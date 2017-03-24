''Çinli otomobil üreticisi Mercedes-Benz EQ serisini şikayet etti.''

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Çin’in önemli otomobil üreticilerinden olan ve 2003’ten beri Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı olan Chery, Mercedes-Benz’in 2018 sonlarına doğru piyasaya sürmesi beklenen elektrikli otomobili olan EQ serisini, ülkenin Ticari Marka Bürosu'na şikayet etti. Chery, yaklaşık iki yıldır ‘’eQ’’ isimli iki kapılı elektrikli otomobil satmakta olduğunu ve Mercedes-Benz’in EQ isimli otomobilleriyle Çin pazarına girmesi halinde iki otomobilin hem elektrikli olması açısından hem de benzer isimlere sahip olması nedeniyle marka haklarının olumsuz etkileneceğini açıkladı.

Dünyada satılan bütün elektrikli araçların yarısından fazlasının satıldığı ve dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de düzenleyicilerin Chery’nin talebine ne karşılık vereceği henüz bilinmiyor ancak hem Chery’nin, Çin hükümeti tarafından kurulan bir şirket olması hem de Çin’in bir süredir yerel elektrikli otomobil üreticilerini destekleyen politikalar izliyor oluşun Chery’nin lehine bir karar verilebileceği düşüncesini akıllara getiriyor. Böyle bir durumda Mercedes-Benz’in Çin’de satacağı elektrikli otomobiller için farklı bir isimlendirme yapması gerekecek ancak farklı ülkelerde farklı isimlendirmeler yapmak şirketin şiddetle karşı çıktığı bir durum.

Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Mercedes-Benz, geçtiğimiz yıl tanıttığı EQ serisinin şirketin önümüzdeki 10 yıl boyunca üreteceği elektrikli otomobil serisi olacağını dile getirmiş ancak Çin’de ne zaman satışa başlanacağına dair bir bilgi vermemişti.

http://www.reuters.com/article/us-chery-automobile-daimler-idUSKBN16U0DP