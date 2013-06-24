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American Airlines, pilotlarının hantal uçuş çantalarını 8000 adet iPad ile değiştirdi

5 yıl
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23
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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American Airlines, pilotlarının hantal uçuş çantalarını 8000 adet iPad ile değiştirdi
Amerika'nın önemli hava yolu şirketlerinden American Airlines, pilotların hantal uçuş çantalarını 8000 adet iPad ile değiştirdiğini duyurdu.
Pilotların uçuşları için önemli belgelerin/dokümanların bulunduğu ve ağırlıkları 15 kg civarında olan uçuş çantaları, gelişen teknolojiler doğrultusunda yerlerini çok daha kullanışlı tablet modellerine bırakıyorlar. Bu doğrultuda American Airlines'ın Boeing 777, 757, 767, 737 ve MD-80 uçak modelleri için yaptığı 8000 adet iPad değişikliği sonucunda 1.2 milyon dolar (400.000 galon) yakıt tasarrufu sağlanabileceği, pilotların taşıması gereken ağırlığı ciddi oranda düşürmesi sayesinde sakatlanmaların azalacağı ve önemli bilgilere çok daha hızlı bir şekilde ulaşılabileceği belirtiliyor.
iPad değişimini yapan ilk büyük ticari hava yolu şirketi olduğu belirtilen American Airlines, 24 milyondan fazla dokümandan kurtulmuş durumda.

http://www.engadget.com/2013/06/24/american-airlines-finishes-rolling-out-ipad-flight-bags/ Yorum Yaz
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Quad core 5 yıl en beğenilen Erkka
Swedish House Mafia
Android sisteme kalsaydı zaten uçak düşerdi


Acı ama gerçek.
en basit uygulama bile sisteme tam erişim istiyor, güvenim kalmadı. Hadi diğerlerine neyse diyelim, ama arkadaş sen kamera ya erişim iznini neden istiyorsun? Allah'a şükürler olsun ki biz bu konuda en rahat ülkelerden biriyiz. 1 mbit hatta 0.60 mbit upload hızıyla adamlar dosya felan calamazlar.
Swedish House MafiaAndroid sisteme kalsaydı zaten uçak düşerdiAcı ama gerçek.en basit uygulama bile s...
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Erkka 5 yıl
Android sisteme kalsaydı zaten uçak düşerdi
3 Yanıt Yanıtla +11
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cepni27 5 yıl
Swedish House Mafia
Android sisteme kalsaydı zaten uçak düşerdi

neden ANDROİD SİSTEME KALSAYDI UÇAK DÜŞECEKTİ. cahilliğimi maruz görünüz.
bir bilen açıklarsa sevinirim.
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Erkka 5 yıl cepni27
cepni27

Swedish House Mafia

Android sisteme kalsaydı zaten uçak düşerdi

neden ANDROİD SİSTEME KALSAYDI UÇAK DÜŞECEKTİ. cahilliğimi maruz görünüz.
bir bilen açıklarsa sevinirim.



Hocam işin espirisi o,çoğu kişi bilir ki android tabanlı telefonlarda 2013'ün ortalarında olmamıza rağmen,donma,uygulama kapanması,hantallık gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Üstelik üst seviye android telefonların donanım özellikleri iphone'dan kat kat iyi olması bile bunları önleyemiyor.Şahsen android telefon kullanmaktayım,fakat bazı androidci arkadaşlar gibi bunları inkar etmek yerine açık açık söylüyorum.Kullandığım şeyi körü körüne savunamam.İyi akşamlar dilerim
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PsychicPower 5 yıl
8000 uçakta uçuş çantaları iPad'lerle değiştirilmiş doğru anladıysam. Değişmeyen uçaklar da var, kimse de dememiş ki bu adamların kaç uçağı var.
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MrHxor 5 yıl
Şimdi Jailbreak felan yaparlar. Flightradar kullanırlar acaba yakında kim var diye
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Gordon Freedos 5 yıl
Forumun her bölümünü konu disi sanan asiri komik insanlar var. Gidin gereksiz yorumlarinizi konu disinda yapin. Sizin yuzunuzden insan forumdan soguyor.
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Mantıklı tamamen teknolojiye döktüler işi.
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Firaristt 5 yıl
Ne yani yakıtın litresi 2.4 liraya mı geliyor? Biz 4 liraya alıyoruz.
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Silent Guardian 5 yıl Firaristt
Firaristt
Ne yani yakıtın litresi 2.4 liraya mı geliyor? Biz 4 liraya alıyoruz.

Hemden uçak yakıtı
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Oziko 5 yıl
Biri çantaların içine 8000 iPad tıkıştırmış sandım
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Erkka 5 yıl
Android sisteme kalsaydı zaten uçak düşerdi
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expo-9009 5 yıl Oziko
Oziko
Biri çantaların içine 8000 iPad tıkıştırmış sandım

+1 noluyor dedim
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SHERQUAN 5 yıl Oziko
Başlık kafa karıştırıcı :D
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V4LKyR 5 yıl
Ölek.
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hedo5 5 yıl
Jeppesen chartlarinin bulundugu JeppTC ve JeppFD uygulamalari ipad icin duzenlendigi icin ipad dagitmislardir. Donanimla baska birseyle isleri yok, aradiklarinda istedikleri charti bulsunlar yeter. İnanilmaz buyuk kolaylik, pilotlari bu eziyetten kurtardiklari icin tesekkur ederim, darisi bizim 777 haricinde calisanlarin basina
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl
napak? ölek mi?
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Gl4dius 5 yıl
Lee Van Cleef
Avrupada Android tabanlı tablet kullanırlar diyeceğim ama Android tablet kısmında çok güçlü değil maalesef.

Android tabanlı doğru düzgün tablet yoktur zaten uygulamalar tabletler için özel olarak yazılmadığı içinde ayrı bir sıkıntı oluyor o
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Armin van Buuren* 5 yıl
Avrupada Android tabanlı tablet kullanırlar diyeceğim ama Android tablet kısmında çok güçlü değil maalesef.
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