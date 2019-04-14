Amazon’dan Spotify'ın rakibi olacak ücretsiz müzik hizmeti yakında gelebilir

Spotify ile yakın zamanda çok daha direkt şekilde rekabete girmeyi planlayan Amazon, Echo hoparlörlerinde müzik dinleyebilmelerini sağlayacak. ile yakın zamanda çok daha direkt şekilde rekabete girmeyi planlayan Billboard kaynaklarına göre Spotify gibi ücretsiz servis sunan ve reklamlar içeren bir müzik hizmeti için görüşmeler içerisinde. Limitli bir katalogdaki şarkıları çalmaya imkan sunacak servis, kullanıcıların herhangi bir ödeme ve abonelik yapmadanhoparlörlerinde müzik dinleyebilmelerini sağlayacak.

Şimdilik ne kadar kısıtlı bir kütüphanede şarkıların sunulacağı bilinmese de iddiaya göre Amazon bazı şarkıcılara yayın başına ödeme yapmaya açık.

Bu iddialar hakkında Amazon herhangi bir yorum yapmadı fakat firmanın ücretsiz bir servis sunmak istemesi gayet olası. Şuan Prime paketi içinde yer alan Prime Music ve Music Unlimited servisleri, 2018 yılı verilerine göre 20 milyon aboneye sahip. Bu aboneler hizmeti kullanarak müzik dinliyorlar mı orası belirsiz çünkü kullanıcılar daha çok Amazon Prime hizmeti için bu paketi alıyor ve müzik servisi yanında bonus olarak geliyor.

Ücretsiz bir servis büyük bir kütüphaneye sahip olmasa da ulaşabileceği kitle bakımından Amazon için çok daha mantıklı bir yol. Alexa içeren cihazların satışları ücretsiz bu hizmetle desteklenebilir.

https://www.billboard.com/articles/business/8506943/amazon-offer-ad-supported-music-service-exclusive