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Amazon, metin okuma çözümleri sunan Ivona Software'i satın aldığını duyurdu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Amazon, metin okuma çözümleri sunan Ivona Software'i satın aldığını duyurdu
Amazon, geliştirdiği yazılımlarla metin okuma çözümleri sunan Ivona Software'i bünyesine kattığını duyurdu.

Yaklaşık 11 yıl önce Polonya'da kurulan Ivona, halihazırda Amazon'un Kindle Fire'ında metin okuma, sesli rehber ve dokunarak keşfet hizmetlerini kullanıcıların beğenisine sunuyordu. Alımla birlikte artık bu alanda Amazon'a daha çok faydası dokunulacağı düşünülen şirketin hizmetleri arasında "Speech Cloud" olarak adlandırılan bulut tabanlı bir altyapı yazılımı da yer alıyor. Bu hizmet çağrı merkezlerini otomatik hale getirmeye izin verirken, konuşan e-postalara da temel hazırlıyor. Alımla birlikte 7 dilde hizmet verebilen Ivona'nın hizmetlerinin daha fazla dili desteklemesi beklenirken, Amazon'un Ivona ile birlikte rakiplerinin sesli asistanlarına karşı da bir atılım gerçekleştirmesi de oldukça muhtemel görünüyor.
Ivona Software'in alımıyla ilgili detayları paylaşmayan Amazon'un sesli metin okuma ve Speech Cloud ile ön plana çıkan Ivona'dan nasıl faydalanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/1/24/3911056/amazon-acquires-kindle-fire-text-to-speech-provider-but-this-isnt Yorum Yaz
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