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Kasım ayında çıkacak Star Wars Jedi: Fallen Order’ın ilk videosu yayınlandı

Star Wars evreninde geçen ve 2016 yılında duyurulan Star Wars Jedi: Fallen Order, 15 Kasımda piyasaya sürülüyor. Oyunu Apex Legends'i de yapan Respawn Entertainment geliştiriyor.
1 ay
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5
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Titanfall serisi ile Apex Legends oyunlarının yapımcısı Respawn Entertainment tarafından 2016 yılında duyurulan Star Wars Jedi: Fallen Order’ın çıkış tarihi nihayet belli oldu. 15 Kasım 2019 tarihinde PS4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek oyuna ait bir de tanıtım videosu yayınlandı.

Sith’in İntikamı sonrasında gelişen olayları anlatan oyun, yapımcıya göre tek oyunculu ve hikâye odaklı oynanışa sahip bir yapım olacak. Işın kılıcı mücadeleleri ve Gücün kullanımına ayrı bir önem verileceği de yine geliştirici tarafından vurgulanmış.

Oyunda Jedi kıyımından kaçmayı başarmış, Cal Kestis adında genç bir padawanı canlandıracağımız ifade ediliyor. Kestis, oyun boyunca eğitimini tamamlarken aynı zamanda da hayatta kalmaya çalışacak.   

God of War III'ün yapımcılığını üstlenmiş olan ve Fallen Order projesini de yürüten isim olan Stig Asmussen yaptığı açıklamada, “Bizlerin de dahil olduğu birçok Star Wars hayranı, karanlık günlerde neler yaşandığını merak ediyor. Bu sebeple bizde bahsi geçen zaman dilimini keşfetmek istedik” ifadelerini kullanmış.

Son olarak, Electronic Arts tarafından piyasaya sürülecek oyunun tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.


https://www.pcgamer.com/watch-the-first-trailer-for-star-wars-jedi-fallen-order/ Yorum Yaz
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pUnduli 1 ay
Force Unleashed falan gibi dandik konsol oyunu yapacaklarına ; KoToR , JK:Jedi Academy ya da Star Wars Commando gibi oyun yapsalar bari.
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LorneMalvo 1 ay
Fragman gaza getirdi ama genelde oyun konusunda çuvallıyorlar.
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WB 1 ay
Jedi Outcast efsaneydi, umarim ona benzer bir sey yapmayi basarirlar
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ymhaslaman 1 ay
Bir SW hayranı olarak söylüyorum. Oyunları olmuyor. Olmuyor.
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jedi39 1 ay
Bu sefer beklentim büyük.
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