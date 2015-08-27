Amerikan polisi elektroşok ve gaz bombası taşıyan dronları kullanmaya başlıyor

ABD droneları özelleştirerek farklı alanlarda kullanan ilk ülkelerden birisi. Bir süre önce ise bu insansız araçların silahlandırılması ve polislerin hizmetine sunulması gündeme gelmişti. Bu konu büyük tartışmalara yol açarken Kuzey Dakota eyaleti uygulamayı başlatacağını duyurdu.

Dronelar şimdilik elektroşok ve gaz bombası gibi ekipmanları taşıyacaklar. Ancak bu izinler bile ilerleyen dönemlerde tabanca taşıyacak dronelar için bir zemin hazırlandığı kuşkusunu doğuruyor. Silahlanmanın oldukça yaygın olduğu ülkede polisler de bir takım özel yetkilere sahip. Çoğu zaman çıkan çatışmalarda taraflardan birisi hayatını kaybedebiliyor. Bu açıdan baktığımız zaman insansız hava araçlarının silahlandırılması hem şüpheliyi caydırabilir hem de can kayıplarını azaltabilir.

Madalyonun diğer tarafından bakacak olursak bu yıl içerisinde toplam 776 Amerikalı polis tarafından öldürülmüş durumda. Bu tarz durumlarda eğer şüpheli kişi polisin canına kastediyorsa polis haklı bulunabiliyor, ancak bazı ölümlerde polisin haksız olduğunu düşünen gruplar büyük tepkiler gösteriyor. Halkın korkusu ise polislerin, silahlandırılmış droneları çekinmeden "öldürmek" için kullanılabileceği. Bu tarz bir durumda kimin sorumlu tutulacağı da büyük bir soru işareti.

Ancak tekrar belirtelim şimdilik dronelar yalnızca elektroşok silahı ve gaz bombası kullanacak. Bu gelişme hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Dronelar toplumsal müdahalelerde görev almalı mı? İlerleyen dönemlerde tabanca taşıyan droneları görebilir miyiz?