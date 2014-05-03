Amazon kendi sunucularını yapmayı planlıyor

Kindle serisi elektronik kitap okuyucuları ve Kindle Fire serisi tablet bilgisayarlarıyla önemli başarılara imza atan Amazon, bu yıl içerisinde akıllı telefon pazarına da girmeyi planlıyor. Şirketin kendi markasını taşıyan yeni cihazlar üzerinde çalıştığı ve bu yönde yeni yatırımlara açık olduğu uzun süredir bilinen ve konuşulan bir gerçek. Gelen yeni bilgilere göre ise Amazon, kendi sunucu sistemlerini geliştirme amacında.

Çok sayıda şirkete bulut hizmeti veren Amazon, dünyanın en büyük sunucu çiftliklerinden birine sahip. Amazon, kullandığı sistemleri ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirme düşüncesinde olacak ki Calxeda firmasının çok sayıda çalışanını bünyesine katmış durumda. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru faaliyetlerini askıya alan Calxeda, fabrikasız çip ve sunucu sistem tasarımları geliştiren ileri teknoloji firmaları arasındaydı.

2008 yılında kurulan yani görece yeni bir yarıiletken şirketi olmasına karşın Calxeda, 480 çekirdekli işlemci altyapısına sahip olan sunucu gibi dikkat çekici işlere imza attı. Dört adet 32-bit ARMv7 Cortex-A9 işlemci çekirdeğinden oluşan EnergyCore ECX-1000 yongada sistem platformu, 1.4GHz saat hızı, 4MB paylaşımlı L2 bellek ve işlemci başına 1.5 Watt, 4GB DDR3 bellekli sunucu kartuşu başına ise 5 Watt olan ısıl tasarım gücüyle dikkat çekiyordu.

Geliştirdiği çözümlerle farklı sektörlerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefleyen Calxeda'nın pek çok mühendisi, artık Amazon için çalışıyor. Hatta bu isimlerin arasına, şirketin teknoloji üst yöneticisini de dahil edebiliriz. Donanım tasarım mühendisi ve silikon optimizasyon mühendisi gibi uzmanlıklara sahip mühendisleri istihdam etmeye başlayan Amazon, verdiği ilanla kadrosuna CPU tasarımı ve mikromimari uzmanları da dahil etmek istediğini gözler önüne seren şirket, bu yönde personel aradığına ilişkin bir iş ilanını da aktif edilmiş durumda.

Amazon'un yeni mühendisleri, şirketin Amazon Web Servisleri Bölümü altında görev yapıyorlar. Bu da demek oluyor ki Amazon, çok büyük bir ihtimalle yeni nesil sunucular üzerinde çalışıyor ve kendi donanımlarını kullanmayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere Google'ın da kendi sunucu işlemcilerini geliştirmek için hazırlık yaptığı dile getirilmişti daha önce, bakalım Amazon yeni mühendisleri ile orta-uzun vadede neler sunacak, hep birlikte göreceğiz.



