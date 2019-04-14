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Amazon’dan Spotify'ın rakibi olacak ücretsiz müzik hizmeti yakında gelebilir

Amazon, Alexa destekli akıllı hoparlörlerinde kullanılmak üzere ücretsiz bir müzik hizmetini yakın zamanda tanıtabilir. Kaynağa göre hizmet ücretsiz olacka ve reklamlar içerecek.
1 ay
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Diğer Yazılım
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Spotify ile yakın zamanda çok daha direkt şekilde rekabete girmeyi planlayan Amazon, Billboard kaynaklarına göre Spotify gibi ücretsiz servis sunan ve reklamlar içeren bir müzik hizmeti için görüşmeler içerisinde. Limitli bir katalogdaki şarkıları çalmaya imkan sunacak servis, kullanıcıların herhangi bir ödeme ve abonelik yapmadan Echo hoparlörlerinde müzik dinleyebilmelerini sağlayacak.
Şimdilik ne kadar kısıtlı bir kütüphanede şarkıların sunulacağı bilinmese de iddiaya göre Amazon bazı şarkıcılara yayın başına ödeme yapmaya açık.
Bu iddialar hakkında Amazon herhangi bir yorum yapmadı fakat firmanın ücretsiz bir servis sunmak istemesi gayet olası. Şuan Prime paketi içinde yer alan Prime Music ve Music Unlimited servisleri, 2018 yılı verilerine göre 20 milyon aboneye sahip. Bu aboneler hizmeti kullanarak müzik dinliyorlar mı orası belirsiz çünkü kullanıcılar daha çok Amazon Prime hizmeti için bu paketi alıyor ve müzik servisi yanında bonus olarak geliyor. 
Ücretsiz bir servis büyük bir kütüphaneye sahip olmasa da ulaşabileceği kitle bakımından Amazon için çok daha mantıklı bir yol. Alexa içeren cihazların satışları ücretsiz bu hizmetle desteklenebilir.

https://www.billboard.com/articles/business/8506943/amazon-offer-ad-supported-music-service-exclusive Yorum Yaz
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GoNAMe 1 ay en beğenilen
Reklam içermesin diye para ödüyoruz zaten
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bassmania 1 ay alrighty.then
Hocam bu kadar gına geldiyse aylık 4 lira aile paketiyle, verin kurtulun. Böyle bir içeriğin ücretsiz veya reklamsız olmasını beklemeniz çok manasız.
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Virtual Reality 1 ay
ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avustralya ve Almanya Amazon da satışını yaptığı Amazon Kindle e-kitap okuyucusunu neden Amazon Türkiye de satışa çıkarmıyor? Amazon önce bunun cevabını versin.
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DH Misafiri 1 ay
dil bilgisi bilmeden iş öğretiyorlar :D
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Askaparta 1 ay
Olacak da olacka olmuş. Olur böyle şeyler
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DD1022 1 ay
Editör bey bu nasıl başlık acaba? Virgül (,) kullanmak çok mu zor?
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cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu DD1022
Merhabalar, virgüle ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Gayet açık ve net bir başlık bence fakat öneriniz nedir? Daha uygunsa seve seve değiştiririm.
Yorumunuz için teşekkürler.
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karaköy_soğancısı 1 ay
Allahtan jb var da reklam falan görmüyoruz spotfy da
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deoks 1 ay
Birşey bedava ise ürün sizsinizdir.
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alrighty.then 1 ay
Spotify reklamlarından gına geldi artık, ücretsiz ve kaliteli bir alternatifin çıkması lazım...
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bassmania 1 ay alrighty.then
Hocam bu kadar gına geldiyse aylık 4 lira aile paketiyle, verin kurtulun. Böyle bir içeriğin ücretsiz veya reklamsız olmasını beklemeniz çok manasız.
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GoNAMe 1 ay en beğenilen
Reklam içermesin diye para ödüyoruz zaten
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