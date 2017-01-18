Ambulanslara yol açan uygulama EVAM yakında kullanıma sunulacak

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Özellikle yoğun trafikte yüksek sesle müzik dinlemek kişileri bambaşka bir dünyaya götürdüğü için oldukça sevilir ancak bu yüksek ses arabanın arkasındaki ambulansın siren sesini duymayı engellerse ambulansta saniyelerin bile kendisi için çok önemli olduğu hasta için büyük tehlike oluşturur. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak isteyen Kraliyet Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, ambulansların siren sesine rağmen kendisine yol vermeyen araçları uyarabilmeleri için yeni bir sistem geliştirdi.

Öğrencilerin EVAM olarak adlandırdığı sistem sayesinde ambulanslar, yakındaki bütün araçların radyo ağına girerek onları uyarmaya yarıyor. Sadece radyo dinleyen değil; CD, müzik çalar veya Bluetooth üzerinden müzik dinleyen her araç için uygulanabilen bu sistemin ihtiyaç duyduğu tek şey arabada Radyo Veri Sistemi’nin bulunması. Günümüzde arabaların çoğunda bulunan FM radyolar, Radyo Veri Sistemi’ni kullandığı için EVAM’ın trafikteki arabaların %90’ı için uygulanabilmesi öngörülüyor.

Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nde mühendislik eğitimi alan ve projenin mimarlarından biri olan Mikael Ernberg’e göre sürücülerin çoğu ambulans sirenini duyduktan sonra birkaç saniye içerisinde gerekli tepkiyi gösteriyor bu yüzden araçlara yollanacak uyarı mesajlarının en fazla 10-15 saniye olması yeterli olacak.

Projenin bir diğer önemli ismi Florian Curinga ise EVAM sisteminin yolda bulunan tüm araçların üçte ikisine ulaşabileceğini ve yapılan uyarılar ile aynı zamanda rotada bulunan araçlara oluşabilecek kazalar konusunda uyarıda bulunabileceğini belirtti.

EVAM ile araçların radyosu açılarak, sistem tarafından sesli bir mesaj yayınlanacak. Yapılan uyarı, aracın sirenleri veya ışıklarından farklı olarak, yerel trafik hızına bağlı olarak mesajların ne kadar sürede yayılabileceğini öngörebiliyor. Örneğin otoyolda yayınlanan bir uyarı, yavaşça akmakta olan bir şehir trafiğine göre daha hızlı yayılabilecek.

Pek çok insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip uygulamanın önümüzdeki aylardan itibaren Stockholm’de ambulanslarda test edilmesi planlanıyor.



https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/now-drivers-can-hear-ambulances-no-matter-how-loud-their-music-is-playing-1.699714