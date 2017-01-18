Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ambulanslara yol açan uygulama EVAM yakında kullanıma sunulacak

İsveç'te Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden bir grup öğrenci; ambulansların, önlerindeki araçları radyo aracılığıyla uyarabilecekleri bir sistem geliştirdi. Sistemin yakında test edilmesi planlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ambulanslara yol açan uygulama EVAM yakında kullanıma sunulacak
Tam Boyutta Gör

Özellikle yoğun trafikte yüksek sesle müzik dinlemek kişileri bambaşka bir dünyaya götürdüğü için oldukça sevilir ancak bu yüksek ses arabanın arkasındaki ambulansın siren sesini duymayı engellerse ambulansta saniyelerin bile kendisi için çok önemli olduğu hasta için büyük tehlike oluşturur. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak isteyen Kraliyet Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, ambulansların siren sesine rağmen kendisine yol vermeyen araçları uyarabilmeleri için yeni bir sistem geliştirdi.

Öğrencilerin EVAM olarak adlandırdığı sistem sayesinde ambulanslar, yakındaki bütün araçların radyo ağına girerek onları uyarmaya yarıyor. Sadece radyo dinleyen değil; CD, müzik çalar veya Bluetooth üzerinden müzik dinleyen her araç için uygulanabilen bu sistemin ihtiyaç duyduğu tek şey arabada Radyo Veri Sistemi’nin bulunması. Günümüzde arabaların çoğunda bulunan FM radyolar, Radyo Veri Sistemi’ni kullandığı için EVAM’ın trafikteki arabaların %90’ı için uygulanabilmesi öngörülüyor.

Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nde mühendislik eğitimi alan ve projenin mimarlarından biri olan Mikael Ernberg’e göre sürücülerin çoğu ambulans sirenini duyduktan sonra birkaç saniye içerisinde gerekli tepkiyi gösteriyor bu yüzden araçlara yollanacak uyarı mesajlarının en fazla 10-15 saniye olması yeterli olacak.

Projenin bir diğer önemli ismi Florian Curinga ise EVAM sisteminin yolda bulunan tüm araçların üçte ikisine ulaşabileceğini ve yapılan uyarılar ile aynı zamanda rotada bulunan araçlara oluşabilecek kazalar konusunda uyarıda bulunabileceğini belirtti.

 

EVAM ile araçların radyosu açılarak, sistem tarafından sesli bir mesaj yayınlanacak. Yapılan uyarı, aracın sirenleri veya ışıklarından farklı olarak, yerel trafik hızına bağlı olarak mesajların ne kadar sürede yayılabileceğini öngörebiliyor. Örneğin otoyolda yayınlanan bir uyarı, yavaşça akmakta olan bir şehir trafiğine göre daha hızlı yayılabilecek.

Pek çok insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip uygulamanın önümüzdeki aylardan itibaren Stockholm’de ambulanslarda test edilmesi planlanıyor.



https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/now-drivers-can-hear-ambulances-no-matter-how-loud-their-music-is-playing-1.699714 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xeblion 2 yıl en beğenilen
Avrupa da ambulanslara yol veriyorlar zaten
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
L.o.T.u.S 2 yıl
Internet üzerinde radyo dinleme olayı yaygınlaşmaya başladı.Ona nasıl çözüm olacak.Android tabanlı navigasyon aletinden ben genelde internet üzerinden radyo dinlerim.Bence buda işin içine birçeşit alınmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
underlater 2 yıl
Ülkemizde ölmemek için ambulansların uçması gerek!. ilk uçan araçlar yapılacaksa bence öncelik Ambulanslarda olmalı...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ol3irol 2 yıl
Aracın önünde toplu taşımayı kullanıp da radyo dinleyenleri bu uygulamanın dışında nasıl tutacaklar. Ya da yolda radyo dinleyerek yürüyen insanların da arkasından yaklaşmakta olan ambulans onların da radyo ağına bağlanmayacak mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Zaten var Avrupa da bizim ülkeye gelmesi lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcnern 2 yıl
tünellere girince nasıl otoamatik bağlanıyorsa aynı durumdur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skythunderr 2 yıl
"CD, müzik çalar veya Bluetooth üzerinden müzik dinleyen her araç için uygulanabilen bu sistemin ihtiyaç duyduğu tek şey arabada Radyo Veri Sistemi’nin bulunması."
CD den muzik dinleyene nasil mudahale ediyorlar anlayamadim, bilen varsa yazabilirmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeblion 2 yıl en beğenilen
Avrupa da ambulanslara yol veriyorlar zaten
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NitroNos 2 yıl Xeblion
Xeblion

Avrupa da ambulanslara yol veriyorlar zaten

Demek ki yol vermeyen var ki bu sistemi uyguluyorlar.
Belkide Türkiye için bu sistemi deneyip geliştiriyorlardır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kmesne 2 yıl
Ya ilkokulda iken dusunmustum
Boyle onceden dusundugum seyleri yeni yeni yapiyorlar uzuluyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sseydi 2 yıl
Avrupa yerine bizim ülkemizde başlaması gerekli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
yakazza +147 deoks +118 FFadeleSS +108 khaos +86 The Balance +70 .TT. +63 Zeki KAYNAK +62 Starrk35 +58 Spider_hip +56 aschil +50
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7959 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
isviçre, ambulans ve
4 etiket daha MPopüler Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Nokia 6 satışa çıktığı ilk 60 saniye içerisinde tükendi 2 yıl Microsoft, ünlü 3D optimizasyon şirketi Simplygon’u satın aldı 2 yıl Facebook VR için 3 milyar doları daha gözden çıkaracak 2 yıl Logi akıllı buton ve fazlası "Logitech Türkiye Genel Müdürü Mustafa Uyar'a sorduk" 2 yıl Android telefonlarda çevrimdışı Google aramaları artık kaydedilecek 2 yıl Özgür Yazılım Vakfı, Siri benzeri kişisel asistan geliştiriyor 2 yıl Hindistan'ın çılgın trafiği otonom araçlar için bulunmaz nimet 2 yıl Uygulama ekonomisi bu yıl 90 milyar indirme ve 127 milyar dolar gelire ulaştı 2 yıl Samsung Smartcam yine açık verdi 2 yıl İlk yerli fırkateyn inşaasına başlanıyor 2 yıl Apple iPhone'a beklenen kur zammı geldi: İşte yeni fiyatlar [Güncellendi] 2 yıl Ulaştırma Bakanlığından yerli arama motoru "Geliyoo" hakkında önemli açıklama 2 yıl Mozilla yeni logosunu buldu 2 yıl The Martian'ın yazarından NASA ile ilgili yeni dizi 2 yıl Yeni Mini Coutryman John Cooper Works (2018) artık resmi 2 yıl iPhone 6 için de pil değişim programı başlatılabilir 2 yıl Gece kulüpleri artık radar teknolojisi ile korunacak 2 yıl Toshiba flash depolama bölümünü ayırabilir 2 yıl Apple'dan Tesla'ya geçen Chris Lattner bunun nedenini açıkladı 2 yıl Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü "Alınabilecek en iyisi!" 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Ambulanslara yol açan uygulama EVAM yakında kullanıma sunulacak Sonraki Hollanda'da programcı skandalı: geliştirdiği web sitelere arka kapı yerleştirdi 2 yıl Vine öldü, yeni isim ve özelliklerle Vine Camera oldu 2 yıl Palm yağı dosyası: Neden zararlı? Türkiye'de durum ne? 2 yıl Raspberry Pi Compute Module 3 duyuruldu 2 yıl Yenilenen Google+ ile klasik sürüme veda ediyoruz 2 yıl Einstein'ın hayatını anlatan Genius'tan ilk fragman yayınlandı 2 yıl Çerçevesiz amiral gemisi Oppo Find 9 büyük heyecan uyandırdı 2 yıl UBER’den Anadolu Yakası’na %50 indirimli promosyon kodu 2 yıl Sony Xperia Z5 ailesi Android 7.0 güncellemesine kavuşuyor 2 yıl İlk Android Wear 2.0 saatleri ortaya çıktı 2 yıl Google Haritalar artık uygun park yerlerini gösterecek 2 yıl Samsung'dan rüşvet iddialarına yanıt geldi 2 yıl Vodafone Türkiye’de beklenmedik değişiklik 2 yıl Foxconn üretim tesislerini ABD'ye taşımak konusunda kararsız 2 yıl IGZO ekran ve Snapdragon 835'li Nokia P1 amiral gemisi mi geliyor? 2 yıl HTC One A9 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor 2 yıl TP-Link’ten kablo çekmeden kablolu internet keyfi sağlayan adaptör 2 yıl Baidu Microsoft'un yapay zeka uzmanını transfer etti 2 yıl NASA’dan dünya ekonomisinden bile büyük 10 kentilyonluk dev proje 2 yıl Bakteriler farklı türler ile iletişime geçmek için elektriği kullanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otomobil satışlarındaki kan kaybı sürüyor:
DonanımHaber
AMD Radeon RX 5700 XT duyuruldu. İşte
DonanımHaber
The Elder Scrolls: Blades Switch'e
Bölüm Sonu Canavarı
HTC yeni telefonlarını duyurdu: Karşınızda,
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim