Amazon eski yöneticisine ilginç bir dava açtı

Amazon’un bulut bilişim servisi olan AWS(Amazon Web Services), Microsoft’un bulut servisinin ardından en çok kullanılan ikinci bulut hizmeti olsa da Amazon’un liderliği ele geçirmek için gizli planları var gibi görünüyor. AWS’te yaklaşık 5 yıl çalışan ve son olarak AWS’in başkan yardımcısı koltuğunda bulunan Gene Farell’in, Smartsheet isimli bir şirkette yönetici koltuğunda işe başlaması üzerine Amazon, Farell’e dava açtı. Farell’in AWS’ye ait çok kritik ve gizli bilgiler bildiğini ancak şu an rakip şirkette çalıştığını dile getiren Amazon bu durumun iş sözleşmesine aykırı olduğunu ileri sürdü ancak ortada klasik bir rekabet davasından fazlası olabilir.

AWS’in iş sözleşmesi gereği şirketten ayrılan kişiler 18 ay boyunca rakip bir firma da çalışamıyor olsa da Smartsheet aslında AWS’e rakip olacak ürünler geliştirmiyor. AWS bulut hizmetinin yanı sıra dosya paylaşımı, e-posta ve takvim ve bazı iletişim ve iş birliği uygulamaları gibi iş üretkenliği araçları sunarken Smartsheet ise daha çok elektronik tablo programları üreterek Microsoft’un rakibi gibi görünüyor. Yani aslında AWS’in iddiasının aksine Farell’in Smartsheet’te çalışmasına engel olacak bir durum yok zira Smartsheet, AWS’in rakibi değil.

''Henüz Duyurulmamış Yeni Ürünler''

Bu noktada ise AWS’in dava dosyasında belirttiği bazı açıklamalar davanın açılma sebebinin farklı bir konu olabileceği düşüncesini akıllara getiriyor. Dava dosyasında "Farrell, AWS'nin stratejisi, yol haritası, iletişim hattı, müşterileri, güçlü yönleri ve henüz kamuya açıklanmayan ya da duyurulmamış yeni ürünlerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere bulut tabanlı üretkenlik ürünlerinin zayıf yönlerine dahil oldu.’’ diyen AWS; "Ayrılmadan önce, bir ürünün kritik bir bileşeninde çalıştı" ve "Bu bilgiler Amazon dışındaki kişiler tarafından kullanılamaz ve şirket içinde bile sadece bu tür bir bilgiye ihtiyaç duyan meşru iş gerekçesiyle erişilebilir durumdadır." diyerek henüz Amazon’un duyurmadığı ancak Farell’in bildiği bir şeylerin olduğunu gözler önüne seriyor.

AWS’in dava dosyasında özellikle vurguladığı kritik/gizli bilgilerin ve bileşenlerin AWS’yi belki de bulut servisleri arasında ön plana çıkarabilecek bir iş birliği uygulaması olabileceği düşünülüyor ancak tabi bu henüz sadece bir ihtimal ancak dava dosyasında anlaşılacağı üzere AWS’in tek niyeti Smartsheet’i rakip olarak görüp Farell’i bu sektörde çalışmaktan alıkoymak değil.

Smartsheet de Şaşkın

AWS’in mahkemeden talebi 18 ay boyunca Farell’in Smartsheet ya da başka bir rakip şirkette çalışmaması. Smartsheet CEO’su Mark Mader ise Smartsheet’in hiçbir şekilde Amazon yazılımlarıyla rekabet içinde olmadığını ve davaya şaşırdığını dile getirdi. Dava sonucu ne olur bilinmez ama Amazon’un yakın bir zamanda bilgi işlem dünyası için önemli bir ürün duyurması sürpriz olmayacak gibi görünüyor.

http://www.businessinsider.com/amazon-sues-exec-who-took-a-job-at-smartsheet-2017-6