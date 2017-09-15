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Amazon'un meşhur patentini artık diğer şirketler de kullanabilir

Amazon'un 1999 yılında patentini aldığı tek tıkla alışveriş özelliğinin patent süresi sona erdi. Diğer şirketler de artık Amazon'a ücret ödemeden özellikten faydalanabilecek.
1 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Amazon'un meşhur patentini artık diğer şirketler de kullanabilir
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E-ticaret devi Amazon, 1999 yılında tek tıkla alışveriş işlemlerinin tamamlanmasını sağlayan '1-Click'' isimli sistemin patentini almış ve müşterilerin bütün siparişlerinde fatura adresi, ödeme yöntemi veya nakliye bilgilerini girmesine gerek olmaksızın siparişlerini vermesine olanak sağlamıştı.  Günümüzde pek çok alışveriş sitelerinde bulunan bu özellik Amazon'un patentini almasında sonra müşteriler tarafından çok sevilmiş ve Amazon, patentlediği bu sistemin kullanım hakkını belirli ücretler karşılığında diğer şirketlerle de paylaşmıştı. Amazon bu patent ile satışlarının yüzde 5 arttığını belirterek patent için 2.4 milyar dolarlık değer biçmişti. 


Patent Süresi Sona Erdi 

Şirket için özel bir anlama sahip olan patentle ilgili davalar artınca Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, 1-Click patentiyle ilgili yüzlerce e-posta aldıklarını fakat ''patentten vazgeçmeyeceklerini'' dile getirmiştiancak Amazon'un patent üzerindeki hakları artık sona erdi. ABD Patent ve Marka Ofisi salı günü yayımladığı belge ile yaklaşık 20 yıldır Amazon'un

patentli teknolojisi olan 1-Click sisteminin patent ömrünü doldurduğunu duyurdu. 


Bu duyuruyla birlikte web sitelerinde 1-Click özelliğini kullanmak isteyen diğer e-ticaret platformları artık Amazon'a patent ücreti ödemek zorunda kalmadan özellikten faydalanabilecek. Bununla birlikte 1-Click üzerinde yıllarca çalışma yapan ve sistemi bir hayli geliştiren Amazon'un, halen rakiplerinden bir adım önde olduğu söylenebilir. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını analiz eden şirket; müşterileri, kendilerine uygun ürünleri tek tıkla satın alma konusunda teşvik ederek platformda yeterince ürün satamayan perakendecilerin de satışlarının artmasını sağlıyordu.


https://www.engadget.com/2017/09/14/amazon-waves-goodbye-to-its-one-click-purchase-patent/ Yorum Yaz
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Virinom 1 yıl en beğenilen
Bu tarz patentler saçmalıktan ibaret. Tek tıkla satmanın patentimi olur ya?
4 Yanıt Yanıtla +19
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Beklenen Adam 1 yıl
Amazon haber görünce şaşırıyorum
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speed001 1 yıl
Fiyatlar uygun olsun ben 15 kere tıklarım.
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hector_1990 1 yıl
amazondan alış veriş yapıyorum ama hiç bu özelliği kullanmadım malum kargo ücretleri en son gözüküyor
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Virinom 1 yıl en beğenilen
Bu tarz patentler saçmalıktan ibaret. Tek tıkla satmanın patentimi olur ya?
3 Yanıt Yanıtla +19
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Boragungoren 1 yıl Virinom
Virinom
Bu tarz patentler saçmalıktan ibaret. Tek tıkla satmanın patentimi olur ya?

Adam yapmış bundanda para kazanmış sen hala olayı tartışıyorsun adam bunun patentini 99 yılında almış o günden bugüne karınıda yapmış bu patent sayesinde
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Guest-F8946C419 1 yıl Virinom
Virinom
Bu tarz patentler saçmalıktan ibaret. Tek tıkla satmanın patentimi olur ya?

Olur. Parlak bir fikrin olunca korumak istemenin neresi saçma?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Jül Sezar 1 yıl Virinom
Virinom
Bu tarz patentler saçmalıktan ibaret. Tek tıkla satmanın patentimi olur ya?

IQ kaç
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