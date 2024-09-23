Dünyanın en büyük redoks akış depolama sistemi kuruluyor

İsveç'e türünün en büyüğü kurulacak
Bu yeni enerji depolama tesisi, piyasada yaygın olarak kullanılan lityum-iyon bataryalardan farklı olarak yanma riski veya zamanla bozulma riski taşımıyor. Ayrıca, lityum veya kobalt gibi kritik ham maddelere de ihtiyaç duymuyor. Flexbase, bu projenin dünya çapında en büyük redoks akışlı depolama tesisi olacağının altını çizerken inşaat faaliyetlerinin 2025 yılında başlamasını hedefliyor.
Şirket, aynı zamanda yapay zeka için bir veri merkezi inşa etmeyi de planlıyor. Yeni teknoloji merkezi, 20.000 metrekarelik bir alana inşa edilecek. Enerji depolama tesisi, veri merkezinin büyük ölçüde yeşil enerji kullanmasına olanak sağlayacak ve aynı zamanda şebekeyi de dengeleyecek. Öte yandan Flexbase’in bu konumu seçmesi tesadüf değil. Teknoloji merkezi ve depolama tesisi, Fransa, Almanya ve İsviçre’nin elektrik şebekelerini birleştiren orijinal bağlantı noktası olan “Laufenburg Yıldızı”nın tam üzerine inşa edilecek. 1958 yılında faaliyete geçen bu şebeke düğümü, Avrupa’nın yeşil elektriğini dağıtma açısından halen büyük önem taşıyor.Kaynakça https://www.ess-news.com/2024/09/23/flexbase-plans-500-mw-redox-flow-storage-project-in-switzerland/ https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_battery Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)