Amazon drone ile ilk ürün teslimatını gerçekleştirdi

Gelecekte online alışveriş sektöründe önemli bir rol üstleneceği düşünülen insansız hava araçları ile ütün kargolama süreçlerinin çok daha hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi, böylelikle verimliliğin ortalamanın üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Yenilikleriyle pazarın öncü isimlerinden olmayı başaran Amazon ise uzun süredir "Prime Air" adı altında drone’larla ürün teslimatı yapabilmek için yoğun mesai harcayan isimlerin başında geliyor. Şirketin CEO’su Jeff Bezos’un kişisel Twitter hesabından yayınladığı mesaja bakılırsa Amazon bu konuda oldukça önemli bir virajı geride bırakmayı başardı.

İlk sipariş 13 dakikada teslim edildi

İngiltere’nin Cambridge bölgesinde bulunan iki müşterisine siparişlerini drone ile teslim eden alışveriş devi, ilk gerçek beta test sürecini sorunsuz şekilde tamamladığını duyurdu. Yerden 120 metre yükseklikten giden drone’ların şimdilik 14 kilograma kadar olan paketler ve 30 dakikalık uçuş mesafesinde bulunan yerler için teslimat yapabildikleri ifade ediliyor.

Toplam 13 dakika gibi oldukça kısa bir zaman diliminde hedeflenen noktaya sorunsuz şekilde ulaşan insansız hava aracı, görevini tamamladıktan sona tekrar Amazon’un ilgili merkezine dönüyor ve bir sonraki siparişi beklemeye başlıyor. İngiltere’nin yanı sıra Amerika, Avusturya ve İsrail’de "Prime Air" geliştirme merkezlerine sahip platform gelecekte daha uzun mesafelerde havadan teslimat yapmayı hedefliyor.