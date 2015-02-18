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Ampul bağlantısında kullanılabilen akıllı projektör Beam, Kickstarter hedefinde emin adımlarla ilerliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ampul bağlantısında kullanılabilen akıllı projektör Beam, Kickstarter hedefinde emin adımlarla ilerliyor
Bağımsız geliştiricilerin hazırladıkları teknolojik ürünleri dünya ile buluşturmasına aracılık eden Kickstarter'ın son üyelerinden akıllı projektör Beam, sunduğu kullanım yapısı ile ciddi talep görüyor ve koyulan hedefe emin adımlarla ilerliyor.
Site üzerinde Beam Labs tarafından başlatılan Beam akıllı projektör projesi, öncelikle standart duy bağlantısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sayede basit bir masa lambasına dahi takılabilen Beam, Android işletim sistemi üzerine kurulu olduğu için de farklı uygulamalar çalıştırabiliyor, Bluetooth ile Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri ile kişilerin istedikleri her yüzeyde oyun oynamasına imkan tanıyor, alarm kurarak uyandırma yapabiliyor ve Airplay ile Miracast desteklerini bünyesinde barındırıyor. Teknik olarak 854 x 480 piksel çözünürlük, 100 lümen parlaklık, LED ışık kaynağı, 2W gücünde 2 adet hoparlör, 20,000 saat yansıtma ömrü, 1.3 GHz çift çekirdekli işlemci ve 8GB depolama alanı gibi detaylarla gelen akıllı projektör modeli, ilginç olarak LED temelinde aydınlatma için de aktif olarak kullanılabiliyor. iOS ile Android işletim sistemli akıllı telefonlardan kontrol edilebilen Beam, kablosuz görüntü aktarımı yapabiliyor olmasıyla da ev ya da ofislerin istenilen farklı noktalarına rahatlıkla konumlandırılabiliyor ve beraberinde gelen güç kablosuyla duvar yansıtmasında da kullanılabiliyor.
200,000$ toplam bağış hedefinin bitimine daha 34 gün kala 49,089$'lık kısmını toplamayı başaran akıllı projektör modeli Beam, yapılacak en az 370$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1149624989/beam-the-smart-projector-that-fits-in-any-light-so Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Hdmi girişi falan da vardır umarım, sonuçta projektör alıyoruz ben olsam başka seylerde bağlamak isterdim

Onun dışında fiyat banada çok geldi ancak vardır herhalde bir artısı
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Rubisco 4 yıl
Aynı veya daha iyi çözünürlükte ve daha ucuza erişilebilr projektörler varken ne avantajı var dedirtti.
Android board + e27 tarz duy, gerçekse kendi geliştirdikelri aydınlatma sistemi = 370$ biraz fazla gibi.
Asus S1 340$ mesela, veya daha ucuza idare edebilecek cihazlar da var(yeterince uzun lamba ömrü olan).
1 Yanıt Yanıtla
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Elsa 4 yıl Rubisco
Rubisco
Aynı veya daha iyi çözünürlükte ve daha ucuza erişilebilr projektörler varken ne avantajı var dedirtti.
Android board + e27 tarz duy, gerçekse kendi geliştirdikelri aydınlatma sistemi = 370$ biraz fazla gibi.
Asus S1 340$ mesela, veya daha ucuza idare edebilecek cihazlar da var(yeterince uzun lamba ömrü olan).

Kickstarterda yenilik ayağına insanlari sömürüyorlar
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SEO-Uzmanı 4 yıl
projektör AKP zihniyet
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