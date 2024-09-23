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    Dünyanın en büyük redoks akış depolama sistemi kuruluyor

    İsviçre dünyanın en büyük redoks akış depolama projesine ev sahipliği yapacak. Yapılan açıklamaya göre 500 MW gücünde redoks akış bataryalı enerji depolama tesisi inşa edilecek.
    Dünyanın en büyük redoks akış depolama sistemi kuruluyor Tam Boyutta Gör
    İsviçre, enerji depolama teknolojilerinde devrim niteliğinde bir projeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Flexbase şirketi tarafından duyurulan projeye göre, Laufenburg kasabasında 500 MW kapasiteli bir redoks akışlı batarya enerji depolama tesisi inşa edilecek. Laufenburg, kısmen İsviçre’de, kısmen Almanya’da yer alan, Ren Nehri kıyısında bulunan stratejik bir konumda bulunuyor.

    İsveç'e türünün en büyüğü kurulacak

    Bu yeni enerji depolama tesisi, piyasada yaygın olarak kullanılan lityum-iyon bataryalardan farklı olarak yanma riski veya zamanla bozulma riski taşımıyor. Ayrıca, lityum veya kobalt gibi kritik ham maddelere de ihtiyaç duymuyor. Flexbase, bu projenin dünya çapında en büyük redoks akışlı depolama tesisi olacağının altını çizerken inşaat faaliyetlerinin 2025 yılında başlamasını hedefliyor.

    Şirket, aynı zamanda yapay zeka için bir veri merkezi inşa etmeyi de planlıyor. Yeni teknoloji merkezi, 20.000 metrekarelik bir alana inşa edilecek. Enerji depolama tesisi, veri merkezinin büyük ölçüde yeşil enerji kullanmasına olanak sağlayacak ve aynı zamanda şebekeyi de dengeleyecek. Öte yandan Flexbase’in bu konumu seçmesi tesadüf değil. Teknoloji merkezi ve depolama tesisi, Fransa, Almanya ve İsviçre’nin elektrik şebekelerini birleştiren orijinal bağlantı noktası olan “Laufenburg Yıldızı”nın tam üzerine inşa edilecek. 1958 yılında faaliyete geçen bu şebeke düğümü, Avrupa’nın yeşil elektriğini dağıtma açısından halen büyük önem taşıyor.

    Dünyanın en büyük redoks akış depolama sistemi kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için akış bataryası veya redoks akış bataryası, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ve bu enerjiyi sıvı elektrolitler içerisinde depolayan bir tür batarya konumunda. Geleneksel bataryalarda enerji, katı elektrotlarda depolanırken, akış bataryalarında enerji, sıvı haldeki elektrolitlerin içindeki aktif maddelerin redoks (indirgeme ve oksidasyon) reaksiyonları sayesinde depolanıyor. Bu sayede bataryanın kapasitesi, elektrolit tanklarının büyüklüğüne göre kolayca ölçeklendirilebilir.
    Kaynakça https://www.ess-news.com/2024/09/23/flexbase-plans-500-mw-redox-flow-storage-project-in-switzerland/ https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_battery
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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