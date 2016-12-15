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Amazon drone ile ilk ürün teslimatını gerçekleştirdi

Amazon uzun zamandır üzerinde çalıştığı drone ile teslimat projesinde önemli bir adımı geride bıraktı. Yapılan açıklamayla insansız hava aracı ile ilk ürünün müşteriye ulaştırıldığı duyuruldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,3b
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15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Gelecekte online alışveriş sektöründe önemli bir rol üstleneceği düşünülen insansız hava araçları ile ütün kargolama süreçlerinin çok daha hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi, böylelikle verimliliğin ortalamanın üzerine çıkarılması hedefleniyor.
Yenilikleriyle pazarın öncü isimlerinden olmayı başaran Amazon ise uzun süredir "Prime Air" adı altında drone’larla ürün teslimatı yapabilmek için yoğun mesai harcayan isimlerin başında geliyor. Şirketin CEO’su Jeff Bezos’un kişisel Twitter hesabından yayınladığı mesaja bakılırsa Amazon bu konuda oldukça önemli bir virajı geride bırakmayı başardı.

İlk sipariş 13 dakikada teslim edildi

İngiltere’nin Cambridge bölgesinde bulunan iki müşterisine siparişlerini drone ile teslim eden alışveriş devi, ilk gerçek beta test sürecini sorunsuz şekilde tamamladığını duyurdu. Yerden 120 metre yükseklikten giden drone’ların şimdilik 14 kilograma kadar olan paketler ve 30 dakikalık uçuş mesafesinde bulunan yerler için teslimat yapabildikleri ifade ediliyor.
Toplam 13 dakika gibi oldukça kısa bir zaman diliminde hedeflenen noktaya sorunsuz şekilde ulaşan insansız hava aracı, görevini tamamladıktan sona tekrar Amazon’un ilgili merkezine dönüyor ve bir sonraki siparişi beklemeye başlıyor. İngiltere’nin yanı sıra Amerika, Avusturya ve İsrail’de "Prime Air" geliştirme merkezlerine sahip platform gelecekte daha uzun mesafelerde havadan teslimat yapmayı hedefliyor.

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shimoda 2 yıl en beğenilen
Dronu vurup siparişi çalmaya kalkarlar bizde :(
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Valla sıktı artık bu bizde olsa şöyle olur, bizde olsa böyle olur muhabbetleri..
2 Yanıt Yanıtla +30
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Krone 2 yıl
Amerika ve benzer ülkeler için gayet uygun. Adamların son derece simetrik mahalleleri, sokakları ve kocaman bahçeli evleri var. Drone oralara rahatça inebilir. Bunu bizde deneseler taşla sopayla indirmeye kalkarlar. Medeniyet işte...
Amerika ve benzer ülkeler için gayet uygun. Adamların son derece simetrik mahalleleri, sokakları ve kocaman bahçeli evleri var. Drone oralara rahatça inebilir....
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WILDBOYS 2 yıl
Daşla düşürüm onu
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Omer1852 2 yıl
Sonun da
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DH Misafiri 2 yıl
:-) Türkiye de olmaz o iş
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aozgec 2 yıl
çok güzel bir teknoloji. tebrikler.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bizim burada ya şahinler kartallar saldırır !
yada yamur, kar derken ! yolda kaybolur !
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Neyinkafasi 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

bizim burada ya şahinler kartallar saldırır !
yada yamur, kar derken ! yolda kaybolur !

Zaten batı ülkelerinde yağmur kar vs. hiç olmaz, oralar elf diyarıdır ve elfler istemedikçe hava gündüzleri hep güneşli, geceleri sürekli dolunay vardır.
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kadirirdem 2 yıl
Ülkemiz de asla iş yapmaz. :)
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Valla sıktı artık bu bizde olsa şöyle olur, bizde olsa böyle olur muhabbetleri..
2 Yanıt Yanıtla +30
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sniper23 2 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Valla sıktı artık bu bizde olsa şöyle olur, bizde olsa böyle olur muhabbetleri..

Aynen öyle, Amazon TR de olmamasına rağmen millet öyle böyle diye başlamış.
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shimoda 2 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Valla sıktı artık bu bizde olsa şöyle olur, bizde olsa böyle olur muhabbetleri..

Kusursuz bir operasyon ve teslimat için sizin kontrolünüz dışındaki unsurlar da önemlidir. Eline geçirdiği dronu kız yurdu dikizlemek için kullanan insanlar gördük. Bunu mu görmeyecegiz ? Üzerinde kabak gibi Amazon logosu olan dronu sadece iyi niyetli sevgi pıtırcıklarinin dikkatini çekecektir. Ayrica mizah da yapmayalım haklısınız
1 Yanıt Yanıtla +3
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Krone 2 yıl
Amerika ve benzer ülkeler için gayet uygun. Adamların son derece simetrik mahalleleri, sokakları ve kocaman bahçeli evleri var. Drone oralara rahatça inebilir. Bunu bizde deneseler taşla sopayla indirmeye kalkarlar. Medeniyet işte...
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KaleyDeskop 2 yıl
yani evinin yanında depo olacakki sana teslimat yapsın, güvenlik durumlarını hiç girmemek lazım zira amerikada evinin üstünden geçtimi vurmak serbest :D reklam çalışması bence
1 Yanıt Yanıtla
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Cihan Pehlivan 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
yani evinin yanında depo olacakki sana teslimat yapsın, güvenlik durumlarını hiç girmemek lazım zira amerikada evinin üstünden geçtimi vurmak serbest :D reklam çalışması bence

Amerika'da dediğiniz gibi drone'larla ilgili haklı olarak bazı katı kurallar mevcut ancak yayınlanan son bilgilere göre Federal Havacılık İdaresi (FAA) bu konuda bir düzenleme yapıyor. Özellikle ticari amaçlı yapılan uçuşlarda daha kabul edilebilir şartlar sunulabilmesi için bazı özel şirket ve kurumlarla ortak çalışma yürütüldüğü belirtiliyor.
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shimoda 2 yıl en beğenilen
Dronu vurup siparişi çalmaya kalkarlar bizde :(
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