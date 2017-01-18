Ambulanslara yol açan uygulama EVAM yakında kullanıma sunulacak

Öğrencilerin EVAM olarak adlandırdığı sistem sayesinde ambulanslar, yakındaki bütün araçların radyo ağına girerek onları uyarmaya yarıyor. Sadece radyo dinleyen değil; CD, müzik çalar veya Bluetooth üzerinden müzik dinleyen her araç için uygulanabilen bu sistemin ihtiyaç duyduğu tek şey arabada Radyo Veri Sistemi’nin bulunması. Günümüzde arabaların çoğunda bulunan FM radyolar, Radyo Veri Sistemi’ni kullandığı için EVAM’ın trafikteki arabaların %90’ı için uygulanabilmesi öngörülüyor.
Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nde mühendislik eğitimi alan ve projenin mimarlarından biri olan Mikael Ernberg’e göre sürücülerin çoğu ambulans sirenini duyduktan sonra birkaç saniye içerisinde gerekli tepkiyi gösteriyor bu yüzden araçlara yollanacak uyarı mesajlarının en fazla 10-15 saniye olması yeterli olacak.
Projenin bir diğer önemli ismi Florian Curinga ise EVAM sisteminin yolda bulunan tüm araçların üçte ikisine ulaşabileceğini ve yapılan uyarılar ile aynı zamanda rotada bulunan araçlara oluşabilecek kazalar konusunda uyarıda bulunabileceğini belirtti.
EVAM ile araçların radyosu açılarak, sistem tarafından sesli bir mesaj yayınlanacak. Yapılan uyarı, aracın sirenleri veya ışıklarından farklı olarak, yerel trafik hızına bağlı olarak mesajların ne kadar sürede yayılabileceğini öngörebiliyor. Örneğin otoyolda yayınlanan bir uyarı, yavaşça akmakta olan bir şehir trafiğine göre daha hızlı yayılabilecek.
Pek çok insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip uygulamanın önümüzdeki aylardan itibaren Stockholm’de ambulanslarda test edilmesi planlanıyor.
https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/now-drivers-can-hear-ambulances-no-matter-how-loud-their-music-is-playing-1.699714 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
CD den muzik dinleyene nasil mudahale ediyorlar anlayamadim, bilen varsa yazabilirmi?
Demek ki yol vermeyen var ki bu sistemi uyguluyorlar.
Belkide Türkiye için bu sistemi deneyip geliştiriyorlardır
Boyle onceden dusundugum seyleri yeni yeni yapiyorlar uzuluyorum
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