu için ilerlemeye çok açık
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YA-KU-ZA 2 yıl KaSaTuRa.
KaSaTuRa.
yavaş yavaş iş tersine dönmeye başladı aynı japonlarda olduğu gibi, siz uzun yıllar daha çinlilerin çakma ve kalitesiz ürün mü yapacağını sanıyorsunuz, sistem bu şekilde işler, seneler evvel amerikalılar japon araçlarına bugünün çin araçlarına yaptıkları muameleyi yapıyorlardı, bugün pazara japonlar hakim, çinli araç üreticileri çok hızlı gelişiyor, adamlar 3 tekerli motosikletten bozma araçlardan bir anda günümüz teknolojisine sahip araçlar üretmeye başladılar, kendi pazarları da büyük olduğu için ilerlemeye çok açık

geely veya chery hiç bir zaman ne toyota nede hyundai gibi olamaz
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bende345 2 yıl
Haberdeki kritik cümle :
" Yerel elektrikli araç üreticilerini destekliyor"
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YA-KU-ZA 2 yıl
unit 731
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