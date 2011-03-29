Amazon'dan Test Drive; Android uygulamaları test sürüşünde

Geçtiğimiz günlerde Android için uygulama mağazası açan Amazon, Android kullanıcılarının ilgisini çekmek için yeni bir hizmeti hayata geçirdi; "Test Drive"

Adından da tahmin edebileceğiniz gibi Test Drive ile Android kullanıcıları Amazon Android App Store'daki birçok uygulamayı, ücretli ve ya ücretsiz farketmeksizin, bilgisayarlarından internet tarayıcıları üzerinden test edebilecekler. Haliyle uygulamanın GPS, Kamera gibi donanımsal ihtiyacı bulunan özelliklerini test edilmeyecek olsa da Test Drive, kullanıcıların uygulamanın geneli hakkında bilgi sahibi olabilmelerine imkan verecek.

Şimdilik sadece Amerika'daki kullanıcıların yararlanacağı Test Drive'ın ilerleyen dönemlerde Amazon'un diğer ülkelerindeki kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.