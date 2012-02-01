Amazon S3 sunucuları 762 milyar ürün barındırıyor

Dünyanın en büyük kitabevi ve çevrimiçi perakendecisi konumunda bulunan Amazon perakende sitesi 1995 yılında Jeff Bezos tarafından sadece bir çevrimiçi kitabevi olarak yayına başlamıştı. Zamanla DVD, CD, müzik, oyun, Mp3, oyuncak, beyaz eşya gibi ürünlerle hedef kitlesini genişletti ve bugünkü konumuna geldi. Amazon ayrıca dünyanın en büyük e-okuyucu üreticisi ve e-kitap satıcısı. Yakın zamanda piyasaya sürdüğü Kindle Fire tableti ile de büyük bir başarı kazandı.





Amazon'un diğer bir başarısı ise Google gibi bulut depolama altyapısına yaptığı yatırım oldu. Milyonlarca e-kitap, görsel ve işitsel medya Amazon'un web sunucularında barınıyor. Ayrıca kullanıcılara depolama alanı ve çevrimiçi müzik dinleme hizmeti de sunuluyor.





Milyonlarca takipçisi olan Amazon buna paralel olarak kurduğu bulut altyapısını da genişletti ve şu an kullandığı çözüm dünyanın 42. süperbilgisayarı konumunda. Amazon bu altyapıdan saatliği 1000$'dan başlayarak sunucu kiralaması da yapıyor. Bu altyapının adı Amazon S3.





Amazon'un bugün yayınladığı istatistiklere bakıldığında sistemin neden gerekli olduğu da ortaya çıkıyor. Rapora göre Amazon S3 altyapısı en yoğun zamanda saniyede 500 000'e yükselen ürün listeleme isteğini karşılayabiliyor. Bu sayı yıl bazında yüzde 192 arttı.





Amazon S3 çevrimiçi depolama sisteminde Aralık 2011 tarihi itibariyle toplam 762 milyar ürün bulunuyordu. Bu sayı geçen yıl 262 milyardı ve inanılmaz bir artış elde edildi.





2006 sonlarında kurulan sistem ilk yılın sonunda 29 milyar ürünü bünyesine toplamıştı. Amazon S3, Aralık 2010 tarihinde 262 milyar ürün sayısına ulaştı, ürün listeleme isteği ise saniyede 200 000 olarak ölçüldü.





Ürün sayısı 9 ay sonra 566 milyara çıktı. Sonraki üç ay yaklaşık 200 milyar daha ürün eklendi ve toplam sayı 762 milyar oldu.





2012 yılında Amazon 1 trilyon sayısını geçeceğini tahmin ediyor. Ancak altyapı bu rakamın kat kat fazlasını kaldırabilecek güçte.