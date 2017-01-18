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Vine öldü, yeni isim ve özelliklerle Vine Camera oldu

Twitter, Vine uygualmasını yeni bir formatta kullanıcıların karşısına çıkardı. iOS ve Android için bugünden itibaren indirilebilir olan yazılım, bir tür video paylaşım uygulaması olarak hizmet verecek
2 yıl
10,3b
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7
sosyal medya
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vine öldü, yeni isim ve özelliklerle Vine Camera oldu
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Yayınlandığı dönemde popülaritesi hızlı bir şekilde yükselen ve kendi fenomenlerini yaratan Vine, Instagram’ın bu alana girişi ve uyguladığı bazı yayın politikaları nedeni ile aynı hızla düşüş yaşadı. Sonunda da Twitter tarafından fişi çekildi. 6 saniyelik kısa videolarla hayatımıza giren Vine, yeni dönemde Vine Camera adıyla yoluna devam edecek.

Video barındırma ve bir sosyal ağ olma konumundan feragat eden servis artık bir aracı yazılım olarak hayatta olacak. Kullanıcılar yine 6 saniyelik videolar çekebilecek ve bunları sonsuz döngüler halinde Twitter’da paylaşabilecek ya da videoları telefonlarına kaydedebilecek.

Videolarda kesme ve kırpma yapma, önceden çekilmiş videoları yeni çekilen görüntülerle harmanlama, video üzerine hayalet görüntü ekleme gibi özellikler sunan yazılım eski şaşalı günlerinden sonra çok daha basit bir yapıya bürünmüş oldu.

Google Play Store’da ve AppStore’da yer almaya başlayan yeni sürüme eski uygulamaya sahip kullanıcılar güncelleme ile ulaşabiliyor veya dilerseniz yeniden indirebiliyorsunuz. Vine Camera, Android tarafında 4.1 ve üzeri sürüme sahip modeller ile çalışabilirken iOS tarafında iOS 9 ve üzeri sürüm isteniyor. Her iki platformda da Türkçe dil desteği yer alıyor. İndirmek için iOS bağlantısına buradan, Android bağlantısına da buradan ulaşabilirsiniz.


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ITTF 2 yıl en beğenilen SixSixSix
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Şu dünyada sonu gelmeyecek hiçbir şey yok. Nokia, Commodore 64, BlackBerry, Vine...

Apple.
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SixSixSix 2 yıl
Şu dünyada sonu gelmeyecek hiçbir şey yok. Nokia, Commodore 64, BlackBerry, Vine...
2 Yanıt Yanıtla +8
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lawbreaker 2 yıl
çok gereksiz bir uygulama bence
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aygunn 2 yıl
Halil Söyletmez gibi gereksiz adamları ünlü yapan bir yerden ne beklenir ki oh iyi olmuş. Vinecılarin çoğu gereksiz. Berkcan Güven ve Aykut Elmas hariç
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Paetzold 2 yıl aygunn
aygunn
Halil Söyletmez gibi gereksiz adamları ünlü yapan bir yerden ne beklenir ki oh iyi olmuş. Vinecılarin çoğu gereksiz. Berkcan Güven ve Aykut Elmas hariç

Hakan kakiz için yaptigi vinelar güzeldi ama
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SixSixSix 2 yıl
Şu dünyada sonu gelmeyecek hiçbir şey yok. Nokia, Commodore 64, BlackBerry, Vine...
2 Yanıt Yanıtla +8
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ITTF 2 yıl SixSixSix
SixSixSix
Şu dünyada sonu gelmeyecek hiçbir şey yok. Nokia, Commodore 64, BlackBerry, Vine...

Apple.
1 Yanıt Yanıtla +27
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esmerbuyucu 2 yıl SixSixSix
SixSixSix

Şu dünyada sonu gelmeyecek hiçbir şey yok. Nokia, Commodore 64, BlackBerry, Vine...

Dünya'nın sonu gelir Apple'ın gelmez.
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