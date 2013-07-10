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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon ve Apple, "app store" ifadesi için anlaşma sağladı

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Amazon ve Apple,

Apple ile Amazon arasında "App Store" isminden 2011 yılından bu yana yaşanan anlaşmazlık sonunda tatlıya bağlandı.

İkili arasında varılan anlaşma neticesinde Apple, hali hazırda Amazon'un kendi uygulama mağazasına "amazon appstore" ismini vermesinden ötürü süren davasından vazgeçerken; Amazon ise karşı dava haklarından feragat etti.

Konuyla iligli olarak Reuters'a açıklama yapan Apple'ın basın sözcüsü şunları söyledi:

"Artık davayı sürdürmeyi gerekli görmüyoruz. 900,000'den fazla uygulama ve 50 milyarı aşan indirme sayısı ile tüketiciler, en sevdikleri uygulamayı nereden yükleyeceklerini biliyorlar."

Amazon'un avukatı Martin Glick ise, Apple'ın tek taraflı olarak davadan vazgeçerek Amazon'un "appstore" kelimesini kullanmayı serbest bıraktığını söyledi.

Hatırlanacağı gibi Mart 2011'de Amazon'un "amazon appstore"'u hizmete sunmasıyla birlikte Apple, 2008 yılında açılan App Store'un isminin kendi fikri hakları olduğunu ve Amazon'un bu ismi kullanmasının kullanıcı nezdinde bir karışıklığa sebep olacağını gerekçesiyle yargıya başvurmuştu.

Bu ikili arasındaki davadan farklı olarak Microsoft da "App Store" isminin çok genel bir ifade olduğu için Apple'ın lehine bu ismin tescil edilmemesi yönündeki gerekçesiyle Amerika Patent ve Marka Ofisi'ne başvurmuştu.


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Recharged 5 yıl
Genel bir isim olduğunu düşünüyorum bende.Orta yolu bulmaları iyi olmuş.
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godless turtle 5 yıl
Fenomenon
apple haklı bu konuda. sonuçta appstore artık özel bir isim. iphonea da o zaman phone genel bir isim diye herkes kullanabilir diyelim.

Kimse ben telefon (iPhone) gibi bir kelimeyi cümle içerisinde kullanmaz ama herkes APP-lication store'u kısaltarak, app store olarak kullanmakta özgürdür...
Size tavsiyem özel isimle, kelime kısaltması arasında ki farkı araştırmanız yönünde.
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shadowtr 5 yıl
app store genel bir isimdir. Apple eğer bu tarz bir davayı kazansaydı skandal olurdu. Herkes herkese dava açardı ondan sonra... :)
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Fenomenon 5 yıl
apple haklı bu konuda. sonuçta appstore artık özel bir isim. iphone'a da o zaman phone genel bir isim diye herkes kullanabilir diyelim.
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CooL_ROMEO 5 yıl
aziz77
Apple önüne gelene dava açıyor

lütfen haberi okuyun
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aziz77 5 yıl
Apple önüne gelene dava açıyor
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K.can.tas 5 yıl aziz77
aziz77

Apple önüne gelene dava açıyor


Doktor bu ne
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Cidelee 5 yıl
"Bu ikili arasındaki davadan farklı olarak Microsoft da "App Store" isminin çok genel bir ifade olduğu için Apple'ın lehine bu ismin tescil edilmemesi yönündeki gerekçesiyle Amerika Patent ve Marka Ofisi'ne başvurmuştu." Bunlar olurken Bill Gates kalpkrizi geçirmediyse daha geçirmez :D
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