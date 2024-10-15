Apple Intelligence'lı iPad mini 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

iPad Mini 7. nesil neler sunuyor?
Yeni iPad mini, ayrıca basınç hassasiyet, dokunsal geri bildirim ve hareket kontrolleri sunan Apple Pencil Pro desteği kazandı. Diğer iyileştirmeler arasında WiFi 6E desteği, daha hızlı USB-C veri aktarımı, Smart HDR 4 ile yükseltilmiş 12 megapiksel geniş kamera yer alıyor.
2024 iPad Mini modeli, Apple Intelligence ile geliyor. Yapay zeka, gelişmiş yazma araçları, sisteme daha entegre çalışan Siri, Fotoğraflarda anılar ve obje silme, görüntü oluşturma, ChatGPT entegrasyonu ve fazlasını sunuyor. Sistem, performans ve gizliliği dengelemek için hem cihaz içi işlemeyi hem de bulut tabanlı modelleri kullanıyor.
iPad Mini 7 fiyatı ne kadar?
- iPad mini 7 WiFi 128GB: 23.999 TL
- iPad mini 7 WiFi 256GB: 28.499 TL
- iPad mini 7 WiFi 512GB: 36.999 TL
- iPad mini 7 WiFi + Cellular 128GB: 30.999 TL
- iPad mini 7 WiFi + Cellular 256GB: 35.499 TL
- iPad mini 7 WiFi + Cellular 512GB: 43.999 TL
iPad Mini 7 özellikleri
- Ekran: 8.3 inç, 2266x1488, 500 nit, Liquid Retina
- İşlemci: Apple A17 Pro
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 12 MP f/1.8 (geniş)
- Ön kamera: 12 MP f/2.4 (ultra geniş)
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
- İşletim sistemi: iPadOS 18
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.