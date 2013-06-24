American Airlines, pilotlarının hantal uçuş çantalarını 8000 adet iPad ile değiştirdi

Amerika'nın önemli hava yolu şirketlerinden American Airlines, pilotların hantal uçuş çantalarını 8000 adet iPad ile değiştirdiğini duyurdu.

Pilotların uçuşları için önemli belgelerin/dokümanların bulunduğu ve ağırlıkları 15 kg civarında olan uçuş çantaları, gelişen teknolojiler doğrultusunda yerlerini çok daha kullanışlı tablet modellerine bırakıyorlar. Bu doğrultuda American Airlines'ın Boeing 777, 757, 767, 737 ve MD-80 uçak modelleri için yaptığı 8000 adet iPad değişikliği sonucunda 1.2 milyon dolar (400.000 galon) yakıt tasarrufu sağlanabileceği, pilotların taşıması gereken ağırlığı ciddi oranda düşürmesi sayesinde sakatlanmaların azalacağı ve önemli bilgilere çok daha hızlı bir şekilde ulaşılabileceği belirtiliyor.

iPad değişimini yapan ilk büyük ticari hava yolu şirketi olduğu belirtilen American Airlines, 24 milyondan fazla dokümandan kurtulmuş durumda.

http://www.engadget.com/2013/06/24/american-airlines-finishes-rolling-out-ipad-flight-bags/