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Amazon, Slack’i almak için 9 milyar doları gözden çıkardı

İnternet devi Amazon’un, ortak çalışma platformu Slack’i 9 milyar dolara varan miktarı gözden çıkararak satın alacağı iddia ediliyor. Peki Amazon Slack'i satın almayı neden istiyor?
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kurumsal iletişim ve ortak çalışma platformu olan Slack, kısa bir süre içinde yazılım dünyasının en büyük satın almalarından birine konu olabilir. 2013’te piyasa sürülmesinden bu yana dünya çapında; Airbnb, Harvard Üniversitesi, Samsung ve BuzzFeed’in de arasında olduğu pek çok şirket ve üniversite tarafından kullanılan platformu satın almak isteyen pek çok şirket var. Slack’in takipleri arasında en dikkat çeken ise e-ticaret devi Amazon. Bloomberg’ün iddiasına göre dev şirket Slack’i satın almak için 9 milyar doları gözden çıkarmış durumda.

 

Bloomberg, bu iddiaları Amazon’a yakın ancak ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırırken iddia internet dünyasında ciddi yankı buldu zira Amazon’un bugüne kadar bir satın almada ödediği en yüksek miktar 2014 yılında Twitch’i satın alırken ödediği 970 milyon dolar. Üstelik toplamda 500’e yakın çalışanı bulunan Slack’in toplam değerinin 3.8 milyar dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda Amazon’un ödemek istediği miktar oldukça yüksek görünüyor ancak analistlere göre Amazon’un bu miktarı ödemek için geçerli sebeplere sahip.

Rakiplerini Yakalamak İçin Satın Alabilir 

ABD’nin 5 büyük teknoloji şirketinde biri olarak gösterilen Amazon, rakibi olan; Apple, Microsoft, Facebook ve Google’ın aksine herhangi bir mesajlaşma platformuna sahip değil. İddialara göre Amazon, Slack’i satın alarak gelecekte kurmayı planladığı bir mesajlaşma platformuna entegre edip hızlıca rakiplerine yetişmek istiyor.  Ayrıca Amazon’un bulut servisi olan AWS’i Slack ile uyumlu bir şekilde kurumsal kullanıcılarına sunarak bulut hizmetleri alanında lider olan Microsoft’u geride bırakmaya çalışacağı da iddia ediliyor.

Tabi Slack’in bir yıl içinde kullanıcı sayısını iki katına çıkarması da Amazon’un Slack’in ileride daha da değerleneceğini düşünmesine ve mevcut değerinden çok daha yüksek bir miktarı ödemeye hazır olmasına neden olmuş olabilir. Halihazırda günlük 5 milyon kullanıcıya sahip olan Slack’in abonelerinin 1.5 milyonu Slack’i kullanmak için ücret ödüyor.

Konuyla ilgili Amazon veya Slack tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil ancak Bloomberg, kısa bir süre sonra iki tarafın masaya oturacağını tahmin ediyor. 


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-15/messaging-startup-slack-said-to-draw-interest-from-amazon-com Yorum Yaz
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