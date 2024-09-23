Dünyanın en büyük redoks akış depolama sistemi kuruluyor

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Tam Boyutta Gör İsviçre, enerji depolama teknolojilerinde devrim niteliğinde bir projeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Flexbase şirketi tarafından duyurulan projeye göre, Laufenburg kasabasında 500 MW kapasiteli bir redoks akışlı batarya enerji depolama tesisi inşa edilecek. Laufenburg, kısmen İsviçre’de, kısmen Almanya’da yer alan, Ren Nehri kıyısında bulunan stratejik bir konumda bulunuyor.

İsveç'e türünün en büyüğü kurulacak

Bu yeni enerji depolama tesisi, piyasada yaygın olarak kullanılan lityum-iyon bataryalardan farklı olarak yanma riski veya zamanla bozulma riski taşımıyor. Ayrıca, lityum veya kobalt gibi kritik ham maddelere de ihtiyaç duymuyor. Flexbase, bu projenin dünya çapında en büyük redoks akışlı depolama tesisi olacağının altını çizerken inşaat faaliyetlerinin 2025 yılında başlamasını hedefliyor.

Şirket, aynı zamanda yapay zeka için bir veri merkezi inşa etmeyi de planlıyor. Yeni teknoloji merkezi, 20.000 metrekarelik bir alana inşa edilecek. Enerji depolama tesisi, veri merkezinin büyük ölçüde yeşil enerji kullanmasına olanak sağlayacak ve aynı zamanda şebekeyi de dengeleyecek. Öte yandan Flexbase’in bu konumu seçmesi tesadüf değil. Teknoloji merkezi ve depolama tesisi, Fransa, Almanya ve İsviçre’nin elektrik şebekelerini birleştiren orijinal bağlantı noktası olan “Laufenburg Yıldızı”nın tam üzerine inşa edilecek. 1958 yılında faaliyete geçen bu şebeke düğümü, Avrupa’nın yeşil elektriğini dağıtma açısından halen büyük önem taşıyor.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için akış bataryası veya redoks akış bataryası, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ve bu enerjiyi sıvı elektrolitler içerisinde depolayan bir tür batarya konumunda. Geleneksel bataryalarda enerji, katı elektrotlarda depolanırken, akış bataryalarında enerji, sıvı haldeki elektrolitlerin içindeki aktif maddelerin redoks (indirgeme ve oksidasyon) reaksiyonları sayesinde depolanıyor. Bu sayede bataryanın kapasitesi, elektrolit tanklarının büyüklüğüne göre kolayca ölçeklendirilebilir.

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