Amazon'un meşhur patentini artık diğer şirketler de kullanabilir

Patent Süresi Sona Erdi
Şirket için özel bir anlama sahip olan patentle ilgili davalar artınca Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, 1-Click patentiyle ilgili yüzlerce e-posta aldıklarını fakat ''patentten vazgeçmeyeceklerini'' dile getirmiştiancak Amazon'un patent üzerindeki hakları artık sona erdi. ABD Patent ve Marka Ofisi salı günü yayımladığı belge ile yaklaşık 20 yıldır Amazon'un
Bu duyuruyla birlikte web sitelerinde 1-Click özelliğini kullanmak isteyen diğer e-ticaret platformları artık Amazon'a patent ücreti ödemek zorunda kalmadan özellikten faydalanabilecek. Bununla birlikte 1-Click üzerinde yıllarca çalışma yapan ve sistemi bir hayli geliştiren Amazon'un, halen rakiplerinden bir adım önde olduğu söylenebilir. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını analiz eden şirket; müşterileri, kendilerine uygun ürünleri tek tıkla satın alma konusunda teşvik ederek platformda yeterince ürün satamayan perakendecilerin de satışlarının artmasını sağlıyordu.
https://www.engadget.com/2017/09/14/amazon-waves-goodbye-to-its-one-click-purchase-patent/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam yapmış bundanda para kazanmış sen hala olayı tartışıyorsun adam bunun patentini 99 yılında almış o günden bugüne karınıda yapmış bu patent sayesinde
Olur. Parlak bir fikrin olunca korumak istemenin neresi saçma?
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