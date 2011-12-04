Amazon bazı Transformer Prime ön siparişlerini stok sıkıntısından dolayı iptal etti

Dünyanın ilk 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemcisini kullanan tableti olarak Kasım ayında lanse edilen Transformer Prime modeli 1 Aralık'ta Tayvan'da satışa sunuldu. Sonrasında 8 veya 14 Aralık'ta ABD, Ocak ayından sonra ise Avrupa pazarında piyasaya sürülecek. Ancak şimdiden stok sıkıntısı baş göstermeye başladı.





ABD için ön siparişlere başlayan Amazon firması 22 Kasım'dan sonra verilmiş tüm siparişleri iptal etmek zorunda kaldı. Beklenenden daha fazla ilgi gören Transformer Prime modeli stok sıkıntısı yaşamaya başladı.





Analistler Aralık sonuna kadar sıkıntının giderilemeyebileceğini belirtiyor. Tatil sezonu için yeni tableti denemek isteyenler bir süre daha beklemek zorunda kalacak.





10.1 inç IPS+ 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 1.3GHz hızında 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, WiFi, Bluetooth 3.0 gibi özellikler sunan Transformer Prime'ın 32GB'lik versiyonu 499$ iken 64GB'lik versiyonu 599$ etikete sahip.



