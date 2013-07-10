Amazon ve Apple, "app store" ifadesi için anlaşma sağladı

Apple ile Amazon arasında "App Store" isminden 2011 yılından bu yana yaşanan anlaşmazlık sonunda tatlıya bağlandı.

İkili arasında varılan anlaşma neticesinde Apple, hali hazırda Amazon'un kendi uygulama mağazasına "amazon appstore" ismini vermesinden ötürü süren davasından vazgeçerken; Amazon ise karşı dava haklarından feragat etti.

Konuyla iligli olarak Reuters'a açıklama yapan Apple'ın basın sözcüsü şunları söyledi:

"Artık davayı sürdürmeyi gerekli görmüyoruz. 900,000'den fazla uygulama ve 50 milyarı aşan indirme sayısı ile tüketiciler, en sevdikleri uygulamayı nereden yükleyeceklerini biliyorlar."

Amazon'un avukatı Martin Glick ise, Apple'ın tek taraflı olarak davadan vazgeçerek Amazon'un "appstore" kelimesini kullanmayı serbest bıraktığını söyledi.

Hatırlanacağı gibi Mart 2011'de Amazon'un "amazon appstore"'u hizmete sunmasıyla birlikte Apple, 2008 yılında açılan App Store'un isminin kendi fikri hakları olduğunu ve Amazon'un bu ismi kullanmasının kullanıcı nezdinde bir karışıklığa sebep olacağını gerekçesiyle yargıya başvurmuştu.

Bu ikili arasındaki davadan farklı olarak Microsoft da "App Store" isminin çok genel bir ifade olduğu için Apple'ın lehine bu ismin tescil edilmemesi yönündeki gerekçesiyle Amerika Patent ve Marka Ofisi'ne başvurmuştu.