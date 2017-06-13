Fransa ve İngiltere, sosyal paylaşım sitelerine yeni zorunluluklar getirebilir

Art arda 3 terörist saldırısıyla sarsılan İngiltere ve geçtiğimiz senelerde farklı saldırıların yaşandığı Fransa, sanal ortamda aşırıcılığın yer almaması için yeni bir zorunluluğu uygulamaya koymayı düşünüyor. Theresa May ve Emmanuel Macron, Facebook ve Twitter gibi çok kullanıcıya sahip olan sosyal paylaşım platformlarının aşırıcılıkla ilişkilendirilen paylaşımları sanal ortamdan kaldırılması gerektiğini paylaştı. Bunun sağlanması adına her iki ülke de Facebook’un ve Twitter’ın denetlenmesini, aşırıcılık unsurlarının bulunması durumunda da sosyal paylaşım sitelerinin para cezasına çarptırılmalarını önerdi.

Bu gibi ideolojilere sanal ortamda yer verilmesinin ve daha fazla kişiye yayılmasının önlenmesinin gerekliliğinin altını çizen May, büyük şirketlerin interneti denetleyerek bunu başarabileceklerini düşünüyor. Şirketlere para cezasının verilmesi şimdilik resmiyet kazanmadı ancak ilerleyen günlerde ülkelerin ortak çalışma yürüterek konuyla ilgili bir plan hazırlayacağı tahmin ediliyor.

Başka ülkelerden de destek geldi

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull da sosyal medya şirketlerinin bu konuda yardımcı olmasının gerekliliğini savunuyor. Turnbull, şirketlerin paylaşımları incelemesi ve gerektiği durumlarda kaldırması gerektiğini söyleyerek, Facebook’un ve Twitter’ın aşırıcılık içeren paylaşımlarla ilgilenme konusunda fazla tolerans gösterdiğini dile getirmişti. Ülkenin adalet bakanı George Brandis bu konuda Apple, Facebook, Google gibi şirketlerle iş birliği yapılmasının gerekli olduğunu düşündüğünü ve bazı konularda hukuki yaptırımların zorunlu olabileceğini paylaşmıştı.

Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan içeriklerin denetlenmesi ve gerekli durumlarda bu içeriklerin kaldırılması konusu uzun bir süredir gündemde. Daha önceki dönemlerde başta Twitter olmak üzere birçok sosyal paylaşım platformunun içeriklerini denetleme konusunda yetersiz olduğu, nefret söylemleri gibi suçlarla gerektiği gibi ilgilenilmediği gündeme gelmişti. Bazı kuruluşlar bu gibi içeriklerin engellenmesi adına çalışmalar yürütüyor, ancak Facebook ve Twitter gibi milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal paylaşım platformlarının yardımı olmadan tüm çabalar yetersiz kalıyor.

http://www.zdnet.com/article/uk-and-france-propose-fining-facebook-and-twitter-if-extreme-material-left-online/