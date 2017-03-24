''Çinli otomobil üreticisi Mercedes-Benz EQ serisini şikayet etti.''

Dünyada satılan bütün elektrikli araçların yarısından fazlasının satıldığı ve dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de düzenleyicilerin Chery’nin talebine ne karşılık vereceği henüz bilinmiyor ancak hem Chery’nin, Çin hükümeti tarafından kurulan bir şirket olması hem de Çin’in bir süredir yerel elektrikli otomobil üreticilerini destekleyen politikalar izliyor oluşun Chery’nin lehine bir karar verilebileceği düşüncesini akıllara getiriyor. Böyle bir durumda Mercedes-Benz’in Çin’de satacağı elektrikli otomobiller için farklı bir isimlendirme yapması gerekecek ancak farklı ülkelerde farklı isimlendirmeler yapmak şirketin şiddetle karşı çıktığı bir durum.
Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Mercedes-Benz, geçtiğimiz yıl tanıttığı EQ serisinin şirketin önümüzdeki 10 yıl boyunca üreteceği elektrikli otomobil serisi olacağını dile getirmiş ancak Çin’de ne zaman satışa başlanacağına dair bir bilgi vermemişti.
http://www.reuters.com/article/us-chery-automobile-daimler-idUSKBN16U0DP Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Virgül eksikliği var. İlk okuduğumda Mercedes'in Çinli firmaya ait olduğunu düşündüm.
''Çinli otomobil üreticisi, Mercedes-Benz'in EQ serisini şikayet etti'' gibi olmalı.
Paylaşım için teşekkürler.
geely veya chery hiç bir zaman ne toyota nede hyundai gibi olamaz
" Yerel elektrikli araç üreticilerini destekliyor"