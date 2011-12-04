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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon bazı Transformer Prime ön siparişlerini stok sıkıntısından dolayı iptal etti

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemcisini kullanan tableti olarak Kasım ayında lanse edilen Transformer Prime modeli 1 Aralık'ta Tayvan'da satışa sunuldu. Sonrasında 8 veya 14 Aralık'ta ABD, Ocak ayından sonra ise Avrupa pazarında piyasaya sürülecek. Ancak şimdiden stok sıkıntısı baş göstermeye başladı.

ABD için ön siparişlere başlayan Amazon firması 22 Kasım'dan sonra verilmiş tüm siparişleri iptal etmek zorunda kaldı. Beklenenden daha fazla ilgi gören Transformer Prime modeli stok sıkıntısı yaşamaya başladı.

Analistler Aralık sonuna kadar sıkıntının giderilemeyebileceğini belirtiyor. Tatil sezonu için yeni tableti denemek isteyenler bir süre daha beklemek zorunda kalacak. 

10.1 inç IPS+ 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 1.3GHz hızında 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, WiFi, Bluetooth 3.0 gibi özellikler sunan Transformer Prime'ın 32GB'lik versiyonu 499$ iken 64GB'lik versiyonu 599$ etikete sahip.


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TikaMasala 7 yıl
Kindle fire satisini baltalamasin diye iptal etmistir Amazon!
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KanKoKan 7 yıl
Forumda kaçtane yerde yazı çıktı Nvidia tegra2 yi satabildide bunumu satacak, vs..vs.. diye.
Yahu benim gördüğüm tegra2 li tablerde sağlam satıldı, tegra3 de iyi gidiyor, millet neye göre böyle konuşuyor anlamadım ?
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DH Misafiri 7 yıl
ne yalan söyleyim bizim peder hoşlanmaz tabletlerden fakat geçen görünce sitede fikri değişti laptop'u satıp alacak.
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teramit 7 yıl
nasıl olsa satmaz diyip birkaç yüztane üretmişlerdir millet abanınca stok kalmadı demek için de bahane üretmiş oldular.
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haymatloshan 7 yıl
Hotspot wi-fi ile yapılan bir şey değil mi?
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mahmut716 7 yıl
benim bildiğim telefon üzerinden internete bağlıyorsun
bluetooth üzerinden ipodu bağlıyorsun internete mesela
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tric 7 yıl
Hotspot destekli bir telefonunuz varsa neden 100$ fazla varip 3G'ye ihtiyaç duysun ki insanlar?
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khaos 7 yıl tric
tric

Hotspot destekli bir telefonunuz varsa neden 100$ fazla varip 3G'ye ihtiyaç duysun ki insanlar?

haklısınız ancak telefonun hotspot özelliğini kullandığınızda resmen telefonun şarjını emiyor!
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haymatloshan 7 yıl
Şaşırttı beni açıkcası,insanlar 3g olmayan modele bu kadar rağbet neden gösteriyorlar anlamadım.Kesintisiz wi-fi alanları var sanırım.
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ZZ RAT 7 yıl haymatloshan
haymatloshan

Şaşırttı beni açıkcası,insanlar 3g olmayan modele bu kadar rağbet neden gösteriyorlar anlamadım.Kesintisiz wi-fi alanları var sanırım.

ben de sasirdim dogrusu.
Demek ki iyi tablet yapinca satiliyormus
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veteriner69 7 yıl
Ben de Transformer 1 var, onu satıp bundan alacağım, çıkmasını bekliyorum.
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benben2009 7 yıl
maşallah kurban kessinler
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docekic 7 yıl
cok yuksek bi satis bekliyodum ama siparisleri iptal ettirecek kadar deildi
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