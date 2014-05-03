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Amazon kendi sunucularını yapmayı planlıyor

5 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amazon kendi sunucularını yapmayı planlıyor
Kindle serisi elektronik kitap okuyucuları ve Kindle Fire serisi tablet bilgisayarlarıyla önemli başarılara imza atan Amazon, bu yıl içerisinde akıllı telefon pazarına da girmeyi planlıyor. Şirketin kendi markasını taşıyan yeni cihazlar üzerinde çalıştığı ve bu yönde yeni yatırımlara açık olduğu uzun süredir bilinen ve konuşulan bir gerçek. Gelen yeni bilgilere göre ise Amazon, kendi sunucu sistemlerini geliştirme amacında.
Çok sayıda şirkete bulut hizmeti veren Amazon, dünyanın en büyük sunucu çiftliklerinden birine sahip. Amazon, kullandığı sistemleri ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirme düşüncesinde olacak ki Calxeda firmasının çok sayıda çalışanını bünyesine katmış durumda. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru faaliyetlerini askıya alan Calxeda, fabrikasız çip ve sunucu sistem tasarımları geliştiren ileri teknoloji firmaları arasındaydı.
2008 yılında kurulan yani görece yeni bir yarıiletken şirketi olmasına karşın Calxeda, 480 çekirdekli işlemci altyapısına sahip olan sunucu gibi dikkat çekici işlere imza attı. Dört adet 32-bit ARMv7 Cortex-A9 işlemci çekirdeğinden oluşan EnergyCore ECX-1000 yongada sistem platformu, 1.4GHz saat hızı, 4MB paylaşımlı L2 bellek ve işlemci başına 1.5 Watt, 4GB DDR3 bellekli sunucu kartuşu başına ise 5 Watt olan ısıl tasarım gücüyle dikkat çekiyordu.
Geliştirdiği çözümlerle farklı sektörlerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefleyen Calxeda'nın pek çok mühendisi, artık Amazon için çalışıyor. Hatta bu isimlerin arasına, şirketin teknoloji üst yöneticisini de dahil edebiliriz. Donanım tasarım mühendisi ve silikon optimizasyon mühendisi gibi uzmanlıklara sahip mühendisleri istihdam etmeye başlayan Amazon, verdiği ilanla kadrosuna CPU tasarımı ve mikromimari uzmanları da dahil etmek istediğini gözler önüne seren şirket, bu yönde personel aradığına ilişkin bir iş ilanını da aktif edilmiş durumda.
Amazon'un yeni mühendisleri, şirketin Amazon Web Servisleri Bölümü altında görev yapıyorlar. Bu da demek oluyor ki Amazon, çok büyük bir ihtimalle yeni nesil sunucular üzerinde çalışıyor ve kendi donanımlarını  kullanmayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere Google'ın da kendi sunucu işlemcilerini geliştirmek için hazırlık yaptığı dile getirilmişti daha önce, bakalım Amazon yeni mühendisleri ile orta-uzun vadede neler sunacak, hep birlikte göreceğiz.


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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen Dexter Morgan
Dexter Morgan

amazon'dan korkun

Tamam.

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tropik17 5 yıl
Amazon'un yöneticilerine Türkler bir şey mi yaptı da bu adamlar Türkiyeyi görmezden geliyor? İtiraf edin kim ne yaptıysa?
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okanner48 5 yıl
Anasayfa ve haberler 45-60 arasında saniyede yükleniyor.
Ana sayfa açılış hızı 60.00 sn tools.pingdom.com/...
Haber açılış hızı 60.04 sn tools.pingdom.com/...
Site normalde 4.4-5sn arasında çok hızlı açılıyor ancak "ad.donanimhaber.com" için 60 sn beklemek gerekiyor. ad.donanimhaber.com yüklemeyince hiçbir şey açılmıyor.
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Rubisco 5 yıl
Arm-severler dünyayı değiştirecez modunda yine.
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Virtual Reality 5 yıl
Amazon doğru yolda ilerliyor.
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xSwindLer 5 yıl
İlerde çok daha büyük işler yapacak bu amazon
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burakesan 5 yıl
Şaşıranların sayısını alalım? Kimse el kaldırmayacak mı? Peki...
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Dexter Morgan 5 yıl
amazon'dan korkun
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