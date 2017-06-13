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Fransa ve İngiltere, sosyal paylaşım sitelerine yeni zorunluluklar getirebilir

Terörist saldırılarının engellenmesi adına çalışmalar yürüten Fransa ve İngiltere, sosyal paylaşım sitelerindeki aşırıcılık paylaşımlarının kaldırılmaması durumunda sitelere para cezası verebilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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11
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Art arda 3 terörist saldırısıyla sarsılan İngiltere ve geçtiğimiz senelerde farklı saldırıların yaşandığı Fransa, sanal ortamda aşırıcılığın yer almaması için yeni bir zorunluluğu uygulamaya koymayı düşünüyor. Theresa May ve Emmanuel Macron, Facebook ve Twitter gibi çok kullanıcıya sahip olan sosyal paylaşım platformlarının aşırıcılıkla ilişkilendirilen paylaşımları sanal ortamdan kaldırılması gerektiğini paylaştı. Bunun sağlanması adına her iki ülke de Facebook’un ve Twitter’ın denetlenmesini, aşırıcılık unsurlarının bulunması durumunda da sosyal paylaşım sitelerinin para cezasına çarptırılmalarını önerdi.
Fransa ve İngiltere, sosyal paylaşım sitelerine yeni zorunluluklar getirebilir

Bu gibi ideolojilere sanal ortamda yer verilmesinin ve daha fazla kişiye yayılmasının önlenmesinin gerekliliğinin altını çizen May, büyük şirketlerin interneti denetleyerek bunu başarabileceklerini düşünüyor. Şirketlere para cezasının verilmesi şimdilik resmiyet kazanmadı ancak ilerleyen günlerde ülkelerin ortak çalışma yürüterek konuyla ilgili bir plan hazırlayacağı tahmin ediliyor.

Başka ülkelerden de destek geldi

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull da sosyal medya  şirketlerinin bu konuda yardımcı olmasının gerekliliğini savunuyor. Turnbull, şirketlerin paylaşımları incelemesi ve gerektiği durumlarda kaldırması gerektiğini söyleyerek, Facebook’un ve Twitter’ın aşırıcılık içeren paylaşımlarla ilgilenme konusunda fazla tolerans gösterdiğini dile getirmişti. Ülkenin adalet bakanı George Brandis bu konuda Apple, Facebook, Google gibi şirketlerle iş birliği yapılmasının gerekli olduğunu düşündüğünü ve bazı konularda hukuki yaptırımların zorunlu olabileceğini paylaşmıştı.

Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan içeriklerin denetlenmesi ve gerekli durumlarda bu içeriklerin kaldırılması konusu uzun bir süredir gündemde. Daha önceki dönemlerde başta Twitter olmak üzere birçok sosyal paylaşım platformunun içeriklerini denetleme konusunda yetersiz olduğu, nefret söylemleri gibi suçlarla gerektiği gibi ilgilenilmediği gündeme gelmişti. Bazı kuruluşlar bu gibi içeriklerin engellenmesi adına çalışmalar yürütüyor, ancak Facebook ve Twitter gibi milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal paylaşım platformlarının yardımı olmadan tüm çabalar yetersiz kalıyor.


http://www.zdnet.com/article/uk-and-france-propose-fining-facebook-and-twitter-if-extreme-material-left-online/ Yorum Yaz
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ERIKCI 2 yıl
ifade özgürlüğü?
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umtkrhn 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de bunu hükümetin uyguladığını düşünemiyorum, demokrasi yok olur laiklik elden gider, özgürlükler biter, tek adam diktatör gelirdi, iyi ki muhaalef varda bu uygulamaya müsade etmez,
Türkiye'de bunu hükümetin uyguladığını düşünemiyorum, demokrasi yok olur laiklik elden gider, özgürlükler biter, tek adam diktatör gelirdi, iyi ki muhaalef vard...
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gcb1903 2 yıl
Terör bizim başımızdayken yapılan en ufak şeye " insan hakları " diye çıkışan batı maalesef terör onları da accık ısırınca insan hakları falan hikaye sayılabiliyor. İşin doğrusu bu böyle.
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odeon99 2 yıl
[:\-][:\-]
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ryzenci 2 yıl
bu kesim her yerde aynı zhiniyete sahiptir yani ırk, dil, din farketmez.
ingiltere'nin en az %49'u bu hükümeti istemiyor aynı burası gibi ve ingiltere'nin %99'u da hristiyan değildir 2 yıl yaşadım ingiltere'de...
tek fark var başbakan çıkıp açılışlarda konuşmaz hatta açılış diye bir olay yok birşey yapılır inşaatı biter ve öylece açılır, mitingler yok ve sokaklarda bangır bangır gezen seçim arabaları yok otobüs giydirirler sağa sola afiş asalar kimsenin gıkı çıkmadan hallederler bu işi.
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axaxa 2 yıl
Krallık zamanlarını özlemişler herhalde
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pspoor 2 yıl
Baskici rejimlerin sirtlanlari ellerini ovusturuyorlar. Yine insanlarin haklarini ellerindan alacaklar, istedigine "asiricilik" damgasi vur, kim nereden bilecek ki?
Dünya artik genel bir karanliga dogru yol aliyor, insanlari iyice köle yapmadan birakmayacaklar.
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umtkrhn 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de bunu hükümetin uyguladığını düşünemiyorum, demokrasi yok olur laiklik elden gider, özgürlükler biter, tek adam diktatör gelirdi, iyi ki muhaalef varda bu uygulamaya müsade etmez,
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lalale 2 yıl
Diktatör !!! Avrupa eyiye gidiyir , yoşoson domokrosi
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ERIKCI 2 yıl
ifade özgürlüğü?
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DigitalWorld 2 yıl ERIKCI
Orijinalden alıntı: ERIKCI

ifade özgürlüğü?


Özgürlük tanımı sınırsız olamaz.

Özgür olmak istiyorsan bir gezegen bul orada tek başına yaşa.

Evlendiğinde bile en basidinden kendi özgürlüğü kısıtlarsın. Kafana göre tatile çıkamazsın ikiniz izninizi tutturmak zorunda kalırsınız.


Çoğu kişinin ifade özgürlüğü dediği şey isteyenin istediği kişiye hakaret edebilmesi ve asılsız delilsiz suçlamalarda bulunabilmesidir.
Ben çıkayım cinayet iyi bir şeydir diye propaganda yapayım mesela??? Öyle ya? Kime göre iyi kime göre kötü? Bu kuralları da koyan toplum değil mi? Bir karıncayı ezdiğimizde kimsenin sesi çıkmıyor da birçoğu için yaşamı karıncadan değersiz birini bu dünyadan sildim diye niye suçlanayım?
Yani bazı ifadelerin kısıtlanması gerekiyor.
Bazı şeyler vardır ki asla ağza alınmaması gerekir. Bazı sırlar vardır ki asla paylaşılmaması gerekir.
Ki burada da bir handikap oluşuyor. Kime göre? Denetleyen adam sübyancının teki ise bu tür tanımlar ona göre özgür bırakılır.
Bence tüm dünya ülekeleri birleşmeli ve ortak bir platform oluşturmalı. İnternette söz edilmesi yasak şeyler klavuzu gibi bir şey. Mesela şahıslara küfür. Nefret söylemi. Şiddet içeriği ve bölücü terör hareketleri. vb vb. Ve tüm ülkeler de bunu ülkelerinde internet hukuku olarak yasalaştırmalı.
Böyle kısıtlayıcı bir yasa tek bir ağızdan değil bir topluluk tarafından oluşturulmalı. Ve çok geç olmadan yapılmalı. Hali hazırda zaten geç kalındı. Bu gidişle bu tür sosyal paylaşım forumları kültürlerin sonunu getirecek. Adam nasıl bomba yapılacağını anlatıyor video ile. Ya arkadaş terörü falan geç. Evde bulunan malzemeler ile bomba yapılabiliyor. Yani bir çocuk bunu denese ne olacak???
Cahillerin eline verilmiş sınırsız veri, bir çocuğun eline verilmiş "Dünyayı Yok Et" butonu gibidir.
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