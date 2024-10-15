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    Anlık Bildirim

    Apple Intelligence'lı iPad mini 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Yeni iPad Mini 7. nesil özellikleri ve fiyatı resmi olarak duyuruldu. Apple, güçlü A17 Pro çipi ve Apple Intelligence yapay zeka özellikleriyle donatılan 2024 iPad mini modelini tanıttı.
    iPad mini 7 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, 15 Ekim’de yeni iPad Mini modelini duyurdu. iPad Mini 7. nesil, önemli performans iyileştirmeleri ve yeni özellikler sunarken kompakt 8.3 inç tasarımını koruyor.

    iPad Mini 7. nesil neler sunuyor?

    2024 iPad mini 7. nesil özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni iPad Mini 7, A17 Pro işlemciden güç alıyor. Apple, A17 Pro çipin önceki nesle kıyasla CPU performansında yüzde 30, GPU performansında yüzde 25 artış ve 2 kat daha hızlı Neural Engine sunduğunu söylüyor.

    Yeni iPad mini, ayrıca basınç hassasiyet, dokunsal geri bildirim ve hareket kontrolleri sunan Apple Pencil Pro desteği kazandı. Diğer iyileştirmeler arasında WiFi 6E desteği, daha hızlı USB-C veri aktarımı, Smart HDR 4 ile yükseltilmiş 12 megapiksel geniş kamera yer alıyor.

    2024 iPad Mini modeli, Apple Intelligence ile geliyor. Yapay zeka, gelişmiş yazma araçları, sisteme daha entegre çalışan Siri, Fotoğraflarda anılar ve obje silme, görüntü oluşturma, ChatGPT entegrasyonu ve fazlasını sunuyor. Sistem, performans ve gizliliği dengelemek için hem cihaz içi işlemeyi hem de bulut tabanlı modelleri kullanıyor.

    iPad Mini 7 fiyatı ne kadar?

    iPad mini 7. nesil Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPad mini 7’yi mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi renk seçenekleriyle satışa sunacak. iPad mini 7. nesil fiyatı 24.000 TL'den başlıyor. Yeni iPad mini ön siparişleri Türkiye'de bugün başlıyor, 23 Ekim’de de satışa sunulacak.
    • iPad mini 7 WiFi 128GB: 23.999 TL
    • iPad mini 7 WiFi 256GB: 28.499 TL
    • iPad mini 7 WiFi 512GB: 36.999 TL
    • iPad mini 7 WiFi + Cellular 128GB: 30.999 TL
    • iPad mini 7 WiFi + Cellular 256GB: 35.499 TL
    • iPad mini 7 WiFi + Cellular 512GB: 43.999 TL

    iPad Mini 7 özellikleri

    • Ekran: 8.3 inç, 2266x1488, 500 nit, Liquid Retina
    • İşlemci: Apple A17 Pro
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 12 MP f/1.8 (geniş)
    • Ön kamera: 12 MP f/2.4 (ultra geniş)
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
    • İşletim sistemi: iPadOS 18
    Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2024/10/apple-introduces-powerful-new-ipad-mini-built-for-apple-intelligence/ https://www.apple.com/tr/shop/buy-ipad/ipad-mini
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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