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Amazon'dan Test Drive; Android uygulamaları test sürüşünde

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Amazon'dan Test Drive; Android uygulamaları test sürüşünde
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Geçtiğimiz günlerde Android için uygulama mağazası açan Amazon, Android kullanıcılarının ilgisini çekmek için yeni bir hizmeti hayata geçirdi; "Test Drive"

Adından da tahmin edebileceğiniz gibi Test Drive ile Android kullanıcıları Amazon Android App Store'daki birçok uygulamayı, ücretli ve ya ücretsiz farketmeksizin, bilgisayarlarından internet tarayıcıları üzerinden test edebilecekler. Haliyle uygulamanın GPS, Kamera gibi donanımsal ihtiyacı bulunan özelliklerini test edilmeyecek olsa da Test Drive, kullanıcıların uygulamanın geneli hakkında bilgi sahibi olabilmelerine imkan verecek.

Şimdilik sadece Amerika'daki kullanıcıların yararlanacağı Test Drive'ın ilerleyen dönemlerde Amazon'un diğer ülkelerindeki kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

Amazon'dan Test Drive; Android uygulamaları test sürüşünde
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MacLoaD 8 yıl
cok katiliyorum.uygulamada kalite standarti konulmali.Keske Turkiyede hemen acilsa amazon !!!
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Batuist 8 yıl
umarım daha kaliteli oyun ve uygulama geliştirirler.. android platformu her ne kadar kağıt üstünde iphonedan güçlü gözüksede aynı kalitede oyun ve uygulama sunamıyor maalesef.. artı android markette çok fazla dandirik uygulama var google bir standart getirmeli bence ve denetimden geçirmeli uygulamaları..
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Volkanbaba 8 yıl

Batuist

umarım daha kaliteli oyun ve uygulama geliştirirler.. android platformu her ne kadar kağıt üstünde iphonedan güçlü gözüksede aynı kalitede oyun ve uygulama sunamıyor maalesef.. artı android markette çok fazla dandirik uygulama var google bir standart getirmeli bence ve denetimden geçirmeli uygulamaları..

Katılıyorum.Google daha denetimli olursa hem marketteki karışıklık ortadan kalkar hemde uygulama geliştiricileri daha kaliteli uygulamalar yapar.
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