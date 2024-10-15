Apple Intelligence'lı iPad mini 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Apple, 15 Ekim’de yeni iPad Mini modelini duyurdu. iPad Mini 7. nesil, önemli performans iyileştirmeleri ve yeni özellikler sunarken kompakt 8.3 inç tasarımını koruyor.

iPad Mini 7. nesil neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni iPad Mini 7, A17 Pro işlemciden güç alıyor. Apple, A17 Pro çipin önceki nesle kıyasla CPU performansında yüzde 30, GPU performansında yüzde 25 artış ve 2 kat daha hızlı Neural Engine sunduğunu söylüyor.

Yeni iPad mini, ayrıca basınç hassasiyet, dokunsal geri bildirim ve hareket kontrolleri sunan Apple Pencil Pro desteği kazandı. Diğer iyileştirmeler arasında WiFi 6E desteği, daha hızlı USB-C veri aktarımı, Smart HDR 4 ile yükseltilmiş 12 megapiksel geniş kamera yer alıyor.

2024 iPad Mini modeli, Apple Intelligence ile geliyor. Yapay zeka, gelişmiş yazma araçları, sisteme daha entegre çalışan Siri, Fotoğraflarda anılar ve obje silme, görüntü oluşturma, ChatGPT entegrasyonu ve fazlasını sunuyor. Sistem, performans ve gizliliği dengelemek için hem cihaz içi işlemeyi hem de bulut tabanlı modelleri kullanıyor.

iPad Mini 7 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Apple, iPad mini 7’yi mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi renk seçenekleriyle satışa sunacak. iPad mini 7. nesil fiyatı 24.000 TL'den başlıyor. Yeni iPad mini ön siparişleri Türkiye'de bugün başlıyor, 23 Ekim’de de satışa sunulacak.

iPad mini 7 WiFi 128GB: 23.999 TL

iPad mini 7 WiFi 256GB: 28.499 TL

iPad mini 7 WiFi 512GB: 36.999 TL

iPad mini 7 WiFi + Cellular 128GB: 30.999 TL

iPad mini 7 WiFi + Cellular 256GB: 35.499 TL

iPad mini 7 WiFi + Cellular 512GB: 43.999 TL

iPad Mini 7 özellikleri

Ekran: 8.3 inç, 2266x1488, 500 nit, Liquid Retina

İşlemci: Apple A17 Pro

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 12 MP f/1.8 (geniş)

Ön kamera: 12 MP f/2.4 (ultra geniş)

Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 6E

İşletim sistemi: iPadOS 18

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