Amazon'un meşhur patentini artık diğer şirketler de kullanabilir

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E-ticaret devi Amazon, 1999 yılında tek tıkla alışveriş işlemlerinin tamamlanmasını sağlayan '1-Click'' isimli sistemin patentini almış ve müşterilerin bütün siparişlerinde fatura adresi, ödeme yöntemi veya nakliye bilgilerini girmesine gerek olmaksızın siparişlerini vermesine olanak sağlamıştı. Günümüzde pek çok alışveriş sitelerinde bulunan bu özellik Amazon'un patentini almasında sonra müşteriler tarafından çok sevilmiş ve Amazon, patentlediği bu sistemin kullanım hakkını belirli ücretler karşılığında diğer şirketlerle de paylaşmıştı. Amazon bu patent ile satışlarının yüzde 5 arttığını belirterek patent için 2.4 milyar dolarlık değer biçmişti.





Patent Süresi Sona Erdi

Şirket için özel bir anlama sahip olan patentle ilgili davalar artınca Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, 1-Click patentiyle ilgili yüzlerce e-posta aldıklarını fakat ''patentten vazgeçmeyeceklerini'' dile getirmiştiancak Amazon'un patent üzerindeki hakları artık sona erdi. ABD Patent ve Marka Ofisi salı günü yayımladığı belge ile yaklaşık 20 yıldır Amazon'un

patentli teknolojisi olan 1-Click sisteminin patent ömrünü doldurduğunu duyurdu.





Bu duyuruyla birlikte web sitelerinde 1-Click özelliğini kullanmak isteyen diğer e-ticaret platformları artık Amazon'a patent ücreti ödemek zorunda kalmadan özellikten faydalanabilecek. Bununla birlikte 1-Click üzerinde yıllarca çalışma yapan ve sistemi bir hayli geliştiren Amazon'un, halen rakiplerinden bir adım önde olduğu söylenebilir. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını analiz eden şirket; müşterileri, kendilerine uygun ürünleri tek tıkla satın alma konusunda teşvik ederek platformda yeterince ürün satamayan perakendecilerin de satışlarının artmasını sağlıyordu.

https://www.engadget.com/2017/09/14/amazon-waves-goodbye-to-its-one-click-purchase-patent/